每一次的美好，孩子都記得！ 親子共同解開山林的鑰匙 第11座小百岳-姜子寮山

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開啟山林的鑰匙

今年三月小樂的生日，我們在司馬庫斯度過兩天一夜的歡樂時光，也開啟了我們親子共同接觸山林的那把鑰匙。此後我們大約維持每週一山的頻率，在山林度過沒有手機訊號、只有蟲鳴鳥叫的週末時光。在司馬庫斯，我們以山中精靈的名義，準備了小樂最愛的玩具總動員系列玩具(Toy Story 4也是我們唯一一起進電影院的一場電影)，孩子開心與深信不疑的單純表情給了我們靈感，而後便以此延伸，往後到訪的每一座山林，我們總在山頂處準備了一個小禮物，激勵孩子自己走完全程，也增添了蒐集、尋寶的樂趣與成就感，希望在山林中的時光久而久之內化成為喜好自然的基因。

激勵小禮的選擇

避免過於貴重與感官刺激的玩具模糊的親近山林的焦點，我們考量了幾個特性來選擇禮物：價值低於百元(特性類似貼紙，著重於成就感的激勵)、全套系列(增加可預測性的期待感、禮物間的價值感相同但角色不同仍有期待感)、玩具總動員系列 (孩子感興趣的激勵標的)。成套12隻的Toy Story 4手指玩具也因此成了我們第一輪玩具的最佳選擇。

跟著小百岳一起走

四月開始至今，我們已默默累積到訪了12座山林，其中11座依循著小百岳清單來進行行程規劃(跟著小百岳走，一樣是一種全系列的簡單邏輯，讓我們可以有系統地接觸我們平常不會到訪的各地區山林)，另1座則是皇帝殿的岩場體驗。

全系列玩具成就解鎖

有鑒於前一次加里山的行程已超出了我們現有能力的臨界值，這次選擇適合大部分親子家庭的姜子寮山步道，重新歇息再出發，避免讓難度過高而密集的行程減低了登山的樂趣。另一方面，姜子寮山步道位於我們所住的城市交界(汐止、基隆)，搭配系列最後一隻玩具禮物的山林選擇在自己所居住的城市，也是別具意義的選擇。

姜子寮山步道，老少皆宜的山林之旅

我們將車停放於泰安路盡頭、登山步道口的停車場，開始啟程。登山口不遠處，有山友前輩貼心準備給大家的木製登山杖，供大家自行取用、用畢歸還。步道全程均為鋪設完整的枕木步道，且沿途均有密集而清晰地指引標示，路徑寬敞、老少皆宜。

山頂四面皆有展望、並設有四處觀景台，視野壯闊，基隆嶼、101台北市街景與群山之美一覽無遺。

每一次的美好都很重要，孩子都記得

登頂後，依照慣例，小樂費了一番功夫，尋找到精靈藏起來的第十二個手指玩具，完成了全系列的蒐集。也因為今天是系列玩具的最後一隻，我們將之前的11隻手指玩具帶來，依照獲得的順序來個大合照。沒想到，小樂竟然記得每一組玩具的先後順序(驚～大人早已忘光，需要拿FB照片來比對)

讓孩子帶著我們尋找樂趣

在山頂，我們遇到了比小樂年紀還小的三歲多小女孩，與剛升小一的哥哥，孩子們聚在一起，馬上忘了酷熱天氣的不適，『來來來，我跟你們說，那座是五分山喔，我之前有去過喔～』小樂興奮地要帶大家導覽。(但說來說去還是五分山? ) 『那座是臭腳丫山啦～』不知道哪個孩子突然冒出這句，大家笑成一團，孩子們的開心真的很簡單❤

親山近水，與大自然中的昆蟲好朋友告別了剛認識的玩伴們，我們下山後短暫於鄰近的泰安瀑布停留，在瀑布旁的水窪堆疊石頭、解救落水的寬腹螳螂。回程的路上，車上正巧播放著金莎演唱的【被風吹過的夏天】，柔美舒服的音樂，為這趟親山近水的山林之旅劃上愜意的句點。

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提醒：到了蜂類活躍的夏天，我們在步道的中後段發現不少蜜蜂與其他蜂類盤旋，上山途中，也聽聞有孩子被蜂叮咬(已平安下山)，也提醒大家儘可能穿著長袖衣褲、不噴香水、醫藥包中備妥防過敏藥品(類固醇、抗組織胺等，需依醫師指示開立)。

山林中的朋友們

寬腹螳螂

三突花蛛

灶馬

蟋蟀