快訊

終於等到了！張惠妹宣布台東跨年開唱「免費入場」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

近距離接觸山羌、台灣獼猴！宜蘭「福山植物園」如生態樂園

健行筆記 / 健行筆記野孩子小樂

生態天堂。福山植物園

前一陣子，和小樂閱讀到關於山羌的資訊，小樂就開始很喜歡模仿山羌的叫聲。

d21bd1b19af9a1c28514a837ffed3299.jpg

開學前，想給小樂一個禮物，很幸運一個月前申請到了開學前週末的福山植物園之行，很特別與用心的生態天堂，維護良好的人數管制與植物生態、自然棲息於此的野生動物、將清晨與15:30以後的時間完整保留給動物們，讓他們能夠自在奔馳...

270fd27cae30a4ec12bc4b852f04546c.jpg

走在這裡，山羌可能就在你身邊享用美食，葉鼻蝠在舒適閣樓裡睡著、人與動物保持著友善而不混淆的界線規則，很充實的生態旅程～

人數與時間管制，給予動植物充足的生活空間

每日開放限額參觀、每日的15:30後閉園、每年三月野生動物繁衍的高峰期休園...，種種用心的措施，大幅降低人類對環境的干擾，將大部分的生活空間歸還給動植物們，也因此讓這裡能夠持續保有自然度極高的天然樣態。

也因為這些珍貴的自然資源，與限額入內的管制措施，福山植物園每日的限額都非常搶手，也是日日額滿，想要入內參觀，請記得先至官網進行入園申請>> 入園申請541248c7fefd0729d0cbbf201b3ff6b0.jpg

造物者的巧妙設計，連一片葉子都很精彩

潛葉蟲，泛指許多潛伏在在樹葉中生活並取食的昆蟲幼蟲。幼蟲在葉片的上下表皮間蠶食葉肉形成黃白色迂迴曲折的潛道，產生許多如同手繪般的藝術線條，也因此又稱為『地圖蟲』。仔細觀察自然萬物，才發現連一片葉子都有故事，都蘊含著造物者的設計與奧妙，也讓人知道自身的渺小，更學習著謙卑之心。

92e3ce441397f195c563505453fc39cb.jpg

山羌與野生動物樂園

因為這裡的動物皆為野生動物，不論山羌、野豬、鴛鴦、小鸊鷈……，在遊客參觀的時段也多半會害羞地躲藏起來，若想巧遇他們，不妨放慢腳步，說不定會有意外地收穫與驚喜。

我們這次的到訪，最常遇到的是山羌與台灣獼猴。往往在步道上行走，山羌就在前方或一旁自在地享用美食，這種與野生動物近距離接觸的經驗，在現在都市叢林中生長的孩子，彌足珍貴。

7471d5a82e9a72bd410d76a82739c881.jpg

1756617be3af2525e1719b1ae3ed2ea6.jpg

◣山羌檔案 偶蹄目/鹿科動物，為台灣特有亞種，是台灣最小的鹿科動物，叫聲如犬吠，又有吠鹿(Barking Deer)的可愛別稱。雄山羌(下圖)頭上有角、雌山羌(上圖)則無，頭上的黑斑紋路也不同，雄山羌有兩條黑紋，雌山羌則呈現一大塊黑斑。

cba80533bd1f31b4c33caf6722c224a9.jpg

211ad7e077a7fdbace424f0b8752ae09.jpg

b7f5fff549ee752271d9131e189cdf0e.jpg

af7aeb24af963bb7fd66f74a79646c2a.jpg

1a22e58cdd02c2277eb10e2ccb8081f4.jpg

◣群居的台灣獼猴，因園區嚴格避免遊客餵食動物，而不會有搶食或具攻擊性的行為，人與動物間保持友善而互相尊重的距離。

e5f2e09350f576e630b5c67d44788eee.jpg

f066cf2d0e74246ff85c6132e242de2f.jpg

177c14b6559234439d8f806a40377384.jpg

◣在專屬涼亭閣樓中休憩的台灣葉鼻蝠。

49911fbec269c39a0a502dbc7eec7a64.jpg

◣熱鬧的福山之夜：許多野生動物都是夜貓子，遊客散去的夜晚，正是福山植物園最熱鬧的動物派對時刻。

3fd61bebe9245206608488ac25aebbf0.jpg38e3ead87b8be879f6beedc3f5bfb72f.jpgb7cf1d9a1ea688b9fe60ca57c63ad8d6.jpg35bdcbbac37960c71302f45fa42f8660.jpg

