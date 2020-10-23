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行走在「大霸尖山」森林裡　傾聽大自然的生命體悟

健行筆記 / 健行筆記律

每當有山難事件的發生，我們總會去探究過程裡的細節，探究成功搜救的案例或是不幸罹難的原因，試圖從中調整與修正自己在山行時的行為與態度。山，是很遠大的，在看見山巒疊起，或是見著一整面崩壁的景象時，經常都會感到自己的渺小⋯。

對於如何規劃一趟山行，如何順利歸回，總是深感所學的還不充足，還不足以面對任何可能的突發狀況。但同一時間，又明白任何事情都得要開始了才會有累積，我們不可能在準備充分下去攀登一座山，因為面對山的深遠與奧秘時，我們永遠不能認為自己準備的完善，那會演變成一種輕視與傲慢；而當我們要試著盡善盡美時，又變得僵硬，更讓每一趟山行的行前準備搞得複雜不堪。想起自己過往的每一次山行，真是破綻百出，就像朋友說的「大自然太巨大了，山不能被征服，山只是放水讓我們溜上去玩一玩而已⋯。」在山的寬容與關愛下，我們才得以享受自然之美而沒有任何生命上的遺憾。

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面對山難時，我們除了多方面參考每一個專業的評論外，更要想著哪些操作、作為與應對是適合自己的。但這些之外，我總會思索起生命，思索起有限的生命裡什麼是重要的？在大霸尖山的霸基下撞見碎冰崩落，像是撕裂山谷的聲響時，內心對於不續行的決定，竟沒有半點遺憾。曾幾何時，我應該會與那些折返的登山客一樣，義無反顧地相信意外不會這麼剛好發生在自己身上。但此刻的選擇，不光是考量了風險管理，而是心底認為重要的事情改變了。我不再認為一定要去過哪裡，也不再執著此趟的行程一定要看見什麼，如果大自然不允許的話，我願接受並順從旨意終止一切既定的計畫，選擇撤返。我們常戲弄彼此嚷著「山永遠都在」，相較於山而言，生命確實短暫而脆弱，但有幸的是，我們每一個人都有機會像花一樣綻放、一樣芬芳、一樣的繁衍下一代然後灑脫的凋謝。我認為這是一種浪漫、一種生命的優雅，與悠悠長遠的山脈壯麗是不能相比擬的。

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不該浪費生命吧！大自然裡孕育了如此豐富的禮物，我們只要見識過幾次，就會促使生命裡「質」的改變。會發現，有些事情不再是這麼重要了，因為大自然不會理會任何的規劃與掌控，你的慾望與嚮往也得遵循它的臉色，它只允許你去順應一切的發生。但到頭來，生命裡或許沒有什麼是重要的，或許正是我們認知生命中有重要的事情等著我們去承擔、去實踐、去完成，而非我莫屬的心態，才造成眼前既有事物的崩解與扭曲，才造成我們認為那是一件浪費生命的事情吧。行走在森林裡，聆聽大自然的話語，一切來到眼前的，都是美好的！生命，就是去感受這些美好、驚奇、敬畏⋯，就是去體悟到，我們仍然在自然的搖籃裡成長、茁壯，備受眷顧與愛戴。

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