第一次規劃登山路線就上手！登山準備「你需要注意的3件事」

嗨，我是阿寶！最近週末放假總喜歡往山裡跑，即便在都市也喜歡望向窗外，看遠方的山。在瑞士的日子裡愛上爬山，回台灣後發現我們很幸運，這裡的山好美。

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今天想要跟大家聊聊在山下的日子！身為一個上班族，除了請假之外，都只有假日才能往山裡跑；而平常下班後的晚上，就成了我尋覓下個登山路線、規劃行程的日常。

在參考了網路上很多前輩們的心得分享文、慢慢從一個只能跟商業團的登山菜鳥進步到現在可以當主揪辦自主團後，我發現其實有些小細節，是一開始在做登山路線規劃時很容易忽略的。

這篇文章會涵蓋如何查詢登山路線的基本資訊，以及看分享文時要注意的三件事（人物、時間、地形），希望能幫助大家在做路線規劃時更快掌握重點，一起快快樂樂出門，平平安安回家！

如何查詢登山路線的基本資訊

健行筆記網站有大量登山路線資訊，把它稱為山友們的維基百科一點也不為過！我每次規劃路線時，第一站都會先來這裡挖寶，裡面不單有步道的基本資訊，也涵蓋了交通方式、路線地圖、人文生態和GPX，還有山友們的路況回報和心得分享，可以很快地掌握步道概況。

下面以加里山登山步道為例，說明我會特別注意的地方。

▾▾ 首先在基本資料頁面，要觀察步道長度（里程）和高度落差；在相同距離內，高度落差越大代表坡度越陡，對體能的要求也會比較高﹔也可以參考難易度分級，衡量一下自己是否有能力完成該路線。另外，所需時間也是很重要的參考指標，盡量規劃在天黑前爬完，甚至可以多留一至二小時的緩衝時間，避免摸黑下山。

▾▾ 交通方式頁面可以知道如何自行開車與搭乘大眾運輸抵達登山口。有些心得文在交通方面會寫得更詳細，包含道路路況、停車場大小與收費方式，甚至還會提到導航目的地怎麼設比較好，這也是等等開始爬文後的重點項目之一！

▾▾ 路線地圖這邊能了解沿路重要的里程碑，以及點到點之間的距離與預估時間。我會把這些資訊套用到實際的路線規劃裡面。舉例來說，如果我預計早上8:30從鹿場登山口起登，那大約9:35會走到避難山屋。假如當日推進速度比想像中快，我可能就會拉長休息時間或放慢腳步，不急著趕路；反之，如果推進速度比預期還慢，我會在能力範圍內加速，甚至視情況撤退折返。

▾▾ 相關GPX裡有山友們分享的路線軌跡。決定好這次要走的路線後，挑一個相應的GPX下載到手機裡，實際行進時記得經常拿出來確認是不是有走在預先規劃的路徑上，可以降低迷路的風險。如果還不知道GPX軌跡圖要怎麼用的話，可以看看肉比頭的影片介紹哦。

▾▾ 最後透過山友們的路況回報和路線評論，看看步道近期是否正常開放、沿路有沒有需要注意的地形。

完成上面步驟後，現在的我們已經大致掌握路線的基本資訊；接下來再透過山友們熱心分享的照片和心得文，深入了解行程會碰到的實際情況！通常一條路線我會閱讀5篇心得文，數量因路線複雜程度彈性增減。

好的，話不多說，一起來看看在參考別人文章時該注意什麼小細節吧?

人物

閱讀心得文時，有兩種人物需要觀察：第一是作者、第二是同行夥伴。

作者體能與經驗

有些山友會在文中以上河文化「台灣高山步程示意圖」為公版步程的依據，說明自己腳程快慢。

▾▾ 資料來源：嗨＊我波卡 南湖大山—帝王之座，3天2夜南湖群峰4座百岳登山紀錄

舉例來說，上河步程示意圖說從雪山登山口至雪山東峰需要320分鐘，如果作者提到自身腳程約是上河步程的0.8倍，我們便可以推斷作者這段路花256分就能走完。

▾▾ 資料來源：上河文化雪山聖稜線步程示意圖

如果作者沒主動提及腳程快慢的話，還可以透過2種方法推測。

作者過去的登山經驗：參考作者之前寫的心得文，如果是爬過很多進階登山路線，或有能力把一般過夜行程用一日走完，代表他體能很好或已經是個登山老手，他認為簡單的路線對新手來說可能還是有挑戰性。 自行換算作者腳程：許多作者會紀錄沿路重要的里程碑和抵達時間，我們拿來對照上河步程圖或健行筆記的資料，便能回推作者腳程。

