看雲的日子好療癒　乳白色卷雲佔領整片台北天空

［看雲趣］

在介紹高雲族的時候提到：其實雲的變幻流動是一種常態，雲永遠都正從某種形態轉變成另一種形態。主要由冰晶組成，常常結伴出現的［高雲族］，的確比較難觀測。

最引人注目的是位置最高，而且型態千變萬化的［卷雲］。由於對流層頂的風速往往高達每小時１６０～２４０公里，所以卷雲無法在同一個地方停留太久。很容易被忽略的［卷層雲］，是一層透明、乳白色的雲幕，往往由卷雲擴散與合併而來。透過卷層雲所造成的暈象，是確認是否為卷層雲的最有效方法。

十種雲屬中最難以捉摸的［卷積雲］，則是卷雲的纖細雲紋與捲層雲的平滑雲層之間的過渡階段。看起來似乎是個困難的任務，還好夏天裡有種劇烈的天候：颱風。在颱風前後，常常能見到各種雲族全部出動。

２０２０／０９／０１

昨天梅莎颱風從東部海面經過，受到外圍環流影響，今天吹著強烈的西風。下午經過西門町西本願寺鐘樓時，看見飛簷的兩邊出現彩色的亮點。咦，這不是幻日嗎？！（幻日／日暈都是冰晶折射陽光造成的暈象）

照片右邊可以見到造成幻日的霧狀卷層雲，上方的天空還有卷雲在飛舞。中間的積雲會是卷積雲嗎？機不可失，我決定立刻去一探究竟。先到旁邊的運動用品賣場買太陽眼鏡，然後騎Ubike前往離這裡最近的華江雁鴨自然公園。

到了河濱公園，天空出現了兩種明顯不同的積雲！擋住左邊幻日的，是雲塊間有裂縫的漏光高積雲，一片一片的雲塊像是鯉魚的魚鱗，俗稱鯉魚天。右邊的幻日相當清楚，上方現在變成了呈現蜂巢結構的多孔卷積雲。

不過高積雲也有多孔狀的，怎麼判斷兩邊的高度差異呢？這時候正好有長程航班通過，飛機向西南飛，卷積雲緩慢的向東飄，高積雲則是幾乎沒有移動。於是飛機雲，左邊的高積雲，右邊的卷積雲形成了３Ｄ的立體空間。換個角度，幻日看得更清楚了，可惜還是沒有形成日暈。

花了半個小時就見到所有高雲族，包括存在感不足的卷層雲與來去匆匆的卷積雲。不過我猜卷雲應該不太滿意，因為今天她的戲分太少了，平常她可都是當主角的。尤其當夕陽西下，其他中低雲族變得黯淡的時候，只有她依舊在空中閃耀飛舞。

卷雲還有個與眾不同的地方：敢跟雲中之王積雨雲搶戲份！

積雨雲雖然是一方之霸，卷雲卻可以占領整個台北的天空。