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沁涼溪水超驚豔！ 新北烏來「大羅蘭溪」古圳步道-溪瀧步道橢圓形路線

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登山路線：[新北烏來] 大羅蘭(古圳步道-溪瀧步道)

登山日期：2020/06/13

路    程：2.5公里

時    間：約2小時(含休息、拍攝)

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部落格：甄氏Go樂

提醒與感想：

  1. 登山口->拱橋：約50 分鐘，大多是平緩的路面，即使有爬坡，坡度也不會很陡，只有一小段有略陡，但都不長

  2. 拱橋->停車場：約40分鐘，路面平緩，原始路況，但路線清楚，坡度亦不會很陡，不過也有一小段有略陡，一樣不長

  3. 很推薦的一個地方，溪水清澈，環境清幽，風景明媚喔!

影片及圖片如下

以前烏來我最遠大概只到過內洞，今天計畫將往更裡面前去，真是想不到，越往深處，風景越美耶，竟然現在才知道，真有相見恨晚的感覺!

沿途經過了一處”五重溪”瀑布，這個瀑布雖然沒有很大，但~好近喔~就在馬路旁，剛好瀑布旁有一小塊空地可以稍停一下，所以我們也在此稍逗留了一會兒，順便休息一下(因為也騎了一段路了~)

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繼續深入，終於騎到的路的終點站，路旁有廁所喔，上面還有可愛的圖畫，重點是，廁所還滿乾淨的

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來到一處岔路，有牌子寫左往停車場，所以我們就先去停車了，過了小橋，就看到已停了不少車，再往左還有停車場的標示，位子也不少喔

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停好車後，走到了大羅蘭的廣場，今天艷陽高照的，整個廣場都在發亮，但是看到了大羅蘭溪，整個心情都好起來了，站在遠遠處就可以清楚地看到水裡的石頭，好清澈的溪水喔(由衷的讚嘆起來~)

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廣場上有幾間餐廳，感覺這裡好像還滿熱鬧的樣子，只是一早的，人還沒很多吧!

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步道是經由一家”馬家堡”的餐館進入，路過餐廳時，看桌上幾桌已有”訂位”，看來，下次我們再來走時，也許可以走完順便用用餐喔

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走過餐廳後，就進入步道了，步道是沿著溪水前進的，所以處處聽得到溪水滾滾流動的聲音，現在走的這個步道名稱為”古圳步道”，前段的路非常的平緩，也有滿多的樹蔭，走來超輕鬆的

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漸漸的，路線開始有點起起伏伏的，不過坡度都不大，只有一處階梯較陡，但都不長，所以很好走

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滿多地方可以望向溪水，可能我難得看到如此清澈的溪水，所以整個感覺超開心的，而且早點來，人好像比較少，不會人擠人

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這裡的環境讓我們真是拍得很開心，所以逗留了不少時間

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走上了一處平台，要轉往一般道路的路面，依標示往’蝴蝶公園”，路上的確都會跟隨一些蝴蝶喔，連地上都有設計蝴蝶的圖案

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越來越接近溪水了，終於來到了”拱橋’，這裡可以算是步道的終點站或交會處，因為，轉過拱橋後，又是另一個步道了

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看到拱橋真是讓人興奮，因為配合著溪水的美景，及今天的超藍的天空，整個畫面真是有點美耶!

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走上拱橋，才發現拱橋其實還滿高的喔~俯瞰著閃亮的溪水，讓我有點流連忘返，可惜太陽太大，不然我可能會在此耗點時間喔!

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過了拱橋，會來到另一個步道，這邊的步道名為”溪瀧步道”，這個步道相對於”古圳步道”原始了一些，這裡鋪設的步道比較少一點，而坡度的起伏則略大一些，不過，也都陡得短短的而已

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這裡的氛圍與古圳的感覺有點不一樣，真的有比較原始味，想不到相鄰的兩個步道，竟有不同的風味，還挺不錯的喔(一次滿足兩種體驗 ^^)

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走了一小段路，發現一個標示旁，有一條小路徑，往路徑看去，有人搭了帳篷在玩水耶，過去瞧瞧

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這裡就在水邊喔~能這麼近賞水，真是一大享受啊，看別人玩水真的跟著心癢癢了啦~ 但，我沒有下水的心理準備，所以…跳過

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好了，今天只是來探路的，安分地回去行走吧>_<，步道的前段也大多有樹蔭，後面才慢慢沒有樹蔭了

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路過一處露營區，這裡的環境感覺也滿不錯的喔

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接著路況轉為產業道路的感覺了，一直順著道路前進，這裡就幾乎沒遮陽了，有點熱起來了

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走著走著來到了一處很像公園的地方，望向溪水的對面，可以看到大羅蘭廣場，也可以看到各家餐廳

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接著就回到停車場的地方了

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今天走了一個長條的橢圓形路線，真的有被這裡的環境與溪水驚艷到，感覺這裡很棒喔!

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步道 登山 瀑布

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