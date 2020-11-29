桃園大溪落羽松秘境！「月眉人工濕地公園」落羽松轉紅、芒花也開了
時序進入了冬天，又到了賞落羽松的季節，大溪月眉人工溼地生態公園的落羽松紅了!這個景點是去年才有的，因為樹也是去年的植樹節才種植的!這裡的落羽松不大，但數量眾多假以時日一定會更壯觀的!雖然落羽松還小小的但一整排在水塘邊真的很美，尤其是那到影更是美麗。
上星期天傍晚來的時候天色有點暗還下了毛毛細雨，但是去不減我來拍照的心情~哈~~把雨傘丟在一旁，就是要拍照!
一整排的落羽松倒影在水中真是美極了!
月眉人工濕地公園其實就在月眉休閒農業區內，也是山豬湖生態園區裡的一小部分，這裡頭生態豐富，有多個大大小小的生態池，此行的目的是來拍落羽松，另外的生態園區就擇日再作介紹喔!
很多大大小小的生態池塘景觀都很美~
來的這一天其實是下著毛毛細雨的天氣，天色昏暗拍出來的效果不是很優，部分照片調了亮度，我要強調的是若是天氣好會更美啦!
最近桃園花彩節大溪場就在旁邊，假日可能會交通管制，建議車子可以停在月眉停車場先賞個花彩節，再走到月眉人工濕地公園去賞落羽松也是不錯的選擇!或是可由月眉停車場旁的小徑沿著大漢溪河岸右岸開，就可以看到山豬湖生態園區的停車場也可停車，月眉人工濕地公園的落羽松就在裡面不遠處。
這個角度拍這一整排的落羽松最美了!
池塘邊還發現幾株上未變黃的楓樹，過一陣子楓紅了會更美~
旁邊還有很多生態池也是拍照取景的點喔!有訪客來留言說喜歡美景也要注意生態，這一點阿珠珠忘了呼籲大家，希望每個人在賞美景的同時也能愛護這片美麗的園地。
來這還能順到欣賞芒花
旅遊拍攝日期2020/11/08
交通資訊
1.大溪月眉濕地公園(山豬湖自然生態園區)
桃園市大溪區信義路525巷10弄292號(山豬湖土雞城)與450號(大溪彌陀山寺)之間
2.大溪過武嶺橋至月眉停車場沿著月湖路續行約2.5k即可到達山豬湖自然生態園區
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