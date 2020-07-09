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浪漫玫瑰+多肉森林！ 三義雅聞香草植物工廠好療癒 免門票好拍好打卡

健行筆記 / 健行筆記阿珠珠

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前陣子去了苗栗頭屋鄉的雅聞七里香玫瑰森林，就深深覺得雅聞很用心地在經營觀光工廠，除了觀光工廠的賣場好買好逛之外，它的花園也是用心在整理的。

三義這間香草植物工廠除了栽種各類香草之外，也有浪漫的玫瑰花園和最療癒的多肉森林，也有輕食飲料區還有兒童沙坑遊憩區，最棒的就是不用門票就能逛得開心買的滿足還是拍照打卡的好地方喔!

 

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對於喜歡拍照的人來說雅聞香草工廠是一處很棒的花園也是很棒的攝影棚，花園佔地很廣，有好多好拍的景可以拍照。

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這個佇立在玫瑰花田裡的風車是園內的打卡地標喔!

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還有兒童遊憩沙坑區，可以在這遛小孩喔!

 

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整個花園都超好拍照的!

 

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園區內的香草花園

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最近迷上多肉植物，其實我最愛的還是這片多肉森林喔!

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顏色繽紛的多肉森林小屋~

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好多好多的多肉植物讓人看了真的開心又療癒唷!

 

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空氣鳳梨~

 

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還可以來做多肉植盆栽diy唷!

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還有輕食飲料區可以歇歇腳喝杯飲料，我們點了紅茶和芒果香草霜淇淋來解解饞~

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離開前再去賣場逛逛買買，真是一處很棒的觀光工廠!可以拍照可以休閒又可以促進消費!

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旅遊拍攝日期 2020/05/17

 

雅聞香草植物工廠

地址：苗栗縣三義鄉西湖村八櫃42號電話：037879-818營業時間：8:30-17:00

 

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觀光工廠 老街 步道

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