◣水生植物池的動植物

23940e8fcd3dab8f8cfdb5b7c344e333.jpge7b4154915b54f1e44687ffae080d94f.jpg9025a55941f7e9a9300cbb5109c9ef59.jpg03a453725d231de252ed8eccc920124f.jpg7dad8eb59604df1dd8ddd470178fdbee.jpg◣自在飛翔、跳耀的昆蟲們

e305f8d8876b2ee6bebd32ff739f6b3e.jpg

完整相簿

福山植物園

電話：03-9228900　

地址：264宜蘭縣員山鄉湖西村雙埤路福山1號

官網：http://fushan.tfri.gov.tw/

申請入園>>點選

步道 派對

延伸閱讀

關注環境議題「大潭藻礁律師團」獲北律優秀公益律師獎

鄰居家中翻出「281條蛇」整齊排開 男稱為做中藥材轉賣

抓保育類黑眉錦蛇丟歸仁公所嚇壞人 男子遭判6月獲緩刑

小學昆蟲攝影賽小四生作品太專業？ 台大發聲明回應

相關新聞

近距離接觸山羌、台灣獼猴！宜蘭「福山植物園」如生態樂園

生態天堂。福山植物園 前一陣子，和小樂閱讀到關於山羌的資訊，小樂就開始很喜歡模仿山羌的叫聲。 開學前，想給小樂一個禮物，很幸運一個月前申請到了開學前週末的福山植物園之行，很特別與用心的生態天堂

如何找山友一起爬山？登山控新手必看秘訣，陌生人也能輕鬆揪

嗨，我是阿寶！最近週末放假總喜歡往山裡跑，即便在都市也喜歡望向窗外，看遠方的山。在瑞士的日子裡愛上爬山，回台灣後發現我們很幸運，這裡的山好美。 ___________________________

豆腐、石頭屋、打鐵屋！ 新北漫遊「石碇東街」 老街的吊腳樓依舊

接續上一篇~ 我們從石碇的鱷魚島和永安景觀步道下山後，來到石碇老街覓食，好幾年沒來老街了，老街的吊腳樓依舊，商店街還是這些熟悉的店鋪，吊腳樓不見天街、王家豆腐、百年石頭屋、遠光打鐵屋都是石碇東街必遊

向山致敬！ 愛上山.更珍愛自己　登山家：登山不是說走就走的旅行

隨著後疫情時代的到來，國人爬山健行的比率也隨之節節升高，除了因為不能出國旅遊而產生所謂的報復性旅遊或爬山之外，IG網美的推波助瀾，更讓此一情況一發不可收拾，隨之而來的則是層出不窮的山難事故，大家是否曾

戲水比爬山更好玩！花蓮鯉魚山.月眉山.荖溪路線 好山好水讓行程更加精彩

李老師對於好山好水的花蓮可是很熟悉的。因為二十年前李老師曾在花蓮住了四年,四年的時間念完了大學 成為一位教師,四年的時間學了很多 也玩了很多,四年的時間是李老師最精采的青春時光,四年的時間也是李老師最

6大登山準備Checklist懶人包！「登山裝備檢查表」按表操課免煩惱

嗨，我是阿寶！最近週末放假總喜歡往山裡跑，即便在都市也喜歡望向窗外，看遠方的山。在瑞士的日子裡愛上爬山，回台灣後發現我們很幸運，這裡的山好美。 _________________________

第一次規劃登山路線就上手！登山準備「你需要注意的3件事」

嗨，我是阿寶！最近週末放假總喜歡往山裡跑，即便在都市也喜歡望向窗外，看遠方的山。在瑞士的日子裡愛上爬山，回台灣後發現我們很幸運，這裡的山好美。 ___________________________

武陵「桃山瀑布步道」景色幽靜　悠哉行走山林間、賞七家灣溪

6月26日　 走出820林道已經10點20分 中午12點多經過梨山到《永遠的家山里廚房》吃午餐，美味好吃～～物所超所值。到達武陵農場露營區都已經傍晚，露營區整個大爆滿 是否今年才開放

夏日沁涼瀑布打卡秘境！ 9條「雙北地區」絕美瀑布+森林步道景點懶人包

疫情過後的報復性旅遊開始了!但是炎炎夏日到底要去那兒旅遊呢?離開冷氣房要去那才能暑氣全消呢?跟著阿珠珠一起走入山林尋幽探訪找瀑布吧!今日要分享九條雙北地區讓你暑氣全消的絕美瀑布和森林步道喔!

沁涼溪水超驚豔！ 新北烏來「大羅蘭溪」古圳步道-溪瀧步道橢圓形路線

登山路線：[新北烏來] 大羅蘭(古圳步道-溪瀧步道) 登山日期：2020/06/13 路 程：2.5公里 時 間：約2小時(含休息、拍攝) 登山影片：連結 登山相關資訊：連結

台東「太麻里山、卡悠峰瀑布」　嘉明湖前的暖身之旅vs.回程天然SPA

晴空下 那滴亙古蔚藍的天使眼淚實在太誘人,李老師在完成登頂玉山之巔的夢想後,隨即計畫隔年要前往大名鼎鼎的嘉明湖,親眼見證這不可思議的高山湖泊美景。 原以為遠在台東縣海端鄉的嘉明湖不會太熱門,想不

沁涼森林、山中秘境！ 6處「宜蘭花蓮」絕美瀑布+森林步道景點懶人包

疫情過後的報復性旅遊開始了！但是炎炎夏日到底要去那兒旅遊呢？離開冷氣房要去那才能暑氣全消呢？今日要分享六條宜蘭花蓮地區讓你暑氣全消的森林絕美瀑布和森林步道喔！ 一.花蓮白楊步道水濂洞瀑布

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。