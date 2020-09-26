看雲的日子！「低雲族」白色雲海、積雨雲好夢幻　

受到報復性旅遊熱潮的影響？今年夏天熱的有點異常！從早上８點到晚上８點都維持在３０度Ｃ以上的高溫，讓人只想待在室內吹冷氣。儘管天氣不讓出門，體力與經驗值都無法提升，至少也要長點知識，我決定去圖書館看看氣象學的書。結果發現了一本專門介紹雲的書：看雲趣，作者是＜賞雲協會＞創辦人：蓋文‧普瑞特─平尼。

之前都是從網路上東拼西湊認識的，這次打算從低雲族到高雲族全部都搞清楚。除了介紹各式各樣的雲，書裡面對於相關的現象與原理也有詳細的解說。例如：逆溫層／雲海，散射／彩霞，曙暮輝／霞光，幻日／日暈...如果覺得書中照片不夠多，還可以去賞雲協會網站，欣賞世界各地雲迷的分享。

不過看照片還是不比親臨現場，因為雲的地盤可是整個天空啊！

一、積雲／積雨雲

積雲：是夏天最常見的雲，尤其在水氣豐沛、四面環海的島國。熱對流是她們形成的主因，可以從獨立可愛的雲朵，發展成超大顆的花耶菜，甚至演變為巨大的積雨雲。一朵朵的積雲布滿天空時，就像在天空中開滿了花一樣，滿天的花海非常壯觀。

這時候如果正好有飛機穿梭其中，原本靜止的天空馬上變得立體了起來。（注意：引擎聲音很大）

想看飛機起降，記得先去下載 flightradar24 App，只是今年的航班少了很多...

積雨雲：跟可愛的積雲相比，積雨雲就像是巨大的怪獸，因此有「雲中之王」的稱號。夏天在台北盆地南邊的新店／烏來山區，很容易形成這樣高聳巨大的積雨雲。

要觀賞積雨雲，通常要隔上一段距離，才能看見她完整的樣貌。成熟階段的積雨雲頂會向外擴展，形成鐵砧狀的砧狀雲。

在夕陽的照射下，像是隻毛茸茸的巨獸。

２０２０／０８／１４

積雨雲是唯一會發出聲響的雲，常常伴隨雷聲、閃電與豪雨。想要近距離觀看積雨雲狂暴的一面，這種事情我根本沒想過。

左上方第一張圖中，夕陽已經掉進雲裡，遠方的天空還在下著雨。完全沒料到後來演變的我，這時候跑去忙別的事情了。回來的時候，見到右上方讓我驚呆了的畫面...只見上升氣流持續推升，讓積雨雲繼續成長，最後形成具有巨大雲頂的龐大積雨雲。然後在傍晚的暮色中，發出紫色的閃電與雷鳴。

這場面太震撼，又是一次難忘的體驗。至於當時我到底在忙什麼？我去看另一邊停止下雨，出現反霞光的天空。

去年見過小狗望月的神奇畫面：原本是隻梗犬，後來竟然變成了馬爾濟斯。今天的不知名奇怪生物，最後變成了水母，化作雨水消失了。

讓想像力自由發揮，這就是看雲的樂趣吧。

２０２０／０８／３１

獨立存在的淡積雲／中度積雲並不會降雨，不過若是發展成濃積雲的話，就很可能下起雨來。這天梅莎颱風從旁邊掠過，外圍環流帶來清澈的天空，還有晴空中巨大的濃積雲。書裡提到一朵中型積雲所有水滴加起來的重量，差不多等於８隻大象的體重。今天這種像座山一樣的濃積雲，應該等於上百隻大象了。

空氣如此透明的藍天，雲朵彷彿就近在眼前。才剛剛展開雪白的翅膀準備翱翔，下一刻卻化作雨水自晴空中灑落。這畫面太美，我睜不開眼！（其實是陽光太耀眼）

二、層雲／層積雲

這兩種低雲不像前面兩種那麼活潑，比較容易朝水平方向發展，而且從上面看起來會更好看。因為雲海的季節還沒到，只好拿出過去的紀錄。

層雲：靠近地面的層雲就是霧／靄，常見的有平流霧與輻射霧。

北海岸的平流霧常常形成美麗的雲海。當九份在迷霧中的時候，旁邊的茶壺山上可能見到浮在雲端的基隆山。

冬天在基隆山上，還有機會見到覆蓋在藍色大海上的白色雲海。

層積雲：形成的途徑之一，是積雲受到逆溫層的阻擋，逐漸擴展、聚集而來。通常要在高山上，比較有機會看見由層積雲所形成的壯闊雲海。大屯山應該是台北近郊最容易見到雲海的地方了。