用聲音療癒放鬆自己＋舒服漫步　苗栗健行「蓬萊溪護魚步道」

如果講到苗栗步道，搜尋出來最常看到的都是好望角海景步道雖然海景搭風車很壯闊、也很舒服。但要選擇舒服漫步，自已更喜歡【蓬萊溪護魚步道】

蓬萊溪步道位於南庄鄉124縣道離南庄老街開車大概10多分鐘，就可以達到。步道門口大概有接近20個車位可以停車。一下來就可以看到全步道坡度最高的地方…

就是這個下來的樓梯，步道全長約1.6公里但只有下來的樓梯以及步道終點有小小的上坡

步道一路都非常的平緩所以非常適合帶長輩、小孩朋友一起散散步、運動。

步道沿途幾乎都有樹蔭，旁邊就是蓬萊溪。當走在其中時，可以感受山風涼爽聽覺上，潺潺溪水聲讓腦袋放鬆在60分鐘內，好好沉澱自已。

雖然我走的步道還不多，但真心覺得這裡的木棧道維持的很好，沒有破損的地方，非常的結實漫步的樹林之間，能更接近自然。

蓬萊溪是苗栗第一條封溪護漁溪流，少了人為的汙染。溪水晶瑩澄澈，在岸邊能看到特別的自然景象。

只要在岸邊，仔細看溪水平穩的地方，會有銀色一閃一閃的景色可以看台灣鏟頷魚，俗稱苦花的覓食的景象。像是螢火蟲一樣，對於一般人來說，非常特別。

說明:苦花嘴巴長的位置比較低，當牠吃石頭上的青苔時容易碰撞到頭部，因此演化出一種求生機制，利用身體的翻轉瞬間脫離，翻轉時可見銀白色的腹部在水中發亮，故稱「水中的螢火蟲」。(文章來處:苗栗文化觀光旅遊網)

沿途都有提醒的標誌，讓你知道目前的所在地。對於和小孩、長輩出門時，都可以斟酌狀況回程。

途中看到，有一家人帶小朋友在旁邊的支流玩水撈魚提醒大家，好的環境維持不易這邊是嚴禁戲水、釣魚，也不要拿什麼麵包、飼料餵魚。保持自然原貌，做這一點小事不難吧。

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