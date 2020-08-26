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武陵「桃山瀑布步道」景色幽靜　悠哉行走山林間、賞七家灣溪

健行筆記 / 健行筆記山雨風堂

6月26日　

走出820林道已經10點20分

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中午12點多經過梨山到《永遠的家山里廚房》吃午餐，美味好吃～～物所超所值。到達武陵農場露營區都已經傍晚，露營區整個大爆滿

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是否今年才開放A區對面的草原區，來武陵那麼多次，第一次瞧見草原擠滿露營帳篷

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滿天星空~~架起腳架拍攝銀河

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老公說還要多練習~~一直試不同的iso

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不過很慶幸能拍到銀河~~欣喜。這幾日天氣超好～～宇宙無恆浩瀚星空～～

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早晨~~細碎鳥鳴如鈴鐺喊我起床，泡杯咖啡麵包夾蛋～～簡易早餐

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山上冷冽空氣清新，天空藍得出奇

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整理完畢開往武陵山莊，路邊右側停車場時已經停滿車，我們也只能往前到山莊的停車場，來得好不如來得巧，剛好有車開出～～小確幸

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昨日連草原區都爆滿，你就知道武陵農場有超超超級多人，人數不輸給櫻花季，今天走桃山瀑布的人超級多，我們臨時改變行程轉往桃山步道

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只想悠閒走走～～中午前必須下山～～深怕塞車

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桃山～～武陵四秀之一 桃山3325公尺～池有山3303公尺，品田山3524公尺～喀拉業山3133公尺

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避開人潮～～山林景色幽靜

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步道在針葉林裡，若是秋冬時節應該滿滿針葉掉滿地

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陽光燦爛～～穿過林稍，此時有ㄧ群年輕的外國人趕過我們

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往下切～～聽到潺潺溪水聲

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這裡就不是針葉林轉而取代是闊葉林

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站在木橋可觀看二道瀑布

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唯有陽光能讓萬物展現，生氣勃勃～～綠意盎然

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桃山溪在這裡匯入七家灣溪

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桃山瀑布流下來的溪水在這裡形成二個瀑布，上面的瀑布

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摸摸溪水~~唉呦~~真正是冷吱吱，清澈無比~~我仔細找尋沒有魚蝦，是不是太冰了?

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剛好有帶瓶黑麥汁跟昨日買的西瓜李，泡在桃山溪裡～～冰涼，猶如放在冰箱裡～～天然最讚啦

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正在拍攝時~~剛好又有四個外國朋友經過木橋，他們指著冰鎮的西瓜李跟我們比讚，我比手畫腳說要丟給他們，老公使勁地丟～～老外認真的接，磨合二次~~就順手了，最後接到四個，完成每人一個的任務

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平地熱浪襲人~~兒子說家門口是39度。瀑布前超級涼爽～～我還有點畏寒

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七家灣溪～～櫻花鉤吻鮭的棲息地

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沒一下子就很冰了～～透涼溪水果然無敵，收拾垃圾～～無痕山林，避開報復性旅遊~~享受片刻的靜謐，符合我們的心境～～說走就走心隨意轉

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木橋一過就陡上，國人最近流行一日單攻

1.因為山屋實在太難抽到～～只能單攻

2.網路上有些人展現旺盛的體力與耐力

許多人會桃山～～池有山～～品田山單攻，小O型最後從桃山瀑布前下山

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一過木橋之字陡上幅度超過1400公尺、長約4公里～～累得不要不要，遇到一對夫妻跟兒子去爬桃山，自己衡量體力先下山，兒子住山屋續爬武陵四秀

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酷熱天氣泡在溪水最消暑，我坐在瀑布前超級涼爽，自然冷氣太強卻關不了～～哈哈

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樹影搖動～～光影游離，幻想時光能暫時停止，如蝴蝶採花蜜的光采~~露珠凝集葉稍的閃亮

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旅行不設限~~健行~~爬山~~散步~放空~~發呆。只要舒適的溫度，即使在同個地方~~也能呆上整天

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回程～～依舊少人，大家都往瀑布步道，蒼勁的樹幹體現歲月的痕跡

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悠悠哉哉~~輕鬆

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短短步道兩旁山林筆直

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居然在快到武陵吊橋前碰到藍腹鷴，有位遊客居然丟餅乾給牠吃，馬上跟她說這樣不好~~請不要餵食

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請大家愛牠就不要餵養牠，若養成習慣～～只會害了牠

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能遇見牠是幸運，但是餵養牠就造成牠的不幸，使牠根本不怕人~~也會讓牠深陷險境

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許多人瞧見聚集～～牠慢慢走遠～我因為提著垃圾袋很難照相，就想把垃圾袋放著～哪知牠一聽到垃圾袋的聲響，馬上又飛奔過來~~把我嚇一跳把垃圾袋抓好，可見有很多人會餵養牠

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有時想想人們會為了拍照，就去餵養稀奇鳥類，大雪山的藍腹鷴也是被餵養習慣，卻都沒去想~~這到底是對鳥類好嗎

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野菇不要亂吃~~吃錯要人命

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偶而抬頭～～白雲掠過，幸運還可瞧見飛機的煙呈現ㄧ道車軌

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回家吧~~

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走到哪～～跳到哪，謝謝後面的遊客等我跳完

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七家灣溪川流不息~~願櫻花鉤吻鮭自由自在

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不是雲霧飛奔~~是森林火災現場，早上在武陵農場就有聽到直昇機的聲音，前天就聽說有火燒山三天了，沒想到回程在台7甲線陵后宮附近瞧見火燒林現場，還看到火焰竄出~~還滿震撼

爬山或健行~~走在山野裡，很重要很重要很重要~~注意用火安全，切記~~星星之火可以燎原，別因個人的疏忽~~讓美麗山林毀於一旦

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瀑布 步道 露營

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