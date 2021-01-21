美的像民宿！ 古坑「草嶺生態地質國小」 雨後雲霧飄渺的山城小學

地處雲嘉南峰下，前往草嶺風景區的路上，一所結合大自然融入當地生態與地質的建築小學，矗立在山城，宛若天空之城的草嶺生態地質小學

一直放在口袋裡的名單，是這天草嶺輕旅行的壓軸

就在天空下起滂沱大雨之前，我們來到草嶺社區

隨意地走進店中，決定來飽足一下飢腸轆轆的肚子

一碗什錦麵$60元、一碗炒飯$40元、一盤炒龍鬚菜$60元、兩瓶蘋果西打$60元，份量及價位實在有夠親民的

吃了飯，躲了雨，來到小學前，也許剛下了場雨，山上猶如近似黃昏的光景

僅容幾輛車的校門口，這會兒兩輛大巴及小客車佔滿，我們只好前行約100公尺外的空地停車。一旁路上還有草嶺地區的景點及餐食選擇示意圖

校園只提供行人步行進入

剛剛駛離的大巴士，也帶走的熱鬧的遊人，山城更顯悠靜

一段路後，眼前出現的紅磚校舍建築在青山綠意的圍繞中，讓人好驚豔…

像是要翩然飛舞的蝴蝶標本，裝飾著滿池的綠植栽

我們先沿著階梯，來到二樓的寬闊廣場

生態小學有兩棟建築，一棟是紅磚加上木屋形式，一棟是純白的建築

一陣雨後雲霧繚繞在群峰間，或隱或現，猶入仙境，校舍讓人聯想到山居的小木屋

登上夢想瞭望台，一旁還可以假想身為老師，敲擊每一次上課鐘聲

廣場上的畫筆及調色盤，仿佛一筆揮灑出眼前的美麗景致

順著階梯，來到一樓另一側

小白鴿就像喜見遊人，靜靜在一旁讓人捕捉畫面

我和朋友猜想不大的綠草地是不是孩童奔跑的操場…

環繞一圈來到校園前方

這裡還有一處生態館，不過沒有開放

生態館前有一地標以銅雕為材質，型塑出草嶺特殊的地質景觀

紅磚拱廊，望向遠方的峻嶺山脈，如果是朗朗晴天又是另一番樣貌

國寶鳥藍腹鷴的裝置藝術，體現出草嶺豐富的生態

繞過生態池，則是孩童最喜歡的遊樂場

一片綠意中的野白合，經過雨水的滋潤更為清新

遠方山巒像是不小心打翻的潑墨…

和樟湖國小一樣，在921地震毀損，2014年2月14日新草嶺國小落成，是前往草嶺風景區必經之處。地處雲嘉南峰下，不論是晴天的層疊山巒、微雨後的朦朧……各有韻味！身處青山白雲綠草地下的學習，這是山城孩子的幸福童年 ^.^

城市漫遊。 gina