心仍留在那！ 攀登「烏岩角」及「夜潛」初體驗 帶著紓壓的心高舉雙手感謝

依照地理位置，烏岩角是中央山脈的起始點，為一座陸連島，大潮的時候淹沒鞍部變成島；現為獨木舟熱點，其他的到達方式為陸路，可在蘇花公路 10 k 3 或 10 k 8 處下切，此次行程選擇後者，沿途經樹林內陡下及較危險之裸岩拉繩陡下，需特別小心；在平日忙碌的工作之餘，週末能在海灘渡假，遠離塵囂，沉澱心情，紓解壓力，特別好；也在專業人士的帶領之下初體驗攀登烏岩角及夜潛。

雖然已離開此地五天，但心仍留在那；想念在烈日下從陡峭岩壁下東澳海灘、攀登兩側皆為高落差的烏岩角、日潛看到的熱帶魚、河豚、午後爆汗的沙灘排球、初次夜潛看到的龍蝦、從深邃黑暗中找到光明；酒後在海浪重覆的拍擊聲下深深入睡，軟爛了兩天兩夜，深沉的放鬆，好久沒有往高山去了，準備好還是要出發吧？感謝同事邀約及夥伴們的照應！2020/6/6～7

行程相簿：https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=24378

行程 GPX：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=113699

▼蘇澳觀景台晨景 - 俯瞰蘇澳漁港 - 2020/6/6 - AM 5:47

▼蘇花公路 10 k 8 處登山口合影，這次行程含攝影共 11 人團隊 - 2020/6/6 - AM 6:40

▼下危險之裸岩拉繩前的展望，由高處上看烏岩角徜徉在海上，特別美 - 2020/6/6 - AM 8:37

▼烏岩角著名拍照熱點 - 海蝕洞，假裝將烏岩角舉起 - 2020/6/6 - AM 9:45

▼上攀烏岩角第一段陡上，經過一處 over，需橫跨，到達小平台表情故作鎮定，其實腳已軟 - 2020/6/6 - AM 11:01

▼造型像御飯糰的岩塊，為較裸露的地形，一般會架繩確保通過 - 2020/6/6 - AM11:13

▼於烏岩角主峰望向東峰 - 2020/6/6 - AM 11:17

▼烏岩角主峰 - 2020/6/6 - AM 11:26

▼於烏岩角主峰望向東峰及東東峰 – 2020/6/6 – AM 11:59

▼海上遊艇側行而過，為那岩峰點綴了一筆 – 2020/6/6 – PM 12:10

▼於烏岩角主峰望向北方，別問我家鄉，我家鄉就在北方的五結鄉 A_A - 2020/6/6 – PM 12:17

▼準備下攀，在上頭也待了 1 個半小時，這天天氣炎熱，看著下方海泳人員心裡是特別羨慕，想要趕緊下到海灘海泳去… - 2020/6/6 - PM 12:28

▼順利攀完烏岩角，看我這熱暈的表情已說明了一切，想趕緊下水了 @@ - 2020/6/6 - PM 12:48

▼潛完身體感到特別涼快，看遍海底的熱帶魚、河豚、海蛇，感動到低頭了… - 2020/6/6 – PM13:55

▼午飯後悠閒的在海灘放空、閒聊、假裝自己是麻豆、和夥伴閒聊，再展開熱血的沙灘排球，揮灑青春汗水...

2020/6/6 - PM 14 ~ 17

▼初夏來到沙灘，帶顆大西瓜我想也是情有可原的吧？ 2020/6/6 - PM15:00

▼傍晚時分幸運巧遇臉書山友，是經驗豐富、體力好的林大哥，已是完百的前輩，期待未來有機會一起爬山。

2020/6/6 - PM 16:40

▼晚餐時間，一人準備一道菜，大家都很用心的準備，在神秘海灘前享用更是美味；今晚菜色有烏魚子、鴨翅、大貢丸、干貝醬炒洋蔥、番茄牛肉咖哩、蒜辣黃瓜、牛腩空心菜、味噌洋蔥山豬肉、油蔥青辣椒豆干、干貝醬炒洋蔥蛋 - 2020/6/6 - PM 18:15

▼飯後一小時，來到了 6 人的夜潛時間，初次體驗有些緊張，感謝同事的哥哥彥勳哥專業帶領，行前指導、注意事項提醒得當；晚上的海底世界，生態更豐富水也更深，少了大量人潮，生物們更加活躍，甚至看到了龍蝦，是很讚的一次體驗；結束後感謝隊員伯岡哥料理的綠豆西米露、泰奶 ( 可惜沒喝到 )，覺得溫暖 - 2020/6/6 - PM 20:00~20:45

▼點心後，開始宵夜場時間，在滿月照耀下的烏岩角海灘上把酒言歡，不亦悅乎，直到午夜才隨著海浪拍打聲沉沉入睡 - 2020/6/6 - PM 22:00~24:00

▼晨起一睜開眼就是石礫與海，第一次這種感受，是我的海，實在是太享受了，隨著太陽升起，耶穌光打在大海上，美哉！ - 2020/6/7 - AM 5:00 ~ 5:40

▼早餐後休息一下，把握時間 7 點半再去潛一波，這兩天下水了 3 次，夏天能如此真是讚！上岸後假裝自己是陽光少年，跳一波，殊不知我們再 2、3 年後就是而立之年了，光陰似箭啊！嘆～ 2020/6/7 - AM 8:03

▼收起行囊，帶著已紓壓的心，高舉雙手，感謝此地這兩天所帶給我們的一切，期待下次再相會；

最後再拍快樂的跳躍照合影，但是背重裝跳不起來啊啊啊 XD ... 2020/6/7 - AM 10:30

▼地圖及行走紀錄：

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