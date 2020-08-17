夏日沁涼瀑布打卡秘境！ 9條「雙北地區」絕美瀑布+森林步道景點懶人包

疫情過後的報復性旅遊開始了!但是炎炎夏日到底要去那兒旅遊呢?離開冷氣房要去那才能暑氣全消呢?跟著阿珠珠一起走入山林尋幽探訪找瀑布吧!今日要分享九條雙北地區讓你暑氣全消的絕美瀑布和森林步道喔!

一.嶺腳石窟秘境瀑布

嶺腳位在新北平溪區是一個純樸的小村落，距離平溪市區約10分鐘的車程，村落裡有個嶺腳車站是屬於無人管理的火車站，站內的遊客並不像平溪線其他的站如平溪、菁桐、十分這些火車站這麼多遊客，我覺得嶺腳站交通十分方便村莊裡的村民也很親切，還挺喜歡這個小村莊的!距離車站不到五分鐘的路程有個荒廢已久又充滿神秘色彩的嶺腳石窟大瀑布，社區內的老街和蔡家古洋樓也是值得探訪的地方喔!

沿著鐵軌邊的小路走會看到一個大門深鎖的嶺腳石窟大瀑布的大門，話說當年這個嶺腳石窟大瀑布應該算是私人的土地上的瀑布，可能因位溺水意外而被勒令停業才會荒廢多年。

看到瀑布了還蠻壯觀的，再看看瀑布前面的石窟就覺得很詭異，一看就知道這些石窟不是天然的洞穴但還真的不知道為什麼會有這些洞穴呢!?

嶺腳石窟大瀑布是平溪的第二大瀑布僅次於十分大瀑布! 同樣屬於垂暮式的瀑布，看起來頗為壯觀，但是還是要提醒朋友瀑布潭水深不可測，只能遠觀拍拍照就好，這個瀑布是禁止下水嬉戲的唷

二.平溪十分瀑布

十分瀑布位於新北市平溪區屬於垂暮式瀑布，瀑布下方水潭極深傾洩而下的感覺就像是白色綢緞，今年六月中的時候去水量還挺大的，萬馬奔騰的景象非常壯觀，又有台版尼加拉瀑布的美稱!

從平溪旅遊服務中心旁的小路慢慢走至瀑布區，有吊橋有和鐵軌橫跨基隆河還有美麗的步道慢慢行~

以前十分瀑布有一陣子是私人在管理，目前由政府觀光單位徵收管理，免費入園囉!瀑布公園開放時間為9:00~17:30，瀑布入口處有一間四面佛寺可以祈福~

瀑布公園裡步道完善還有商家設攤，可且免收門票!逛完瀑布公園之後還可去十分車站和老街逛逛，還可以放天燈祈福唷!

三.烏來內洞瀑布

很多年沒來了，之前因為蘇迪勒颱風重創烏來，內洞國家森林遊樂區封園了三年之久，直到2018年9月15才重新開放，開放後首次造訪，步道設施相當完善值得造訪是一條很優質親民好走的步道。

走約莫30分終於走到樂水橋我們看到的第一層瀑布，假日遊客很多要想拍一張瀑布還照還得乖乖等候呢!根據報導內洞瀑布的負離子含量是全國之冠喔，所以來到此地除了用心欣賞拍照之外別忘了大口深呼吸，吸取森林裡的芬多精將一周的辛勞拋諸腦後放鬆一下吧!

繼續往上走還有兩層瀑布就在不遠處繼續往上走還有兩層瀑布就在不遠處。

四.烏來瀑布

烏來瀑布位在新北市烏來風景區內，是烏來的代表景觀之一，瀑布高達80公尺，寬約10公尺雨量充沛的時期瀑布會分成兩道飛泉，自山壁垂掛而下形成壯觀又浪漫的景象。

來烏來除了泡湯逛逛老街之外還可來搭烏來台車和空中纜車到雲仙樂園來走走。空中纜車是一種很特別的體驗，在纜車上欣賞不一樣的烏來也很不錯唷!

五.烏來五重溪瀑布.大羅蘭溪魚梯瀑布

五重溪瀑布：那天的行程主要是來烏來泡湯，所以泡湯之前我們前往福山部落來走走，在前往福山部落的途中在馬路邊就看到這個很壯觀的五重溪瀑布，不用跋山涉水就能欣賞到的瀑布喔!

大羅蘭溪魚梯瀑布：接著來到這馬家堡這裡，我們要去走水圳步道，順著大羅蘭溪右側的步道往上走，步道不長但是景觀很優美唷!

一層層高低落差的石階區域行成了一層層的小小瀑布也很特別喔!

