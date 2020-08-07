搭捷運就能到！ 台北城市裡最佳視野及豐富生態「象山親山步道」

位於台北信義區的象山，與附近的虎、豹、獅山並稱四獸山，因為外型似象頭而得此名

對它最深刻的印象是，每年跨年煙火，攝影人或是觀賞煙火遊客極佳的視野選擇

這天和居住在台北的家人相約，倚賴便利的捷運來個一日小旅行

原來就說明相約在象山站，然而在一列往象山疾駛的捷運上，我們就碰上了~~

出了捷運站，就是象山公園，步道的指標也標示的很清楚

一條環狀路線，我們決定取道象山步道 (松德院區)

特有的種蛙類，棲息在熱鬧的台北城

大約10分鐘上下 (粗估)，我們經過了市立聯合醫院松德院區

再前行不久就可以看見大大的象山步道示意圖

松德院區，自詡為療癒園區

沿途顯眼的象鼻

象山步道屬南港山系，導覽圖上的也將步道上的特色介紹給遊客

前行步道前我們先在有著幾隻大象石像的小廣場玩拍

象山步道標高雖只有183公尺，緊鄰在熱鬧的都市邊，卻可以登高遠眺101周邊的景色

步道上兩個大大的腳印是大象馬蘭的前後腳印

沿著階梯緩步，周邊自然環境的生物圍繞，就像在森林中散步

而沿途中也會出現大自然形成的特色景觀，例如眼前的~大岩壁，風化使得部分岩層表面剝落露出含鐵礦的內層，遇水氧化成生鏽的氧化鐵~黃褐色

沿途步道都可以欣賞到台北指標性的標的~101大樓

從天而降的岩塊落在岩層旁，形成另一個驚嘆的景觀~一線天

沿途除了點與點之間的距離標示，就連地上也有

只是步道上怎會有野生果實??

我們在中途歇息的時候與路過的登山客閒聊，建議我們既然是第一次不妨走到六巨石處

我們來到這處不少人停歇，較大的休憩平台，背後就是101，只是風好大…很難拍張好照

接著攝影平台出現，不少攝影人手持大砲取景呢

六巨石又稱老萊峽，站上岩石可以清楚對望台北101

這是排成列等著拍照的遊人

象山之所以稱為象山，是因為有如鼻的長長山形

依著示意圖拍照，但我們覺得相似度還好，因為排隊等取景的人太多，我們就在一旁的岩石上，也是能拍出與101共入境

這個位在台北盆地的小山丘，有著極佳的視野及豐富的生態，很容易就可以親臨造訪

在六巨石拍照後，一來接近中午，再來有運動到，我們全都飢腸轆轆

沿著下坡的階梯，步道旁還有市政府的貼心鼓勵話語

我們瞧見的對向大樓，極羨慕樓頂的泳游池對著青山綠意

本來口中念念肚子餓及想來杯清涼飲品，沒想到步道終點處就有販賣野生愛玉

吃上一碗愛玉檸檬，大大滿足，還透心涼！

我們一致讚賞，發現下山的人多半也會來一碗解渴

這是我們在步道上遙望有著游泳池的大樓

APP的工具標示了我們的路徑圖

這天的象山步道，我們走了四公里路、爬升海拔340公尺，清楚的記錄行腳很是方便，最後我們繞回到捷運象山站的起點

親山步道沿途有著岩壁與巨石，豐富的生態、綠意盎然的樹群，整座山如同天然的生態園

登高遠眺盡享繁華熱鬧的台北城，最重要的是，搭捷運就可以接近山林綠意 ^.^

城市漫遊。 gina