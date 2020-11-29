聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園大溪落羽松秘境！「月眉人工濕地公園」落羽松轉紅、芒花也開了

健行筆記 / 健行筆記阿珠珠

/tmp/phpa0LhoL  

時序進入了冬天，又到了賞落羽松的季節，大溪月眉人工溼地生態公園的落羽松紅了!這個景點是去年才有的，因為樹也是去年的植樹節才種植的!這裡的落羽松不大，但數量眾多假以時日一定會更壯觀的!雖然落羽松還小小的但一整排在水塘邊真的很美，尤其是那到影更是美麗。

月眉生態池1.JPG

上星期天傍晚來的時候天色有點暗還下了毛毛細雨，但是去不減我來拍照的心情~哈~~把雨傘丟在一旁，就是要拍照!

月眉生態池24.JPG

月眉生態池28.JPG

一整排的落羽松倒影在水中真是美極了!

月眉生態池13.JPG

月眉人工濕地公園其實就在月眉休閒農業區內，也是山豬湖生態園區裡的一小部分，這裡頭生態豐富，有多個大大小小的生態池，此行的目的是來拍落羽松，另外的生態園區就擇日再作介紹喔!

月眉生態池2.JPG

很多大大小小的生態池塘景觀都很美~

月眉生態池3.JPG

月眉生態池29.JPG

來的這一天其實是下著毛毛細雨的天氣，天色昏暗拍出來的效果不是很優，部分照片調了亮度，我要強調的是若是天氣好會更美啦!

月眉生態池30.JPG

月眉生態池31.JPG

月眉生態池32.JPG

月眉生態池25.JPG

月眉生態池26.JPG

月眉生態池4.JPG

月眉生態池5.JPG

月眉生態池6.JPG

最近桃園花彩節大溪場就在旁邊，假日可能會交通管制，建議車子可以停在月眉停車場先賞個花彩節，再走到月眉人工濕地公園去賞落羽松也是不錯的選擇!或是可由月眉停車場旁的小徑沿著大漢溪河岸右岸開，就可以看到山豬湖生態園區的停車場也可停車，月眉人工濕地公園的落羽松就在裡面不遠處。

月眉生態池8.JPG

月眉生態池9.JPG

月眉生態池10.JPG

月眉生態池11.JPG

月眉生態池12.JPG

月眉生態池14.JPG

這個角度拍這一整排的落羽松最美了!

月眉生態池19.JPG

池塘邊還發現幾株上未變黃的楓樹，過一陣子楓紅了會更美~

月眉生態池20.JPG

月眉生態池21.JPG

旁邊還有很多生態池也是拍照取景的點喔!有訪客來留言說喜歡美景也要注意生態，這一點阿珠珠忘了呼籲大家，希望每個人在賞美景的同時也能愛護這片美麗的園地。

月眉生態池22.JPG

月眉生態池38.JPG

月眉生態池39.JPG

月眉生態池18.JPG

來這還能順到欣賞芒花

月眉生態池23.JPG

月眉生態池37.JPG

月眉生態池40.JPG

月眉生態池41.JPG

月眉生態池42.JPG  

旅遊拍攝日期2020/11/08

交通資訊

1.大溪月眉濕地公園(山豬湖自然生態園區)

桃園市大溪區信義路525巷10弄292號(山豬湖土雞城)與450號(大溪彌陀山寺)之間

2.大溪過武嶺橋至月眉停車場沿著月湖路續行約2.5k即可到達山豬湖自然生態園區

 

落羽松景點延伸閱讀

苗栗南庄。雲水溫泉渡假村浪漫包場賞落羽松

季節限定。精選全台落羽松16處景點懶人包

阿珠珠有粉絲頁囉!喜歡阿珠珠文章的朋友可以到粉絲頁幫阿珠珠按個讚唷!               

點我  gif057  阿珠珠的旅遊部落格粉絲專頁

 

落羽松 公園 濕地 桃園旅遊

延伸閱讀

音樂藝術向下扎根 桃園人聲音樂繁花盛開

全台11個「落羽松夢幻秘境」 去必景點＆CP值住宿推薦全收藏

穿雨衣也要看！優人神鼓宜蘭明池演出感動人心 今年落羽松最佳觀賞時間曝光

大溪花叢裡開趴！桃園花彩節「超萌動物花田」最終場，加碼芒花粉白秘境

相關新聞

桃園大溪落羽松秘境！「月眉人工濕地公園」落羽松轉紅、芒花也開了

時序進入了冬天，又到了賞落羽松的季節，大溪月眉人工溼地生態公園的落羽松紅了!這個景點是去年才有的，因為樹也是去年的植樹節才種植的!這裡的落羽松不大，但數量眾多假以時日一定會更壯觀的!雖然落羽松還小小的

