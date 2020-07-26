愜意遊走「奧萬大森林步道」　山巒溪水、壯麗吊橋一次看

2020/6/28

趁連假收假前來到奧萬大森林步道群收心，輕嚼合歡山背下來的新東陽辣味牛肉乾，愜意在步道遊走，尋找鍬形蟲寶石，沿路遇見完登北三段的登山客，想起曾經的自己，回憶湧上：「恭喜你們也走完了...接下來還有更多挑戰呢！」；走完步道順路至埔里箱根生活館泡溫泉作為連假完美的尾聲再回到工作崗位。

▼寬闊有遮蔭的自然大道，讓人豁然開朗，暫時忘記明天星期一

▼滾滾濁水向下流，在山上的城市人終究會返回崗位

▼奧萬大吊橋，完登北三段的旅人，終將通過的一座偉大而壯麗的吊橋。

▼萬大溪，隔開層層山巒的寬廣溪徑，特別雄偉

▼歷經長程縱走的最後一道關卡 - 好漢坡步道

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