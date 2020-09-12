戲水比爬山更好玩！花蓮鯉魚山.月眉山.荖溪路線 好山好水讓行程更加精彩

李老師對於好山好水的花蓮可是很熟悉的。因為二十年前李老師曾在花蓮住了四年,四年的時間念完了大學 成為一位教師,四年的時間學了很多 也玩了很多,四年的時間是李老師最精采的青春時光,四年的時間也是李老師最精華的生命歷程,四年的時間,讓李老師深深的愛上花蓮~~

可惜那時的李老師還不懂得怎麼玩花蓮!以為在七星潭踩踩浪就很好玩了,以為在街上吃吃扁食就很好玩了,以為和同學夜遊太魯閣就很好玩了,以為在鯉魚潭划划小船就很好玩了。全都錯了 這些都沒玩到花蓮的精隨~~

二十年後再回到花蓮的李老師,第一站就是緊鄰鯉魚潭的鯉魚山,鯉魚潭算是花蓮歷史悠久 家喻戶曉的風景區,很容易就能開車抵達,

園區裡還有超寬大的停車場,任憑再多的報復性觀光人潮也不怕!!

從停車場出發 沿著鯉魚潭的湖畔步道前進。

很快就能走到鯉魚山的登山口,登山口有一面圖文並茂的路線圖,清楚說明了複雜的鯉魚山步道群系統,李老師研究之後 決定先從登山步道出發。

鯉魚山步道群是一個老少咸宜的大眾路線,才開始就有一座觀景休憩台,不過四周樹木環繞 完全沒有風景可以觀賞。

步道多 所以叉路就多,如果累了就往前走 如果想登頂就往上走。

接下來就是漫長又沉悶的考驗了,一成不變的上升階梯,一成不變的濃密森林,一成不變的踩著樓梯往上爬。

第二個觀景休憩區,空間很寬敞 但只有椰子樹可以欣賞。

依舊是無止盡的階梯 無止盡的踩階梯。

還好突然冒出的茶斑蛇讓乏味的過程變得有趣。

不知道是茶斑蛇嚇到李老師,還是李老師嚇到茶斑蛇,這條可愛的小蛇就這麼動也不動的擺出防禦姿勢。

再乏味的過程還是會有結束的盡頭,登山步道走到底後 左轉接上產業道路。

產業道路偶爾有些空隙能欣賞隔壁的木瓜山。

車子能到達的地方 開發和建設也就能到達,

菜園和電塔成了山上的另類風情。

偶爾有些叉路 但切記不要往上走,原則上往上的路徑只能通往廣播站。

順著產業道路直走會接上另一條遠眺步道,鯉魚山的三角點就在遠眺步道上的涼亭旁,只可惜遠眺步道正在維修,道路封閉了~~~

這麼大老遠跑來花蓮 怎麼可以空手而回,李老師心一橫 牙一咬,決定不顧警告 直闖管制的禁地!!

維修的部份是老舊破損的木棧道,雖然結構還算安穩,但殘破的模樣還是讓人走得心驚驚。

有些路段少了好幾片鋪面的木板,看似搖搖欲墜 危機四伏,但只要小心點 還是可以順利通過。

就算沒踩好,也頂多雙腳踏空掉到10公分的破洞,別怕!!這段歹路反而增加了登頂鯉魚山的樂趣。

登~登~登~~登~~~李老師的第57座小百岳-海拔601M的鯉魚山,鯉魚山的三角點就靜靜坐落在一堆建材之中,據說三角點的觀景台有很棒的展望,但施工現場畢竟是有危險的,李老師無暇賞景 馬上快閃沿原路回去。

由於遠眺步道因為維修而無法通行,

所以李老師改由賞鳥步道回到鯉魚潭。

賞鳥步道也是一段森林中的階梯步道,回程就這麼一成不變的踩著階梯往下走。

比較特別的是途中一大片的台灣芭蕉園,密不通風的芭蕉樹夾道直立,搖曳的芭蕉葉組成另一種風味的綠色隧道。

一路不停歇的踩階梯往下走也不輕鬆,重複的動作讓雙腿微微發抖,看到新穎乾淨的養心亭 當然要趁機休息一下!

走到盡頭就能回到鯉魚潭的環潭公路,這樣就完成鯉魚山環狀登山路線了,但太簡單反而讓李老師覺得有點不過癮~~

日正當中的時刻離開森林 回到山下,這才驚覺外面的陽光這麼炙熱,停車場的馬路對面就是一整排的餐飲店,汗流浹背李老師又餓又渴,

迫不及待的喝光手中的木瓜牛奶,鯉魚潭的木瓜牛奶特別有名 但並不特別~~

止渴後就要來止飢,特地點了鯉魚潭最熱門的蝦餅來品嘗看看,吃起來有點像是蚵嗲 但也還好~~

鯉魚潭可是20年前李老師最喜歡的地點,不管是要交友 還是要把妹,只要在湖光山色的美景中一起搖槳划船,保證馬上感情升溫,20年之後李老師再回到鯉魚潭,碧波蕩漾的明媚風景不變,緊鄰湖畔的青翠鯉魚山也不變。

倒是湖面的船變多了,獨木舟 腳踏船 電動船 遊艇全都一應俱全~~

湖面上還多了一群紅面鴨家族,每30分鐘還會隨著音樂緩緩轉圈圈,果然時代在進步 鯉魚潭也要跟著進步。

短暫的沉浸在20年前與鯉魚山的回憶後,李老師隨即動身前往月眉山,20年前的李老師錯過了月眉山,20年後的李老師為了月眉山專程回到花蓮。

月眉山有南北二個登山口,南側的登山口是公認比較好走的路線,車子繼續沿著台9線往南行駛,過了米棧大橋後就能接上花38-1鄉道,38-1鄉道有點狹窄 不好會車,但路面的狀況還不錯。

