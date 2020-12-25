賞落羽松、藍天大景！ 新竹新埔「九芎湖九福步道群」悠閒散策指南

來到新埔九芎湖，新竹人大部份會想到的劉家燜雞、觀光農場以及近年流行-落羽松或是在下方沿路市集買農產品就離開了但其實轉個彎，走入-九芎湖步道群之中還會發現視線無比瞭闊的藍天大景!

從市區過來的話，建議導航【照門休閒農業區】大約25分鐘的就可以到達園區內都是私人停車場為主，停一整天是30元。我自已來這，都是待一兩小時。個人覺得滿划算的，大家可以斟酌考量。

另外，不知道是不是暖冬的影響今年12月中，九芎湖落羽松都還沒開始變色還是綠油油的一片，想看落羽松的話建議接近12月底，再前往看看。

上方的照片，是之前拍攝的園區內各個停車場、農場內都有種植落羽松

每年到冬季時，羽葉逐漸翻紅整個園區充滿歐美冬季感，非常的美麗除了北埔六塘外，建議也可以就近來這賞落羽松。

當天選擇從明池旁的九福步道開始一開始會有約15-20分鐘的上坡坡度算平緩，階梯狀況也很好所以比想像中輕鬆許多

沿途的方向指示都滿清楚的。基本上照著指示前進，不會有太大問題

另外就新竹地區，這裡步道的維護是我覺得屬一屬二的好沒有石階鬆動不穩、步道泥濘的狀況很適合帶長輩、家人來運動健行

沿途會經過一些穿過竹林小徑加上這季節的秋風，非常的幽靜但這段陡下坡度大，走的時候要小心。

大概走30分鐘，就會到達步道的最高點-光風亭

走上光風亭的展望台，可以遠眺附近山巒景色當天的天空藍到一種不可思議，景色特別的遼闊讓我看得心情舒爽了起來。

從另一個角度看，則是層層白雲堆疊出來完全無遮蔽物的180度的藍天大景自已可能用照片也無法表達，它有多的壯觀如果是夕陽的時候來，那該會有多美。

從光風亭走過來，會遇到兩條支路選擇有時間的話，可以往鴛鴦池的方向銜接觀南步道及霽月步道繞整個九芎湖一圈(整體路程約2小時可完成)或是往右走，下切回到九福路。

回到九福路後，可以慢慢走回停車場。

沿途有很多當地的農產品、水果、小吃可以購買假日時，這邊的購買人潮也不少。

推薦大家，回程時可以來試看看這家-花生湯+油條味道非常樸實單純，在微涼的天氣來上一碗甜湯，給你一種簡單小確幸。

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照門休閒農業區-九芎湖步道群地點：新竹縣新埔鎮162號六鄰時間：24hr停車資訊：園區私人停車場(每次30元)

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