六.新店銀河洞瀑布

新店銀河洞瀑布是近年來ig打卡的熱門瀑布，這條步道不長是一條很親民又能輕鬆走的健行路線，尤其是那個內凹的山壁所形成的山洞很是特別，洞內有一座別有洞天的小廟，洞外則有飛瀑迎天而降狀似銀河顧得其名銀河洞瀑布。

銀河洞瀑布屬於青潭溪支流楣子寮溪的上源，瀑布有分上下兩層，上層高15公尺，下層高30公尺，總落差約45公尺，夏季前來水量較豐沛，我是第一次前來也不知這次看到的瀑布水量算不算大?

上、下兩層瀑布。

七.金瓜石黃金瀑布

黃金瀑布是由於早期台金公司採礦重金屬礦沙沉積於溪床而使水質氧化，而形成了這樣的特殊景觀黃金瀑布。滿山的芒花搭上黃金瀑布這是秋冬季節才有的景觀喔!

很喜歡九份金瓜石這一帶，因為能一次滿足我喜歡爬山又能看到藍藍大海這樣的夢幻景觀。從這裡可以還可以看到陰陽海，陰陽海和廢煙道還有黃金瀑布都是當年採礦煉銅留下來的特殊景觀，當年留下破壞生態的不良產物今日卻變成旅遊的拍照景點，這只能說物換星移啊!

八.三峽滿月圓瀑布.處女瀑布

滿月圓位在新北市三峽區是一處風景秀麗的森林國家遊樂區，因為周邊有一座山頭渾圓狀似滿月的滿月圓因而得名，園區內有滿月圓瀑布和處女瀑布兩處都相當壯觀，除了瀑布景觀美之外還有多條步道貫穿其中，圓內林相豐富由其種植了不少的楓和槭樹，每到入秋這裡算是北台灣重要的賞楓之地。

步道沿著蚋仔溪而建，水量算是豐沛水質也很清澈，園區處處充斥著自然的原始景觀。

沿著步道走首先看到的是滿月圓瀑布，水量很豐富，站在滿月小橋上觀瀑雖然離瀑布還有一點距離，但卻能感受到滿滿的芬多精呢!

欣賞完了滿月圓瀑布繼續往上走來看看另一個也是很壯觀的處女瀑布，這個瀑布可以比較近距的欣賞它!更能感受到被瀑布的水花飛濺到的真實感受，滿滿的負離子正能量一次給它吸飽飽~

九.冷水坑絹絲瀑布

台北。雨中漫步冷水坑絹絲瀑布步道

從冷水坑進入有兩條步道可以選擇，往上走可以到達擎天崗大草原，往下則是今天要介紹的絹絲瀑布步道，途中會經過菁山吊橋!

從冷水坑遊客中心走至絹絲瀑布約型1.7km，這段步道沿途都有樹木遮蔭和潺潺流水聲，真的很適合夏日來健走，但是若要續行擎天崗就得要注意防曬囉!

穿越迷濛的菁山吊橋，感覺要走入另一個時空，霧茫茫的就有這種fu~

絹絲瀑布位在內雙溪的上游，步道旁變就是小溪流，一邊走就能聽到潺潺的流水聲，是一條走起來相當舒服的步道，終於走到了絹絲瀑布，果然如其名瀑布就像絹絲一樣垂掛在山壁間，水量比我八年前看到的還多一些，畫面美呆了，走了50分鐘的路程才看到的美景其實是值得的。

大口深呼吸瀑布的負離子不要輕易的放過，當然也不或錯過美麗又壯觀的瀑布景觀喔!用眼用心欣賞之外也不忘多拍幾張瀑布景觀。

以上幾處瀑布都是阿珠珠歷年來旅行在雙北地區所到訪的瀑布，炎炎夏日看到森林飛瀑即使沒下水也會感到清涼無比唷!不過還是要提醒朋友們要注意自身安全唷!

嶺腳石窟秘境瀑布

自行開車：1.國道五號往宜蘭方向→石碇交流道→106線道→嶺腳。2.國道一號→八堵交流道→瑞八公路→瑞芳工業區→106線道→嶺腳。3.臺北→木柵動物園→深坑→106線道→嶺腳。4.汐止→汐平公路→北31縣道→嶺腳。5.東北角→貢寮區福隆→雙溪區→臺2丙→嶺腳。

大眾運輸：1.北迴線火車，於瑞芳轉往平溪支線火車，於嶺腳站下步行即抵。2.從臺北搭捷運文湖線至木柵站下車，轉臺北客運795號公車（台灣好行木柵平溪線）可達，至平溪站下車，往回走約1公里即可抵。



