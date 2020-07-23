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峻秀峽谷、山水石壁畫讚嘆不已！ 花蓮秀林平易近人的「砂卡礑步道」

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

太魯閣國家公園因特殊地形造就不少讓人嘆為觀止的美景，包括: 白楊步道(瀑布)...燕子口...九曲洞...以及稍有挑戰性的砂卡噹步道及錐麓古道…等等，這回的花蓮行，除了安排小百岳卡拉寶山，另一個重點行程則是~砂卡噹步道！

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周邊大大小小的景點，時程短約1-2小時，或是更長的的時間，因此安排得視時間與腳程來決定。

上一回走了白楊步道(瀑布)..燕子口綠水合流步道，及錐麓古道，這回因只有安排一天，小百岳加上來回8.2公里的砂卡噹步道，就差不多了。

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我們先在停車場(位置不多)等了一會，再走到步道入口，入口則在砂卡噹隧道口前，循著迴旋梯直下即可到達步道起點。

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從高處往下拍則是另一側小錐麓的方向，這回時間不允許就先掠過。

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整段步道會經過五間屋後再到三間屋的終點，過了三間屋後則屬管制區，必須原路折返。

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原為住民保留地的砂卡噹，族人會利用機車運送物資，四點以後還在步道上的我們，就曾與之錯身而過。

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沿著岩壁開鑿的砂卡噹步道行走，右邊伴隨的則是清澈的砂卡礑溪。

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步道平緩好走，我們約在午後四點起走，雖然步道上有蓊鬱森林，但若在更早的時間，多少還是有些日曬，我們慶幸時間恰好…

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步道沿線都有，敬告遊客的提醒標示

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沿途所經之處，峻秀的峽谷山壁，美麗的岩石，豐富的林相，也算是平易近人的景觀型步道….

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源自2600公尺的曉星山，長度約16公里，一路從北向南的砂卡噹溪，水色始終是清澈湛藍，相當的美….

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出發後約40分鐘，來到五間屋，過去因有五間房舍的太魯閣原民在此耕作，因而得名…

攤上提供的古早味冬瓜仙草，一杯下肚清涼解渴 

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接著來到橫跨砂卡礑溪谷的綠色大水管，是立霧發電廠引立霧溪水發電的輸水管，我們瞧見些許遊客會在下方溪床的水潭邊戲水

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不管是開鑿山壁後的風化，或是經過溪水雕琢的奇石，乃至於河床上的壘石，都讓人驚豔與嘆息，經過歲月刻痕後的大自然之獨一無二

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也許我們起走的較晚，在過了大水管後遊客變少了…，快到三間屋時，才遇上了回程的山友

中途一度還跟夥伴詢問:還要繼續走下去嗎?

朋友一句: 有始有終….

因為擔心回程太晚，此時的我們加快了步伐…

約17:30來到終點處~三間屋

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砂卡礑步道盡頭是三間屋，這裡曾是太魯閣族人的聚落，過去有三間屋舍而稱~三間屋，在看到步道終點的指示牌後

我們如釋重負，一來擔心回程時間過晚…，也擔心體力消耗，畢竟早上還去爬了小百岳，加上中途停留的天祥…布洛灣…

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其實在過了五間屋，就屬於原始步道，我們甚至還在快到三間屋時，遇上右側邊聲響巨大的土石崩落，所幸沒有安全之虞

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因為不知下一次何時會再訪，我們堅持著有始有終的走完8.2公里的步道，沿途的峽谷景觀、淙淙溪水、植物生態，板塊擠壓呈現的有如壁畫線條岩石…..等等，多樣且豐富，這是一趟不虛此行的景觀步道 ^.^

文章出處:

城市漫遊。 gina

步道 瀑布 古道

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