大約在7.5公里處就能抵達南側登山口。

一開始是緩緩上坡的枕木階梯棧道。

好消息是階梯距離不長,不用再陷入無止盡的爬樓梯煉獄中。

果實就長在樹幹上的水同木,看起來有點不太習慣,但這就是大自然,永遠有各種讓人大開眼界的植物和動物。

途中的觀景台儘管沒有讓人驚豔的展望景色,但陣陣吹來的夏日涼風卻讓人流連忘返,舒服到很想直接躺下睡個午覺~~

月眉山登山步道其實是很高檔好走的步道,也是有緩升的階梯步道 但都不長。

爬完階梯之後會有點喘,但馬上就會接上平緩的草地路徑,坡道和平路的比例調配得剛剛好,讓登山的過程變得舒坦輕鬆~

登上稜線後竟然是一片檸檬果園,不是隨意點綴幾棵檸檬樹 而是一大片檸檬園。

大概是月眉山上的氣候土壤很適合種植檸檬,每棵檸檬樹上都結實纍纍 好誘人啊~~~

但李老師怎麼也想不透在這座山上,要怎麼採收運送豐收的檸檬呢??

可能因為柑橘類的葉子是鳳蝶幼蟲的最愛,所以四處都有優雅的鳳蝶翩翩飛舞著~~

一家四口的台灣竹雞正悠閒的在草地上覓食,直到李老師靠近才不慌不忙的躲進草叢裡。

月眉山的路徑真的很平緩啊~~看見有叉路通往觀景台,李老師二話不說就踩著階梯往左上方前進!!

只不過階梯的盡頭沒有景 也沒有台,就剩下一塊平坦草地和幾張板凳。

月眉山步道不僅好走 還很佛心,居然專程立了一面解說牌,提醒大家接下來會走進原始的森林路徑裡。

果真是一片天然的森林,平坦的路徑穿梭在濃密的綠蔭之下,真是舒服~~~

森林小徑難免還是會有一點起伏的地形,但都適可而止 絕不刁難熱愛山林的人。

這就是登山最吸引人的享受,避開山下火烤般悶熱濕黏的氣候,微微的喘 微微的流汗,在清新的微風中大口呼吸著芬多精~~

登~登~登~~登~~~李老師的58座的小百岳-海拔614M的月眉山。

山頂上清幽寬敞 還有一座一等三角點,可以四周樹木高大 以至於完全沒有展望,沒有遼闊的美景讓人有點小小的失落,稍作休息 做完紀錄後,李老師就循著原路回到登山口。

儘管一天的時間順利登上鯉魚山和月眉山,但李老師心裡隱隱有種不過癮的感覺,於是加碼前往白鮑溪親水園區,結果卻跟著人潮跑到另一個秘境-荖溪河岸。

住過花蓮的李老師自認為對花蓮很熟悉,想不到竟然完全沒聽過荖溪這號景點,更想不到這個沒聽過的荖溪竟有這麼多人。

但實際下水玩過後,李老師馬上就秒懂荖溪迷人之處,不用大老遠跑到山上,在馬路旁居然就有這麼沁涼清澈的河流。

想不到在環境汙染四處肆虐的年代,還有一條水源充足 乾淨清澈的河流,站在河床上能清楚看見水裡的魚群,不只優游水中 還能啃咬營養的腳皮,他們絕對是一群快樂的魚!!

不過不諳水性的朋友還是要小心謹慎,波平如鏡的荖溪中間可是很深的,李老師用腳試探 卻怎麼也踩不到河底。

對於愛游泳的朋友 這裡倒是游泳聖地,碧藍色的河水天然又冰涼,來回游個幾趟 既能運動又能消暑,重點是免費!!

蛙式游完 還要換個仰式,據說當地的里長伯也是天天來這裡游泳。

陰錯陽差賺到了一個戲水秘境-荖溪,

但李老師還是不放棄白鮑溪親水園區。

勤學的李老師不忘先上網Google一下白鮑溪,這才知道原來白鮑溪就是荖溪的上游,既然是上游 那就得要開車往更高的地方前進。

荖溪和白鮑溪其實距離很近的,二個溪流園區的環境也是大同小異,全都有沁涼清澈的溪水源源不絕的流過,只是荖溪的溪水更藍 更深 更廣,而白鮑溪的環境更天然 更詩情畫意。

即使一天收集二座小百岳-鯉魚山和月眉山,卻因為沒有展望 沒有驚喜而有點小失望,還好荖溪和白鮑溪的出現,讓這次千里迢迢的花蓮登山行變得精彩有趣,而在花蓮住了四年的李老師,此時才突然發現原來在花蓮戲水比爬山更好玩!!!

第三天就不排登山行程 改成朝聖海洋公園,環境位置得天獨厚的海洋公園其實很好玩,光是看到超級療癒的海獅和海豚就值回票價了。

還有冰風暴的玩水活動也很適合炎熱的夏天,在舞曲和水槍的催化下,現場就像是狂歡嘉年華,完全感受不出武漢肺炎依然蟄伏著。

只是人山人海的海洋公園實在太可怕了~~

後記:為了感謝老天爺的保佑,李老師決定每順利完成一次登山行程,就小額捐款一次,這次就捐給荒野保護協會,希望能為台灣的生態環境盡點心力,歡迎大家一起共襄盛舉!!