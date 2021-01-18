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文學巷、彩虹巷、復古繽紛彩繪牆 宜蘭「頭城老街」變得很不一樣
有好一陣子沒來頭城老街了!
前陣子有機會來老街走走發現這裡變得很不一樣!
多了很多新鮮的東西除了原本的老街之外還有文學巷、彩虹巷和繽紛的彩繪牆，
周邊也有不少的店家和美美餐廳可以來逛逛拍照和用餐喔!
首先來頭城車站周邊走走，
這裡有一些文創園區和店家可以逛逛和拍照!
很喜歡拍這種日式的老房子感覺很有味道~
接著來去老街走一回，
頭城老街有「開蘭第一街」之稱，古名頭圍街的和平街，
其實並不長南北走一回範圍從南門的福德祠到北門的福德祠約600公尺長，
但是ˇ走來卻是相當精采~
和平街屋之前拍含笑食堂電視劇的拍攝地點。
老街的牆上畫了不少很有意思的彩繪圖案~
這個池塘也是縣定古蹟。
能夠勾起兒時回憶的復古的彩繪牆~
還可以跟彩繪圖案中的人物來玩互動!
還有實體的童玩跳格子，打陀螺、下棋等等...都很有意思唷!
充滿文學氣質的文學巷
這一排老街真的很有年紀了!
老街的這一頭有個土地公廟。
土地公廟旁還有大神龜，據說摸了可以升官發財唷!
還有五彩繽紛的彩虹巷
彩虹巷裡也是拍照打卡的熱門地點唷!
其實頭城老街周邊也很多好吃的喔!
這次雖沒有在這用餐之前分享過的文給大家參考一下
宜蘭。頭城麻醬麵蛤蜊湯。小涼圓冰果室。烏石漁港。大溪漁港益旺小吃。冬山山奇村伯朗大道
旅遊拍照日期20200830
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