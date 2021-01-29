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大台北美景盡收眼底！走春祈福 新北小百岳「南勢角山」一日小旅行
很多人可能去過烘爐地. 可是卻遺漏了後方的小百岳南勢角山,這次爬小百岳, 也推薦給大家, 走春好去處, 及意外在山腳下吃到美食,厚切牛肉麵及牛肉水餃, 真的好好吃呀
圖文心得↓在登山前後幾天台北一直下著雨趁著好天氣空檔趕快來爬個山, 不然人真的快要發黴了...今天搭了249公車烘爐地山腳下車假日或南山福德宮三大節日,會有. 512小公車, 開上第一停車場可以少走很多路,不過丹尼今天就是要從山腳下爬到南勢角山.
這邊石階長滿青苔很滑..要小心.. 我就差點滑倒 ..因為大部份的人都騎車或開車上第一停車場這段階梯步道,倒顯得清幽
第一停車場就有如此美麗景緻
換完發財錢母後繼續往登山步道走
這個路口往右走耶~~~ 完登小百岳
心得是難度不高,但大台北美景. 真的讚又能經過南山福德宮求個平安發財很適合一日小旅行哦.
影片心得↓https://youtu.be/4qpIZ0Mk8go
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