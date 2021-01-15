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搭捷運就能到！台北落羽松景點「大湖公園」還有小橋湖水、翠綠草坪
前幾天看到攝影大師拍攝的大湖公園落羽松唯美絕倫, 朝思暮想前來尋芳蹤.下午走完金面山後, 轉道大湖公園感受新年歡樂的氣氛. 偌大的草坪上有人席地而坐野餐聊天、大人和小孩興高采烈地玩著遊戲、也有人忙著拍攝繽紛燦爛的落羽松.續往前行是座落於大湖上的九曲橋和名聞遐邇的錦帶橋, 美侖美奐. 魚兒和白鴨自在悠游於綠波上, 夜鷹也忙不迭地穿梭其間. 青山綠水、火樹銀花, 眼前是一幅幅美麗的風景畫.?️ ? ? ? ?
落羽松花語: 火羽般的思念，一遍地的相思。落羽松(Southern Cypress)又稱美國水松、落羽杉，原產地： 北美濕地沼澤地。台灣於 1901 年引進，現台灣各地均有種植。
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