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豆腐、石頭屋、打鐵屋！ 新北漫遊「石碇東街」 老街的吊腳樓依舊

健行筆記 / 健行筆記阿珠珠

接續上一篇~

我們從石碇的鱷魚島和永安景觀步道下山後，來到石碇老街覓食，好幾年沒來老街了，老街的吊腳樓依舊，商店街還是這些熟悉的店鋪，吊腳樓不見天街、王家豆腐、百年石頭屋、遠光打鐵屋都是石碇東街必遊的景點!

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石碇東街是台灣難得的不見天街，沿著烏塗窟溪興建的東街房屋就建構在懸空的河床上方，而這些房子大都採用當地溪石建蓋而成，石碇西街是最早發跡之地，但目前東街的人口比西街多，逐漸取代舊日繁華的西街，特殊的吊腳樓建築不見天街、王氏豆腐、百年石頭屋、遠光打鐵屋都是石碇東街必遊必吃的景點和店家喔!

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這次我們只在東街附近走走逛逛!石碇的人文薈萃真的值得一遊!

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先來王氏豆腐來覓食，這是我第二次來到王氏豆腐，這裡的餐點價格超親民的，點了一堆餐點，吃得好飽好滿足!

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點了滷肉飯30元，燙青菜(地瓜葉)40元，三層肉100元,豆腐羹70元，通通都不錯吃!

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雞肉絲飯40元

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外酥內嫩的炸豆腐80元

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三杯杏鮑菇100元

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兩個人吃，點了滿滿一桌，真是價格親民又好吃呢!

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它們的豆花和豆漿也很推唷!尤其是它們的無糖豆漿，味道很純很道地!

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在石碇因為產茶葉還蠻多賣冷泡茶的店家!

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吃完飯去逛逛傳說中的不見天街和到烏塗窟溪畔去賞魚散散步!

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烏塗窟溪護魚有成，溪水清澈清晰可見好多的魚兒優游其間~

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溪邊的石頭有青苔的地方行走要注意安全，親眼看見一位大姊就踩到青苔而滑倒在水裡，搞到全身溼漉漉的!

 

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這裡還有一家豆腐蛋糕店，很難想像蛋糕都是用豆腐做成的嗎?

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接著來去不見天街走走!

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老街中段的這間百年石頭屋可以進來看看，很多小時候老家家裡有的鍋碗瓢盆這裡都看得到!

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順著廚房後方的階梯往上走，戶外的這個老榕樹根盤錯交雜的長在門框上超特別的。

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遠光打鐵店也是現在很少見的傳統打鐵店，打鐵店至今也是有一百多年的歷史了!

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這隻鎮店之鳥還會跟我們對話呢!

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石碇除了東街之外還有西街也可以去走走，淡蘭吊橋和古道也可以順遊，還有那個刺激的皇帝殿步道也可以來挑戰看看喔!

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旅遊拍攝日期2020/08/09

 

交通資訊

自行開車行駛國道三號(北二高)由深坑交流道下，

往深坑方向沿土庫路(106線道)直行，接106乙線道即抵。大眾運輸客運：搭欣欣客運北碇線班車至石碇站下車。

 

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