台東「太麻里山、卡悠峰瀑布」　嘉明湖前的暖身之旅vs.回程天然SPA

晴空下 那滴亙古蔚藍的天使眼淚實在太誘人,李老師在完成登頂玉山之巔的夢想後,隨即計畫隔年要前往大名鼎鼎的嘉明湖,親眼見證這不可思議的高山湖泊美景。

原以為遠在台東縣海端鄉的嘉明湖不會太熱門,想不到實際登錄嘉明湖山屋的網站後,才知道二座山屋搶手程度堪比玉山的排雲山莊,每天都有好幾百人搶著七十個床位。

沒關係 李老師最有恆心毅力,李老師決定利用暑假進行緊迫盯人戰術,每天都提出申請,就算運氣再爛也是會有中籤的一天。結果竟然破跌破李老師的眼鏡,才申請就抽中7/10星期五的床位,運氣這麼好 機會這麼難得,儘管還沒開始放暑假,儘管家中二老會喋喋不休的碎念,儘管學期末一堆雜七雜八的工作,但 不管了 就衝吧!!

只不過台東縣海端鄉實在太遠了,李老師可不想開了六個小時的車之後,無縫接軌馬上衝上嘉明湖的高山路線。

就算是登山 也是要優雅。於是李老師提早一天出發,先到台東縣的太麻里鄉,不僅可以多撿座小百岳-太麻里山,也順便當作隔天前進嘉明湖的暖身之旅。一路舟車勞頓 從西岸到東岸,抵達太麻里時正好是午餐時間,李老師決定開進金崙村裡的小巷弄,品嘗看看超有名氣的隱藏版美食-鼎倫牛肉麵,果然生意興隆人潮多,牛肉麵 水餃都好吃 但也沒多大特色!!

吃飽飯後繼續開往南迴台九線,看著眼前穩立在天空與大海間的高架公路,李老師不由得讚嘆這工程與風景同樣的偉大!!

車子從台九線轉進金針山的產業道路,金針山的產業道路又狹窄又複雜,千萬不要依照Google Map導航的路線走,熱心的當地人沿途放置了很多方向引導牌,跟著走就不會開進五里迷霧中了。

李老師將車子停在汾陽民宿附近的空地,其實太麻里山也是一座能開車登頂的小百岳,但李老師就是愛用腳爬山,李老師就是來為隔天嘉明湖之行暖身的,於是在烈陽當空 火傘高張的12點鐘,李老師撐著華麗陽傘 像個傻瓜走在山徑上~~

從汾陽民宿旁的陡坡往上走是一家私人露營地,炙熱的正中午完全沒有一個人影~~

有開墾的山坡就有開闊的展望美景,這好像是魚與熊掌不能兼得的遺憾,但看到青翠的海岸山脈和蔚藍的太平洋,還是會感動到忘了生態被破壞的遺憾。

接下來就是炎熱又乏味的路程,沿著上坡的產業道路不停的往上爬,太陽很熱 爬坡很累,就在又熱又累中走到金山埡口。

過了金山埡口後,路徑二旁開始出現林木樹蔭,李老師總算可以收起華麗的陽傘了。

太麻里山又稱金針山,雖然金針花季是在八月份,但至少也有幾朵偷偷早開的金針花吧??李老師一臉的黑人問號,金針花 你在哪裡啊???

真的很熱,但就是要藍天白雲的好天氣才能襯托出山海美景,遠方的卑南族聖山-都蘭山依舊耀眼醒目。

走著走著 突然眼前一亮,山坡上居然開了幾朵金黃澄橘的金針花,李老師馬上席地而坐,好好欣賞這意外的嬌客。

最最意想不到的是愈往上愈是耀眼燦爛,小徑旁起伏的山坡上開滿了橙黃色的金針花,太麻里山果然是一座金針山啊!!

七月提前到訪的李老師就這麼撞進燦爛的花況中,純淨的藍天 青翠的山坡 熱情的金針花,依然曝曬在陽光下的李老師,一點都不覺得熱 一點都不覺得累,只覺得滿足而興奮!!

金黃耀眼的花道小徑上方是千鶴亭,毫無遮蔽物的涼亭提供最棒的展望景色,從容的旅人們絕對可以在這賞景品茗一整天。

但千鶴亭可還不是最美的地點,再往上吧!路旁一系列的指標很可愛的排列著,頓時讓畫面充滿了獨特的異國風情。

突然起了一陣強風 吹來一朵繡球花,李老師順手撿起 捧在手心,心底馬上漾起一陣陣待嫁女兒心的幸福感。

太麻里山的最高點就是雙乳峰,顧名思義 山頭會有二座山頭,但李老師並不知道是左乳高 還是右乳高??那就直接沿著雙乳峰石碑前的階梯往上吧!

