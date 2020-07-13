「眠月線入口＋申請方法」一篇搞定，加碼7大必拍神級景點

1.眠月線需要申請嗎2.眠月線如何去3.眠月線熱門必拍景點

眠月線 需不需要申請？

這是很多人的疑惑，有網友提供進入根據林務局的規定，進入眠月線必須申請「台灣一葉蘭自然保留區」入園許可，申請網址：https://pa.forest.gov.tw/，為了登山安全，請大家還是要上網申請喔！

眠月線為什麼叫做眠月，原來它有這麼詩情畫意的由來

眠月線原為1913年起開發之塔山線，至1915年通車。眠月線由沼平往東北經對高岳西麓，然後轉向西北沿著大塔下，貫穿塔山山脈向北到松山西麓下的眠月「石猴」，全長有9.26公里，原始的橋樑有二十四座、隧道十二座(現在橋樑有二十一座、隧道十四座)，終點石猴高海拔2318公尺，最大坡度更達千分之33。尤其大塔山是全部為岩層的山岳，貫穿大塔山的2號隧道(原始編號)，更長達414公尺，工程十分艱鉅，是一條路線崎嶇風景迷人的森林鐵道。

至於塔山線又名眠月線，我原本也想不透塔山怎麼變成眠月的，查了資料，簡單說，就是一位日本人大概在1906年來台幫忙修鐵路，晚上在山頭望著月亮，因為思念故鄉，不能入眠，做了一首詩。「斧斤走入翠微岑，伐盡千年古木林，枕石席苔散無蹤，鳴泉當作舊時音。」為了紀念當年眠於月下，與大自然和諧共處的天地情懷，就將此地取名「眠月」，並經後人流傳下來，這就是眠月地名的由來。 近年，因為阿溪縱走，會經過眠月線，很多人在上傳網美照，讓人趨之若鶩，才開始又熱門起來。

交通：如何到眠月線

選項1:高鐵嘉義站–>台灣好行阿里山線-Ａ線(NT278）

選項2:台鐵嘉義站–>台灣好行阿里山線-Ｂ線(NT251)

如何買台灣好行車票

1.車上購買

2.付款方式：投幣,悠遊卡,一卡通

3.阿里山訂票系統：http://www.tkpass.com/ali/index.php

4.全家Famiport購票

單日行程花費時間

我們9點開始走，到下午3點結束，走走拍拍，約花個6小時，建議不要摸黑進去喔！因為木棧橋還是有點危險，尤其在光線不佳的時候！

以下是從阿里山遊樂園區門口走到眠月線的路線說明

^從這裡進入阿里山遊樂園區

^進入大門後，沿著森之道走

^遇到余光中石碑繼續往上走

^沿著軌道柵欄走

^遇到阿里山閣大飯店，鐵道入口就在前方

^靠右走，進入眠月線鐵道

7個眠月線必拍神級景點

必拍景點1：沿著軌道走，會遇到這雙軌，代表著人生十字路口

必拍景點2：第一個隧道前的景色，配上藍天，絕佳景點

必拍景點3：崩塌地，只能拍隊友回眸，哈哈

必拍景點4：眠月線第5隧道

必拍景點5：每一座木橋都能拍個100張吧

必拍景點6：快到石猴站前，有片衫木林，走進去更具原始探險感

必拍景點7：早期石猴遊憩區的牌子

最後走到石猴站，是個有搭頂的休息區

^午餐時間，正好讓大家在這休息

^因為單日來回，所以準備方便的午餐，乾燥飯相當便利，只要放入熱水悶著幾分鐘，就能食用喔

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