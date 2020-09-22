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如何找山友一起爬山？登山控新手必看秘訣，陌生人也能輕鬆揪

健行筆記 / 健行筆記Abo阿寶｜登山．攝影．旅遊

嗨，我是阿寶！最近週末放假總喜歡往山裡跑，即便在都市也喜歡望向窗外，看遠方的山。在瑞士的日子裡愛上爬山，回台灣後發現我們很幸運，這裡的山好美。

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最近滿多人私訊我說雖然自己很愛爬山，但身邊的朋友都不太有興趣，想知道我怎麼找到人一起上山的。雖然說，我登山的夥伴不出那幾位：朋友、同事、姊姊、男友，但也有加入公司山野社、在Facebook社團揪人、路上搭訕陌生山友的經驗。

這篇文章整理了我所知道可以找到登山夥伴的方法，有些我有試過、有些是聽朋友分享的；相信透過這些管道，你一定能遇到也喜歡親近山林的同好:D

我先簡單把登山夥伴分成三個類型：熟人不太熟的人陌生人

一、 熟人

熟人包含身邊親近的家人、好朋友、同事，如果你身邊已經有熱愛戶外活動、或是有固定運動習慣的熟人，推坑他們來爬山相對容易很多喔！

阿寶自己是很常在辦公室問同事：「欸你們這周末要幹嘛？沒事的話要不要一起去爬 XXX？」接著拿出極美的風景照或部落格文章誘惑他們，嘴裡同時說著這地方的必訪原因。透過這種方法，我們造訪過小觀音山O型縱走、陽明山東西大縱走的東段（風櫃嘴-頂山-石梯嶺-擎天崗）和草嶺古道（福隆-大里）。

溫馨提醒：要記得依據他們的體能選擇合適的路線，千萬別越級打怪嚇跑人囉。

 

二、 不太熟的人

要是暫時想不到身邊有誰也同樣熱愛山林的話，也沒關係！我們可以試試下面二個方法。

  • 透過社群軟體釣出潛在山友：在FB或IG發登山旅遊照，常常會在留言區釣出同樣也喜歡或是想嘗試爬山的朋友，這時便能主動出擊問他們要不要一起爬山、順道聯絡一下感情。

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  • 主動加入公司的登山社/山野社具有一定規模的公司常設有各式各樣的社團供同仁自由參加，不妨看看你的公司有沒有登山社或山野社可以加入吧！像阿寶去年就加入了山野社，跟團一起去奇萊南華，這是我第一次過夜的百岳行程呢；後來也和社團裡面的夥伴自組隊伍，去了合歡北峰、玉山，接下來還打算去大小霸。

 

三、 陌生人

如果想走的路線、有空的時間就是沒有認識的人可以一起，或單純想認識更多山友的話，那你很適合透過下面的方法拓展社交圈！

  • FB社團可以隨時注意想去的路線是否有人開團，或自己當主揪發文找夥伴；下面我列了幾個很不錯的登山社團，推薦給你。

1. 戶外活動自組揪團趣：2.3萬位成員，每個人都可以自由開團、跟團我曾經在這邊揪到人一起去爬郡大山，遇到的夥伴們都很貼心、後來也有繼續約抽玉山。

2. 我想揪人去爬山：1萬位成員，每個人都可以自由開團、跟團

3. 愛山 (登山健行溯溪攀岩野營潛水 自組揪團LINE群)：1.2萬位成員，每個人都可以自由開團、跟團

4. 非假日登山自組隊：1.9萬位成員，每個人都可以自由開團、跟團。這個社團都是揪平日的團適合排班的上班族

5. 登山樂：2.2萬位成員，每周六固定開團，以北部郊山為主；大部份行程不需繳費也不需報名，只要規定時間內到集合地點內集合就可以了。適合居住在北部，只想跟團的人

 

  • Line社群現在Line新增了社群功能，從主頁「群組」那邊找到「社群」進去，就能在「運動/健身」類別中找到很多登山社群。不過，社群一天都會有上百則訊息（有時候甚至破千），怕吵的話記得關閉提醒。下面介紹四個有1000人以上的登山社群。

1. fun輕鬆！登山健行自組團揪團範圍包含郊山和百岳，可以在記事本自由開團、跟團

2. 愛山百岳為前述FB社團#3愛山的Line群之一，以百岳活動為主，可以在記事本自由開團、跟團

3. 愛山慢活為前述FB社團#3愛山的Line群之一，以郊山為主，可以在記事本自由開團、跟團

4. 台灣戶外自主揪團有專屬揪團系統，須透過系統開團、跟團

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  • PTT Hiking版這邊滿常有人揪共乘或爬百岳；另外阿寶也推outdoorgear版，裡面有各式登山裝備的心得文、對於裝備有不清楚的地方也可以在這邊請益。

  • 交友軟體有些人跟我分享過用Tinder和Eatgether成功約到山友一起去爬山！阿寶第一次聽到時也覺得很驚奇，但也想囉嗦一下：記得保護自己，快快樂樂出門、平平安安回家。

  • 商業團你沒看錯！會參加商業團的人都是喜歡或樂於嘗試爬山的人，不妨趁參加商業團的時候多認識團員，下山之後說不定也能保持聯絡、繼續約爬。另外，許多商業團會提供行前課程，嚮導在行程中也會講述登山觀念與行進技巧，很適合新手加入。

 

  • 搭訕山友在爬山過程中，可以多和附近的山友聊天、交流登山經驗，在山林走跳的人一般都很樂於分享的！像我們在加里山就有主動和一對情侶聊天，還交換了聯絡方式；在玉山也和一些山友聊得很愉快。

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如何當個受歡迎的山友？

找到登山夥伴之後，當個優質的「神隊友」才會讓大家想一揪再揪阿！一個只會擺爛扯後腿、什麼都不願意付出的「豬隊友」是很難有容身之處的。總體來說，受歡迎的登山夥伴有三個特質：

  1. 熱心：主動排行程、當車手、幫大家拍照、當領隊或壓隊

  2. 貼心：瞻前顧後，關心團員團員身體狀況、樂於分享補給品、分擔車資油錢

  3. 愛心：不破壞野生動植物、落實無痕山林

 

祝大家都能找到合得來的山友，一起走過山谷與山頭。如果你有阿寶沒提到的找山友方法，歡迎留言幫忙補充。喔對了，也歡迎來阿寶的IG留言尋找登山夥伴哦（笑）。我們山林見！

歡迎追蹤我的帳號，每周更新關於山的大小事！Instagram：abo_exploring部落格：Abo Exploring

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