踏破鐵鞋無覓處 得來全不費工夫,階梯的盡頭就是太麻里山的三角點。

山頂很寬敞,有三角點 有曙光亭 還有解說牌,最重要是有數不盡的美景。

曙光亭的欄杆外是一片綿延起伏的草原,更遠處環繞著一座座雄偉的山岳,就連南嶽-北大武山也默默佇列其中。

曙光亭另一側是日昇之鄉的解說牌,原來這裡就是跨年時最早看見曙光的地點,現在當然沒有曙光,但浩瀚無垠的淨藍太平洋仍是讓人目不轉睛。

既然這裡叫做雙乳峰,那就左乳右乳通通走一遍,走下曙光亭後立刻走上另一座山頭的階梯,階梯旁竟然種滿了繡球花,盛開的繡球花硬是搶走了金針花的風采!

登上山頭後是另一座涼亭 名曰千禧亭,儘管沒有曙光亭的大氣寬敞,卻有相同的徐徐清風 一樣的涼爽舒適,從千禧亭遙望對面山頭的曙光亭,竟是如此的精緻典雅 用色鮮明,簡直是一幅掛在牆上的寫實風景油畫。

雙乳峰是太麻里山的最高點了,欣賞完風景後就得要沿著原路走回千鶴亭,此時可以不用再走又臭又長的產業道路了,從另一邊連鎖磚步道一樣能走回停車處。

回程的連鎖磚步道經過截彎取直後,不僅距離變短 還一路下坡,那就踩著輕鬆愉悅的腳步回去囉!!

途中還有二座挑高的木作涼亭,這麼一條好走的健行步道卻杳無人煙,沒辦法囉! 現代人就是有車開就不想走路了~~

步道走到底就能連接上山時的產業道路,沿著相同的產業道路就能走回停車處,在破紀錄的高溫下順利完成嘉明湖的暖身之旅,還額外爽賺美不勝收的迷人景色。

緊接著繼續開二小時的車直達南橫公路,此時與嘉明湖的距離愈來愈近了,但李老師可不想當一個苦行僧般的愛山客,所以先在南橫公路上的天龍飯店住宿一晚。

天龍飯店是南橫公路沿線唯一的飯店,規模不小 但有點老舊,附近沒有商圈 所以直接在飯店裡吃晚餐,還好菜色 口味 份量都很不錯!!

而天龍飯店最讚的地方是源源不絕的溫泉,房間水龍頭打開就是溫泉,你可以奢華的用溫泉刷牙洗臉 洗澡又洗頭,或是到一樓的公共溫泉池享受泡湯樂趣。

天龍飯店的溫泉是來自霧鹿峽谷的碳酸氫鈉泉,無色無味的溫泉有著最高等級的品質,全身浸泡在溫泉裡就是舒服暢快!!

另外一池的溫度高達四十幾度,摸起來有點太燙,但是先泡冷水再進入高溫池浸泡,渾身舒暢的感覺絕對會讓你上癮 欲罷不能!!

這下子真的徹底的為嘉明湖之行暖身了。

接下來的二天在老天爺的保佑加持下,在汗水與淚水的堅持裡,李老師終於實現了親吻嘉明湖的夢想。收穫很多 感動很滿 成就很高 疲累也很踏實,氣空力盡的李老師先在台東市休息一晚後,再繼續踏上漫長的回家路程。

不過在途經獅子鄉時先轉進卡悠峰瀑布,李老師要先在瀑布下享受純天然的spa和負離子,從台一線切進通往卡悠峰瀑布的產業道路,道路很長又很窄 路況也不好 開車一定要小心!

從入口到瀑布大約只有500公尺,入口處有一面禁止進入的告示,但熙來攘往的遊客全不當作一回事。

一踏上步道 李老師馬上遇到一條可愛的小蛇,以輕飄飄姿態爬行在草叢之間。

距離雖然不長 但全程都是上坡,走起來還是會讓人爆汗。

卡悠峰瀑布的步道幾年前遭到颱風的破壞,所以後半段的路徑幾乎都是全新的木棧道。

瀑布已經隱約出現在眼前了,加把勁繼續往前吧!

轉個彎 就能看見卡悠峰瀑布的全貌,果然是南台灣規模最大的瀑布,一上場就是讓人目不轉睛 讚嘆不已,只是看著瀑布下密密麻麻的遊客,李老師完全不懂為何入口處要禁止進入呢?

遠看就已經夠震撼的了,站在瀑布下更能感受到瀑布的磅礡氣勢,峭壁 奇岩 激流 碧潭,這麼一個充滿力與美的天然寶地。為什麼要禁止進入呢??

再更近一點,從天而降的水流如千軍萬馬般奔騰而下,激起強大的水花和陣風,也激起豐沛的負離子和夏日涼意。

李老師走進從天而降的水流裡,閉上眼 任憑水流沖擊全身上下,強勁的力道讓皮膚有點刺痛,只有這天然SPA的無比勁道才能舒緩走完嘉明湖的痠疼啊!!

後記:為了感謝老天爺的保佑,李老師決定每順利完成一次登山行程,就小額捐款一次,這次就捐給地球公民基金會,希望能為台灣的生態環境盡點心力,歡迎大家一起共襄盛舉!!