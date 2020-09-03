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6大登山準備Checklist懶人包！「登山裝備檢查表」按表操課免煩惱

健行筆記 / 健行筆記Abo阿寶｜登山．攝影．旅遊

嗨，我是阿寶！最近週末放假總喜歡往山裡跑，即便在都市也喜歡望向窗外，看遠方的山。在瑞士的日子裡愛上爬山，回台灣後發現我們很幸運，這裡的山好美。

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你有過這種經驗嗎？

  • 收完行李還是會怕有東西沒帶到

  • 登山口才猛然發現忘了帶某件東西

  • 在山頂上懊悔自己應該多帶一些裝備

如果有的話，這篇文章非常適合你！以前的我也常常焦慮，怕有東西沒帶齊、也怕帶了太多廢物上山卻用不到。後來為了解決這個問題，我整理出一份Excel懶人包，在登山前按表操課收拾行囊，果真省去了很多拍腦袋想清單的時間。

今天要分享給大家的這個裝備檢查表，一共分為六大類：

  1. 出發時穿的

  2. 衣物類

  3. 裝備類

  4. 文件類

  5. 食物類

  6. 生活用品類

溫馨提醒：以上清單較適用於二天一夜、住山屋且搭伙的行程，大家可以依照個人情況彈性調整。

如果想要裝備檢查表的Excel檔，歡迎來我的部落格留言Instagram私訊，我再寄電子檔給你哦！也歡迎追蹤我的帳號，每周更新關於山的大小事！

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