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大片荷花田免費賞！新北「雙溪荷花園」免門票入園　加碼稼日蒔光小市集

健行筆記 / 健行筆記阿珠珠

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賞花潮一波接著一波來，又到了賞荷花的時節了，這是我第一次到新北市的雙溪來賞荷花。這裡的荷花田雖不像台南的白荷和桃園觀音的蓮園範圍這麼廣大，可以算是小而美的蓮花園喔!

雙溪荷花園10.JPG 

目前花開約2~3成並且持續開花中~

雙溪荷花園5.JPG

這一天晴空萬里太陽超級大，日正當中拍出來的效果不是太好!建議賞荷花拍荷花還是一大清早比較適合，拍照的光線較柔和，而且天氣也不會這麼熱喔!

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雙溪荷花園3.JPG

菁桐小旅行40.JPG  

雙溪荷花園1.JPG 雙溪荷花園22.JPG

 雙溪荷花園18.JPG

心(新)的葉子很特別~

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這個蓮藕怎麼看來看去就像一個外星人的臉孔呢?

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農場的人正在疏苗，他說長太密集了要取捨一點這樣蓮花才會長得好!

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這裡的睡蓮也很美喔!還有淡淡的香味呢!

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蜻蜓和福壽螺的卵，粉紅色的福壽樓還挺特別的呢!

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蓮園旁邊還有稼日市集賣一些農產品喔!有需要的話可以加減交官一下唷! 

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喜歡賞荷花的朋友千萬不要錯過這裡唷!還是那句老話賞花要及時喔!

雙溪荷花園6.JPG  

旅遊拍攝日期2020/06/09

 

雙溪荷花園

位置：新北市雙溪區上林荷花園(台2丙線16.3公里處)

 

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