十分瀑布

自行開車：

1、國道一號：由八堵交流道下，接瑞八公路至瑞芳工業區後，轉106縣道即可抵達。2、國道三號：由深坑交流道下，續行至石碇雙溪口轉106縣道後即可抵達。

大眾運輸：1、客運：由瑞芳搭乘平溪方向的基隆客運即可到達抵達。2、火車：搭乘搭宜蘭線鐵路至瑞芳或侯硐站，轉乘平溪線鐵路至十分站，沿鐵軌往東走即可抵達。



烏來內洞瀑布

自行開車：國道3號-新店交流道下-中興路二段至一段-省道臺9線-省道臺9甲線-鄉道北107線。

大眾運輸：搭高鐵或臺鐵至臺北站下-轉搭新店客運(往烏來)至烏來站下。

烏來老街.烏來瀑布

自行開車：1.從臺北：臺北→羅斯福路→北新路→北宜路→新烏路→烏來。2.從宜蘭：(1) 宜蘭→北宜路→新烏路→烏來(2) 宜蘭→雪山隧道→新店→新烏路→烏來。3.從中山高：圓山交流道→建國南北快速道路→辛亥路→基隆高架道路→新店環河快速道路→碧潭→北宜路→新烏路→烏來。4.從北二高：新店交流道→北宜路→新烏路→烏來。

大眾運輸：1.公車：搭乘新店客運849線於烏來總站下車。2.捷運：搭乘捷運新店線於新店站下車，轉搭烏來線849公車於烏來總站下車。

福山部落

福山部落─國道3號新店交流道下，接中興路(北103鄉道)轉北新路(台9線)、新烏路(台9甲線)，轉北107鄉道可達福山部落各景點。

搭車：福山部落無公車可達，建議自行開車前往。注意事項：進入福山部落，得先在烏福檢查哨辦理入山申請 (02)2661-6398



銀河洞瀑布

銀河路1.2K登山口國道三號安坑交流道(新店/台北)出口→環河路→北新路一段、二段（北宜公路）→北宜公路14.5K→銀河路→銀河路1.2K登山口指南路三段34巷晨曦茶坊登山口國道三號新店交流道(新店)出口→中興路二段→寶橋路→寶高路→老泉街→老泉街45巷→指南路三段34巷→天墩石茶壺博物館→指南路三段34巷晨曦茶坊登山口。還有許多大眾運輸可以搭乘可上網查詢最新資訊。

黃金瀑布

自行開車： 國道一號：下八堵暖暖交流道→62快速道路，往瑞芳→至瑞芳市區→接102縣道，往九份方向續行→金水公路往長仁社區方向直行→黃金瀑布

大眾運輸：台鐵：搭乘台鐵至瑞芳火車站下車→轉搭基隆客運(往九份、金瓜石)→至金瓜石站下車→沿金水公路往長仁社區步行→黃金瀑布客運：搭乘基隆客運(往九份、金瓜石)→至金瓜石站下車→沿金水公路往長仁社區步行→黃金瀑布

三峽滿月圓瀑布.處女瀑布

自行開車：國道3號→三鶯交流道→縣道110線→三峽→省道台3線→大埔→左岔路往省道台7乙線→湊合→插角→有木里方向→樂樂谷→滿月圓森林遊樂區

大眾運輸：由三峽搭台北客運往滿月圓公車，下車沿蚋仔溪生態步道步行30分鐘（台北客運三峽站連絡電話02-26711914



冷水坑絹絲瀑布

>自行開車：1. 士林→仰德大道→山仔后→菁山路→菁山路101巷→冷水坑1號(收費)停車場2. 仰德大道→陽明路→新園街連絡道→菁山路101巷→冷水坑1號(收費)停車場3. 淡水、三芝→101縣道→101甲縣道(百拉卡公路)→陽金公路→中湖戰備道路→冷水坑1號(收費)停車場4. 金山→陽金公路→中湖→中湖戰備道路→冷水坑1號(收費)停車場5. 北投→新北投→泉源路→鼎筆橋、紗帽路→陽明路→

中山樓→新園街連絡道→菁山路101巷→冷水坑1號(收費)停車場

大眾運輸：1. 冷水坑站：小15正(捷運劍潭站至擎天崗站）、108(遊園公車) 2. 陽明山公車總站：紅5(捷運劍潭站至陽明山)、108(遊園公車)、260(東園至陽明山)、260區(台北車站至陽明山)3. 陽明山站：紅5(捷運劍潭站至陽明山)、230(捷運北投站至陽明山)、260(東園至陽明山)、260區(台北車站至陽明山)、小8(石牌至竹子湖)、

小9(復興站至竹子湖)、皇家客運 (台北至金山)＊108遊園公車於陽明山公車總站轉乘

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