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途徑柳杉森林＋杜鵑純林　與孩子爬山完成「高島縱走」

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「如果感覺到累了要說出來，然後自己休息一下。」「我累了！」幼稚園小班的男孩，立刻笑著說「真的嗎？這麼快！那你休息一下。」我驚訝的回應「那你們要等我！」擔憂的提醒著正在前進的我們「會啊，你慢慢休息，我們會在前面平緩一點的地方等你。」「好了！我休息好了！」其實不到十秒鐘，他就休息好了⋯

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與孩子一起親近自然，是正在實踐的一件事情，但與他們一同翻過海拔，倒是第一次體驗。過程中有相當多的體悟與感受，待沈澱之後能夠細膩的敘述下來⋯。原先，我們預計與兩個孩子，是大班與小班的姊弟，完成一趟高島縱走，也就是從高台山連走到島田山。選擇這趟路線，是考慮到途中會經過腹地廣大的柳杉森林，與乖張曲折的杜鵑純林。這兩處自然景色，我們一致認為孩子們到達時一定會有特別的感受，因為我們自己也很喜歡那裡的氛圍。還設想到，如果抵達後，要在那裡享用午餐，多一些放風時間，好讓孩子們自己可以與大自然產生感情和互動。最初，我們整個構想就是「自然與自然」。這核心價值就是：允許孩子能夠自然地與大自然有所連結。

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關於允許與徵詢，可以說是我們與孩子相處時秉持的原則，這不光只是件原則，還得落實到我們與孩子互動的每一件事上。所以在第一次與他們爬山的過程裡，於登山口開始攀登前便提及了：如果有感覺到累，就自己停下來休息一會、如果覺得有點冷，就自己從背包裡拿出外套、肚子餓了渴了，就跟我們說，我們會等你們吃完再繼續行程。

一切都循著孩子的需要，一切都照著他們的步調進行，僅是因為這是孩子與大自然相處的過程，我們認為自己的角色並不能干擾這一切的發生，不能從他們身上剝奪這些體悟與經驗。他們不再需要聽從我們的指令行事，而是從現在開始，讓身體與大自然充分的互動後，聽從內心的感受與身體的感覺。如果你感覺到累了，那就是真的累了，不需要否認，只需要接納這份累的感覺，然後試著表達出來讓我們知道。

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由於一切依著孩子們的步調，與內心的感受前進，我們並沒有抵達當初自己設想的預定地，卻也從他們的視野裡重新認識了這片森林。當他們沈浸在哪，我們就跟著沈浸在哪；當他們發現有趣的事物，我們就與他們一起感受自然裡那些有趣的事物；當他們累了，我們便就地休息閒聊著話；當他們露著燦爛的笑容，我們就能感受到在自然裡的美、悸動與喜悅。

在孩子的世界裡，是沒有目的地的，他們是享受其中的代表，是沈浸當下的表率，永遠都在路途上睜著雙眼發現新奇有趣的萬物。有目的性的、替未來著想擔憂的⋯，是受社會化後腦袋裡的產物，所以在年紀越小的孩子身上，越感受不到無法抵達目的地時的那種遺憾、懊悔、怨懟與自責。換句話說，目的對孩子而言並無意義，他們能感受到的只有過程裡的每一個當下。還就讀幼稚園小班的男孩，返程時疑惑的問我：

「為什麼累的時候要和你們說？」「為什麼累的時候要說呀？這是一個好問題，我想想⋯」「對呀，為什麼要和你說？」他看著我，充滿問號的樣子「因為你自己身體上的感受，我並不能感受到，所以我們沒有辦法知道你到底累不累。」接續著說：「所以如果你說了很累，那我們就可以一起休息一下。」

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傾聽，就是這麼一回事，當我們願意傾聽，孩子就願意表達內心的感受與想法。這是一個我從未想過的問題，而藉由他們的問題，也讓我思索起，什麼時候我們會開始意識到「讓孩子感受身體與心理，並且嘗試表達」是一件重要的事情。而當他們願意鼓起勇氣說出口時，我們願不願意相信他們所說的一切？孩子就是大自然，就是大自然的一份子，不是嗎？那我們會怎麼與自然相處？我們會允許他們自由枝展像森林裡的樹？還是修剪整齊像盆栽裡供人展示？

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