近距離接觸山羌、台灣獼猴！宜蘭「福山植物園」如生態樂園

生態天堂。福山植物園

前一陣子，和小樂閱讀到關於山羌的資訊，小樂就開始很喜歡模仿山羌的叫聲。

開學前，想給小樂一個禮物，很幸運一個月前申請到了開學前週末的福山植物園之行，很特別與用心的生態天堂，維護良好的人數管制與植物生態、自然棲息於此的野生動物、將清晨與15:30以後的時間完整保留給動物們，讓他們能夠自在奔馳...

走在這裡，山羌可能就在你身邊享用美食，葉鼻蝠在舒適閣樓裡睡著、人與動物保持著友善而不混淆的界線規則，很充實的生態旅程～

人數與時間管制，給予動植物充足的生活空間

每日開放限額參觀、每日的15:30後閉園、每年三月野生動物繁衍的高峰期休園...，種種用心的措施，大幅降低人類對環境的干擾，將大部分的生活空間歸還給動植物們，也因此讓這裡能夠持續保有自然度極高的天然樣態。

也因為這些珍貴的自然資源，與限額入內的管制措施，福山植物園每日的限額都非常搶手，也是日日額滿，想要入內參觀，請記得先至官網進行入園申請>> 入園申請。

造物者的巧妙設計，連一片葉子都很精彩

潛葉蟲，泛指許多潛伏在在樹葉中生活並取食的昆蟲幼蟲。幼蟲在葉片的上下表皮間蠶食葉肉形成黃白色迂迴曲折的潛道，產生許多如同手繪般的藝術線條，也因此又稱為『地圖蟲』。仔細觀察自然萬物，才發現連一片葉子都有故事，都蘊含著造物者的設計與奧妙，也讓人知道自身的渺小，更學習著謙卑之心。

山羌與野生動物樂園

因為這裡的動物皆為野生動物，不論山羌、野豬、鴛鴦、小鸊鷈……，在遊客參觀的時段也多半會害羞地躲藏起來，若想巧遇他們，不妨放慢腳步，說不定會有意外地收穫與驚喜。

我們這次的到訪，最常遇到的是山羌與台灣獼猴。往往在步道上行走，山羌就在前方或一旁自在地享用美食，這種與野生動物近距離接觸的經驗，在現在都市叢林中生長的孩子，彌足珍貴。

◣山羌檔案 偶蹄目/鹿科動物，為台灣特有亞種，是台灣最小的鹿科動物，叫聲如犬吠，又有吠鹿(Barking Deer)的可愛別稱。雄山羌(下圖)頭上有角、雌山羌(上圖)則無，頭上的黑斑紋路也不同，雄山羌有兩條黑紋，雌山羌則呈現一大塊黑斑。

◣群居的台灣獼猴，因園區嚴格避免遊客餵食動物，而不會有搶食或具攻擊性的行為，人與動物間保持友善而互相尊重的距離。

◣在專屬涼亭閣樓中休憩的台灣葉鼻蝠。

◣熱鬧的福山之夜：許多野生動物都是夜貓子，遊客散去的夜晚，正是福山植物園最熱鬧的動物派對時刻。

◣水生植物池的動植物

◣自在飛翔、跳耀的昆蟲們

完整相簿

福山植物園

電話：03-9228900

地址：264宜蘭縣員山鄉湖西村雙埤路福山1號

官網：http://fushan.tfri.gov.tw/

申請入園>>點選