當然更重要的是了解自己的速度。每次登山時簡單紀錄一下時間，觀察在不同地形、不同身體狀態、背輕裝/重裝的步程，幾次下來大概就能知道自己的能力在哪裡囉；像我目前規劃行程時，會以上坡速度＝上河0.8、下坡速度＝上河0.9~1來預估步行時間。

喔對，差點忘了說，如果你很幸運地發現某個作者的步程和自己相近，強烈建議追蹤或收藏這位山友?因為他的心得文就有極高的參考價值，一種他鄉遇故知的感動阿！

同行夥伴

除了要熟悉自己和作者的登山能力外，也記得順便看一下這篇心得文有沒有講到同行夥伴。

一般來說，同行夥伴數量越多、新手比例越高，推進速度就會下降；反之，如果同行夥伴人數不多、或彼此速度相近，便不太會影響既有的步程。

▾▾ 資料來源：山女孩 Melissa x Mao 冒險生活【台中|和平】鳶嘴山

時間

時間方面，我們可以注意下面二件事。

1. 作者造訪的日期、季節與當時天氣：考量到山徑與路況可能會隨時間變化，建議挑選近期發表的文章來參考。季節與當時天氣也很重要，這會影響裝備與行進速度；想像一下，即便目的地一樣，冬季陰雨天和夏季晴時多雲午後短暫雷陣雨，這兩種情況所需要的裝備與步程應該是不一樣的。

▾▾ 資料來源：Winter溫特【志佳陽大山】一日百岳單攻紀錄

2. 作者是平日或假日造訪：這主要可以拿來預估交通壅塞程度與人潮多寡。舉例來說，如果作者平日去，登山口前的停車場8點就停滿了，我們若要假日去的話，可能要7:30甚至更早抵達停車場才有位子。

地形

前面提到的人物和時間很大一部分是拿來分辨文章是否適合自己（aka參考性高不高）；而最後要講的地形，則又回到登山路線規劃中最關鍵的山徑分析。

無論今天要走的是郊山還是百岳，透過健行筆記的路線資訊或上河文化步程示意圖，我們已經掌握了沿路會經過的重要里程碑、點到點的距離和所需時間，最後便是彙整多篇心得文內的詳細時程紀錄來完善路線規劃；下面列舉了三個我會觀察的細節。

山徑型態為何（木棧道、石瀑、泥土路...）？沿路多為曝曬還是有遮蔽？判斷是否需要登山杖、飲用水多寡。 是否有特殊地形？在哪裡？像0.8k處需要拉繩、1.5k~2k有咬人貓；相對應的，到時候就可以拿出準備好的手套與長袖衣物。 登山口或步道沿路哪裡設有廁所？人有三急，預先想好哪裡如廁很重要！如果需要野放，也別忘了自行把垃圾帶下山。

還有一招很好用！Google搜尋路線+高度圖（例如：雪山主峰 高度圖），就可以找到類似下面的圖片，快速概覽這條登山步道哪段相對平緩、哪裡坡度變化較大。

▾▾ 資料來源：健行筆記 雪山主東峰高度及距離表

總結

開始在部落格寫文章、在IG做圖文介紹後，才深刻了解原來每篇隨手就能Google到的分享文，都是作者花了非常非常多時間完成的，真心感謝這些熱心分享的登山前輩。當然，也很謝謝一路閱讀到最後的你，多虧了你的支持與鼓勵，我才能在許多個下班後只想躺在床上耍費的夜晚與周末，窩在電腦前寫下一篇篇文章。

現在要透過網路蒐集路線資訊，媒介不再僅限於文字與照片；如果喜歡看影片的話，也可以在YouTube搜尋關鍵字，有許多優質登山頻道值得訂閱。

最後，我想推薦健行筆記的【新手專區】我是新手，我想去XXX！系列文章給剛愛上爬山的你，內文針對不同路線有詳細的步道介紹、注意事項、體能與裝備建議，值得仔細閱讀。

只要願意花時間在上山前做好路線規劃與準備，我們便能降低活動風險、盡興漫步於美麗的山間。感謝你的收看，下座山見啦！

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