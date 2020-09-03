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6大登山準備Checklist懶人包！「登山裝備檢查表」按表操課免煩惱
嗨，我是阿寶！最近週末放假總喜歡往山裡跑，即便在都市也喜歡望向窗外，看遠方的山。在瑞士的日子裡愛上爬山，回台灣後發現我們很幸運，這裡的山好美。
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你有過這種經驗嗎？
- 收完行李還是會怕有東西沒帶到
- 到登山口才猛然發現忘了帶某件東西
- 在山頂上懊悔自己應該多帶一些裝備
如果有的話，這篇文章非常適合你！以前的我也常常焦慮，怕有東西沒帶齊、也怕帶了太多廢物上山卻用不到。後來為了解決這個問題，我整理出一份Excel懶人包，在登山前按表操課收拾行囊，果真省去了很多拍腦袋想清單的時間。
今天要分享給大家的這個裝備檢查表，一共分為六大類：
- 出發時穿的
- 衣物類
- 裝備類
- 文件類
- 食物類
- 生活用品類
溫馨提醒：以上清單較適用於二天一夜、住山屋且搭伙的行程，大家可以依照個人情況彈性調整。
如果想要裝備檢查表的Excel檔，歡迎來我的部落格留言或Instagram私訊，我再寄電子檔給你哦！也歡迎追蹤我的帳號，每周更新關於山的大小事！
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