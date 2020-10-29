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包場欣賞落羽松！ 苗栗南庄「雲水溫泉渡假村」 浪漫氛圍超美

健行筆記 / 健行筆記阿珠珠

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時序進入了秋天，又到了賞落羽松的季節，早就聽聞南庄雲水度假村的落羽松景觀超美的，這是10/5的景象落羽松微黃因為是非假日前來，所以享受了包場寧靜又浪漫的氛圍~

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南庄雲水度假村是民宿也是溫泉餐廳、飯店，但我這次是衝著他的落羽松而來的，沒有住宿沒有泡湯，只有帶著純拍照喝咖啡的心情前來!入門票200元，100元可抵消費。

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入園後就在園區裡隨意拍拍

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有一些庭園造景可以拍，原本浪漫的噴泉花園現在變成菜園真的有點不太搭調~

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馬卡龍造型裝置藝術

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順著落羽松小徑來去拍拍雲水度假村裡最美的湖畔落羽松。

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這裡的落羽松是沿著湖畔種植，初秋的落羽松葉子只是稍稍的變黃，但是在我看來還是挺美的!事隔兩個多禮拜應該變得更有色彩了吧!

 

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湖畔邊的白色鋼琴和彩色熱氣球倒映在水中別有一番風情~

 

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草原上的熱氣球也很吸睛

 

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這架鋼琴是很耗的拍照道具~

 

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這是有點洩了氣的地球?

 

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還有大樹下咖啡餐車只有假日才有營業喔!但是這裡有好多可愛的公仔讓人也拍的超開心的!

 

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除了落羽松之外喜歡泡湯的朋友也可以來泡泡湯，阿珠珠這次沒有泡湯，隔著玻璃窗拍了一張spa池的照片。

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來蝴蝶咖啡館喝咖啡，很喜歡這充滿英倫風的餐廳，我在冷門時段來享受包場喝咖啡的fu~

 

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幽幽靜靜地喝咖啡感覺真不錯!

 

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也有露營車營地

 

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若是有機會來這裡住一晚也不錯!喜歡泡湯、度假、喝咖啡、吃美食和賞落羽松真的朋友們!可以規劃一下你的下一次旅行就來雲水度假村吧!

 

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旅遊拍攝日期2020/10/05  

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落羽松 咖啡 老街

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