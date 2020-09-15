向山致敬！ 愛上山.更珍愛自己　登山家：登山不是說走就走的旅行

隨著後疫情時代的到來，國人爬山健行的比率也隨之節節升高，除了因為不能出國旅遊而產生所謂的報復性旅遊或爬山之外，IG網美的推波助瀾，更讓此一情況一發不可收拾，隨之而來的則是層出不窮的山難事故，大家是否曾經認真的想過，到底為什麼愛上山???

其實爬山除了最基本的運動建身之外，還有許多神奇的療癒功效，有待山友們細細品味、用心挖掘....

認識自已

不管是組隊還是獨攀，爬山的過程，其實大部分是自己與自己獨處的時間，在一步一步奮力向前的同時，你會專注自己的呼吸、心跳、腳步，還有許多細微的生理變化，小從腳趾的熱點、腿部肌肉的疲勞，大到排汗系統的失調、失溫的前兆、高山症的生理症狀等等，透過一次又一次的山行中，你會更清楚的覺查自己身體的變化及體能的進步，也瞭解到自己的極限，接受自己各方面的不足。

珍愛自己

在山下的滾滾紅塵中，我們時常因為職場的競爭壓力，而產生否定自己，討厭自己的負面情緒，藉由山行的修練，可以深刻的剖析自己，接受自己的不足。另一方面透過登山經驗的累績，逐步增進山行的能力，感受到自己的進步，進而對自己產生自信，也進一步在獨處過程中，與自己對話，盤點自己的優點及缺點，不再需要在意別人的眼光，藉由討好別人，來證明自己卑微的存在，慢慢的打從心底接受最真實的自己，並愛上那個不完美自己。

自利利人

因為珍愛自己，所以要為自己的安全負責，因此會主動學習與登山安全有關的技能，準備完整的登山裝備，在山上除了可以獨自應付所有突發狀況、確保山行平安順利外，在其他隊友發生狀況時，也可以適時提供必要的援助，甚至可以救人一命，也許只是一口鹽巴，一個緊急狀況的排除，或是協助分擔重量，陪同受傷隊友下撤等。聖嚴師父說：利他，是不求果報及回饋的清淨心，惟有以利他為目的而努力於自我的成長，才能在利他與自利的過程中，得到最大的滿足與幸福。

生命的律動

離離原上草，一歳一枯榮，隨著四季的變幻，同樣的地方，在不同的季節景色會展現不同的樣貌，所以在山上最能真切的體驗到季節更替的生命律動，所謂春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪，大自然變化的法則會教導我們，把握當下的美好存在，並接受生命演進過程的所有變化，一如那冰河期孑遺植物山毛櫸，隨著四季的變化，呈現不同的風貌：春天的新芽，夏天的綠意，秋天的金黃，冬天的枝幹挺拔。每個季節都展現出令人讚歎的優雅姿態，人生的進程也是如此，所謂繁華落盡見真淳，只有心靈沈淨，才能體驗歳月靜好。

山思而行

登山家張元植在「登山不是說走就走的旅行」一文曾說，登山的所面對的風險可分為二種不同層次，有別於不顧後果、不加思考的冒險，探險而是在明瞭風險且做足準備之下，有計畫、有評估的去「探索危險」。荒野固然迷人，但卻會覷準毫無提防的人，趁其不備將之吞噬。IG照片中的絢爛色彩與柔美光影，又或者壯闊連峰的磅礡大景，背後永遠潛藏著各式各樣你無法掌握、或出乎意料的風險，必須做足準備，心懷敬畏的向山而行，才能在每次的山行中，獲得滿滿的能量。