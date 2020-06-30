大片荷花田免費賞！新北「雙溪荷花園」免門票入園　加碼稼日蒔光小市集

賞花潮一波接著一波來，又到了賞荷花的時節了，這是我第一次到新北市的雙溪來賞荷花。這裡的荷花田雖不像台南的白荷和桃園觀音的蓮園範圍這麼廣大，可以算是小而美的蓮花園喔!

目前花開約2~3成並且持續開花中~

這一天晴空萬里太陽超級大，日正當中拍出來的效果不是太好!建議賞荷花拍荷花還是一大清早比較適合，拍照的光線較柔和，而且天氣也不會這麼熱喔!

心(新)的葉子很特別~

這個蓮藕怎麼看來看去就像一個外星人的臉孔呢?

農場的人正在疏苗，他說長太密集了要取捨一點這樣蓮花才會長得好!

這裡的睡蓮也很美喔!還有淡淡的香味呢!

蜻蜓和福壽螺的卵，粉紅色的福壽樓還挺特別的呢!

蓮園旁邊還有稼日市集賣一些農產品喔!有需要的話可以加減交官一下唷!

喜歡賞荷花的朋友千萬不要錯過這裡唷!還是那句老話賞花要及時喔!

旅遊拍攝日期2020/06/09

雙溪荷花園

位置：新北市雙溪區上林荷花園(台2丙線16.3公里處)

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