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神還原！ 走入神隱少女+你的名字漫畫場景裡 竹南崎頂子母隧道

健行筆記 / 健行筆記阿珠珠

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距離上次來竹南的崎頂子母隧道已經是五年前的事了!

這回來發現有了一點小改變，

多了一個崎頂隧鐵道文化公園

一個小小的鐵道公園卻有著兩部日本卡通電影的浪漫場景，

這麼有趣浪漫好拍的景點當然遊客也越來越多了!

崎頂母子隧道1.JPG

 

崎頂母子隧道2.JPG

這子母隧道一號隧道長約130.78公尺，二號隧道長約67.48公尺，隧道寬度約8公尺，

兩座隧道相近約50公尺，一長一短所以又稱子母隧道，

這幾年步道整修得很不錯還興建了鐵道文化公園是一處相當不錯的休閒步道。

隧道口還留下當年二次大戰時清晰的彈孔歷史的痕跡。

 

崎頂母子隧道3.JPG

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沿著鐵道公園的步道慢慢走，穿越了子母隧道，

步道兩側的樹也很美，漫步其間也很有意境，

彷彿走進神隱少女漫畫場景內~

 

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沿著鐵道邊的步道走，

這個棧道也是近年來才修建完成的，

感覺很堅固的，跟之前的木枕階梯很不一樣~

 

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順著階梯走上來就是崎頂母子隧道9.JPG最美的觀景台，

從觀景台可以看海也可以看火車進站~

 

崎頂母子隧道10.JPG

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崎頂子母隧道 40

老衢觀海這個名詞好特別，

崎頂舊名『老衢崎頂』，日至時崎刪『老衢』簡稱『崎頂』，

因此這個觀景台又取名為『老衢觀海』觀景台。

崎頂母子隧道12.JPG

再順著馬路來去崎頂車站走走，

這回阿珠珠沒有走進火車站，

只在這個車站階梯來拍照，

這個車站的樓梯有著日本卡通電影你的名字的場景，

崎頂母子隧道29.JPG

 

這也是ig打卡的熱門點呢!

 

 

 

 

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隧道內往外拍呈現的剪影照我好喜歡~

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崎頂母子隧道49.JPG

 

這個隧道口拍照還蠻有意境的!

可以散步健行可以看海還可以追火車是一個很棒的免費景點推薦給您~

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旅遊拍照日期2020/10/18

 

交通資訊

走國道3號從西濱交流道下，往北邊崎頂方向開，至崎頂車站附近即可見古隧道。61號西濱快速道路，到崎頂海水浴場轉苗2線，穿過鐵路涵洞即可見古隧道。

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步道 老街 公園

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