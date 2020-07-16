夏夜晚風吹拂~ 苗栗竹南「龍鳳漁港」夕陽餘暉&夜色迷人

位在苗栗竹南的龍鳳漁港，是一處天然的漁港，有魚貨中心，讓遊客可以遊賞後帶回新鮮的漁貨，或是找一家代客烹煮的店家，一嘗海鮮的鮮美滋味

我則因為隔天有公司的活動，擔心一早從家裡出發趕不上，於是在前一天下班後先行北上，在朋友家留宿一晚，而有了空檔的時間來到這裡

漁港有腹地不小的停車場

抵達時約莫不到7點，雖然沒有欣賞美麗的落日，但佈滿天空的夕陽餘暉，還是迷人

循著停車場旁的階梯，先來到觀景橋

橋的一側可至海邊，太陽下山的此時，不少戲水的遊人陸續返程

隨後走向橋的另一側，帆船造型的景觀橋，由白色、紅色…組成

以及藍黑相間欄杆的裝飾，漸漸點亮的燈光，和白天晴空下有著不一樣的亮點

港邊停靠不少的漁船

步道上陸續有些來散步的遊客，遠方的觀景台有不少駐足的遊人

染了天際的霞光，海浪聲一波波

遠方的轉轉風車，夏天也只有到了傍晚的時刻，才能有這樣的閒情雅致賞景，這樣的夜色真美

這張從觀景台方向拍的照片，有點像預備出航的船舶

在夜色中駛航的小船，則是期待豐收滿船…

漁港周邊的照明設備還算完善，若是攜伴遊賞安全度還是夠的

從觀景台上停駐的遊人便可得知，因為工作有機會到外地出差，遇上假日的時候，也只能安慰自己，還可以藉機在各處遊賞，別於夏日白天的豔陽高照

龍鳳漁港的夜色，個人覺得很迷人 ^.^

城市漫遊。 gina