包場欣賞落羽松！ 苗栗南庄「雲水溫泉渡假村」 浪漫氛圍超美

時序進入了秋天，又到了賞落羽松的季節，早就聽聞南庄雲水度假村的落羽松景觀超美的，這是10/5的景象落羽松微黃因為是非假日前來，所以享受了包場寧靜又浪漫的氛圍~ 南庄雲水度假村是民宿也是溫泉

行走在「大霸尖山」森林裡　傾聽大自然的生命體悟

每當有山難事件的發生，我們總會去探究過程裡的細節，探究成功搜救的案例或是不幸罹難的原因，試圖從中調整與修正自己在山行時的行為與態度。山，是很遠大的，在看見山巒疊起，或是見著一整面崩壁的景象時，經常都會

看雲的日子好療癒　乳白色卷雲佔領整片台北天空

［看雲趣］ 在介紹高雲族的時候提到：其實雲的變幻流動是一種常態，雲永遠都正從某種形態轉變成另一種形態。主要由冰晶組成，常常結伴出現的［高雲族］，的確比較難觀測。 最引人注目的是位置最高，而且型

看雲的日子！「低雲族」白色雲海、積雨雲好夢幻　

受到報復性旅遊熱潮的影響？今年夏天熱的有點異常！從早上８點到晚上８點都維持在３０度Ｃ以上的高溫，讓人只想待在室內吹冷氣。儘管天氣不讓出門，體力與經驗值都無法提升，至少也要長點知識，我決定去圖書館看看氣

近距離接觸山羌、台灣獼猴！宜蘭「福山植物園」如生態樂園

生態天堂。福山植物園 前一陣子，和小樂閱讀到關於山羌的資訊，小樂就開始很喜歡模仿山羌的叫聲。 開學前，想給小樂一個禮物，很幸運一個月前申請到了開學前週末的福山植物園之行，很特別與用心的生態天堂

如何找山友一起爬山？登山控新手必看秘訣，陌生人也能輕鬆揪

嗨，我是阿寶！最近週末放假總喜歡往山裡跑，即便在都市也喜歡望向窗外，看遠方的山。在瑞士的日子裡愛上爬山，回台灣後發現我們很幸運，這裡的山好美。 ___________________________

豆腐、石頭屋、打鐵屋！ 新北漫遊「石碇東街」 老街的吊腳樓依舊

接續上一篇~ 我們從石碇的鱷魚島和永安景觀步道下山後，來到石碇老街覓食，好幾年沒來老街了，老街的吊腳樓依舊，商店街還是這些熟悉的店鋪，吊腳樓不見天街、王家豆腐、百年石頭屋、遠光打鐵屋都是石碇東街必遊

向山致敬！ 愛上山.更珍愛自己　登山家：登山不是說走就走的旅行

隨著後疫情時代的到來，國人爬山健行的比率也隨之節節升高，除了因為不能出國旅遊而產生所謂的報復性旅遊或爬山之外，IG網美的推波助瀾，更讓此一情況一發不可收拾，隨之而來的則是層出不窮的山難事故，大家是否曾

戲水比爬山更好玩！花蓮鯉魚山.月眉山.荖溪路線 好山好水讓行程更加精彩

李老師對於好山好水的花蓮可是很熟悉的。因為二十年前李老師曾在花蓮住了四年,四年的時間念完了大學 成為一位教師,四年的時間學了很多 也玩了很多,四年的時間是李老師最精采的青春時光,四年的時間也是李老師最

6大登山準備Checklist懶人包！「登山裝備檢查表」按表操課免煩惱

嗨，我是阿寶！最近週末放假總喜歡往山裡跑，即便在都市也喜歡望向窗外，看遠方的山。在瑞士的日子裡愛上爬山，回台灣後發現我們很幸運，這裡的山好美。 _________________________

第一次規劃登山路線就上手！登山準備「你需要注意的3件事」

嗨，我是阿寶！最近週末放假總喜歡往山裡跑，即便在都市也喜歡望向窗外，看遠方的山。在瑞士的日子裡愛上爬山，回台灣後發現我們很幸運，這裡的山好美。 ___________________________

熱門新聞

山友好消息！台灣最豪華山屋「天池山莊」年底前開通手機訊號

綠油油抹茶山、夢幻塔曼山！ 「台灣中級山」路線推薦 想要挑戰看這篇

中級山上的黃金世界！遊走北得拉曼、內鳥嘴山，碩大山毛櫸隨處可見

桃園大溪落羽松秘境！「月眉人工濕地公園」落羽松轉紅、芒花也開了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。