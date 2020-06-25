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銀河、日出、壯闊山景一次看！你所未見的「南湖大山」 生態風景全都包

健行筆記 / 健行筆記莫名

嗨大家好，我是莫名！

在經歷過幾場梅雨鋒面後，我們終於即將迎來典型的夏季氣候，相信被雨勢悶壞的山友們早就迫不及待想出門走走了吧？這次莫名要來介紹的，是被山友們稱為「帝王之山」的山岳：南湖大山

或許你曾聽山友說過：「南湖大山」與「能高安東軍」是兩個臺灣登山者必須朝聖的行程。但你是否疑惑，究竟這片被山友們廣為稱頌的山域有什麼特別呢？別急，莫名整理了幾次前往南湖大山的照片，就讓我們以生態、風景等多種面向認識這令人難忘的山區吧！

讓我們從登山口開始。

登山口至雲稜山莊：生態當作開胃菜

許多人在南湖行程的最開始，也就是710林道，總是抱持著快快走完的心態吧？其實林道上生態豐富，時不時能在路邊遇到驚喜呢！

710林道上的1000元：帝雉

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通常大家爬南湖大山都是帶2000元鈔票，但其實多帶一張1000元或許就能得到跟帝雉合照的機會喔。710林道一直有著藍腹鷴與帝雉的紀錄，大家不妨多觀察一下，別悶著頭急著走囉。

長得像眼鏡蛇的植物：天南星

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這種長相特殊的植物叫做天南星，莫名在勝光山附近見到了不少植株。而天南星在臺灣中海拔不難見到，種類也多樣，以後遇到就能跟隊友介紹這種長得很有型的植物啦。

色彩豔麗的前保育類：臺灣擬食蝸步行蟲

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臺灣擬食蝸步行蟲是鹿野忠雄發現的物種，而發現地點正是在南湖大山區域。過去牠曾經是保育類的一員，直到2009年才從名單上移出。外表炫麗、紋路有點像苦瓜的牠主要吃蝸牛、蚯蚓，也因此被稱為擬「食蝸」步行蟲。

隨著海拔緩緩增加，我們來到了大家都會停下休息的松風林。這邊就是個拍照或午睡的好地點啦。不知道山友們覺得南湖大山線的松風林，和白姑大山的松風林比起來哪個舒服呢？

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多數山友會在第一天入住的雲稜山莊

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雲稜之後，圈谷以前：高山風景進行曲

離開雲稜山屋之後，基本上就進入了大家喜歡的風景拍攝行程。一路上除了奇岩怪樹、眺望遠方的南湖大山外，跟2000元大鈔合照更是少不了的環節。就讓莫名一一為大家介紹吧。

爬山至稜線的過程往往能拍出獨特的石樹輝映，如果畫面中有人當比例尺就更棒了。

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爬到審馬陣草原時視野突然開闊，適合眺望各個山頭，以及少不了的大鈔合照。

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審馬陣草原很適合以南湖大山的山形當背景，利用長焦製造出有景深的照片

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南湖全景

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五岩峰則適合拍攝過地形時的人影

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當你站在高點眺望：南湖圈谷之攝影天堂

莫名看過太多人在通過五岩峰後，對著眼前的圈谷發出「哇……」的讚嘆。其實莫名第一次來南湖圈谷的時候，也是被壯闊沉穩的山形震懾到胡言亂語（並不是）。讓我們透過照片來見欣賞一些南湖風光。

雪季的南湖大山，有著庇護圈谷的氣勢

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這張頗有「於是轉身向山裡走去」之感

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陰天的南湖圈谷，風起雲湧也別有一番風味

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在碎石坡望向南湖圈谷，一直是許多登山者念念不忘的畫面

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而當入夜之後，圈谷又是另一種模樣。

南湖圈谷銀河

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南湖圈谷全景

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這是莫名在今年五月時拍攝的，那時黃蜂颱風剛好從東部外海擦過，白日圈谷時而狂風大作、時而陰雨綿綿，豈料入夜後竟雲開霧散。這種方圓數里內只有我一人的靜謐，遠遠不是合歡山瑪雅平台、反射板等常見銀河拍攝地點的人聲鼎沸能夠比擬的。

那南湖大山的日出又是什麼感覺呢？大多數山友常選擇在東峰或主峰上看日出，但莫名更喜歡在主東鞍部等待日光降臨。值得一提的是，主東鞍部是臺灣唯一一個冰帽遺跡，有著高山地形中少見的荒涼。

主東鞍部日出

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鞍部零星生長的杜鵑或玉山圓柏，都是能當作前景的好對象。

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當你位於低處觀察：南湖圈谷的生態尋訪

由於南湖圈谷的位置特殊性，孕育了許多以「南湖」為名的動植物──南湖柳葉菜、南湖山椒魚、南湖杜鵑。而眾多在高海拔綻放的高山花卉也會在此爭奇鬥艷，行程獨特的圈谷生態。就讓我們來一一認識吧。

朱雀橋邊野草花　山屋門口夕陽斜：臺灣朱雀

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臺灣朱雀（以前叫做酒紅朱雀）可以說是圈谷中最常被人看見的鳥類之一，常徘徊在山屋門口，想來是在撿拾登山者遺漏的碎屑。然而儘管能夠近距離觀察到臺灣朱雀，但請不要任意餵食，以免臺灣朱雀成為金翼白眉般被人養壞的存在。

什麼？原來杜鵑不只一種？南湖杜鵑

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南湖杜鵑是臺灣眾多杜鵑中的其中一種，其辨認方式也很簡單，只要摸摸葉子背面，密布著褐色細毛的就是了。南湖大山一帶可以說是南湖杜鵑最容易被發現的地方，但並不是每一顆都是南湖杜鵑喔！

像在南湖大山山頂盛開的這些，都是葉背沒有毛的玉山杜鵑

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追花人追尋的拖鞋：奇萊喜普鞋蘭

啊…爬了幾次南湖，總沒有看過奇萊喜普鞋蘭開花的模樣，最多就只有看過冒出不久的新芽。還是放上來讓大家參考參考，至於它「拖鞋」般的經典樣貌，就留待各位登山時欣賞囉。

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玉山櫻草（抱春花）

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穗花八寶

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尼泊爾籟簫

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阿里山龍膽

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文章的最後，我們來聊聊一種傳說中的生物：南湖山椒魚

山椒魚一直是眾多生態愛好者渴望見到的目標，而在臺灣的五種山椒魚中，南湖山椒魚可以說是最稀少的存在（其餘四種分別為阿里山山椒魚、臺灣山椒魚、楚南氏山椒魚、觀霧山椒魚）。這種直到2008年才被命名的山椒魚分布狹隘，只有在南湖溪以及中央尖溪有發現紀錄，難找程度讓莫名幾次造訪都緣慳一面。

然而南湖溪的源頭正位在南湖山屋後方，許多山友們會在此洗碗筷甚至大小便。這對無法快速移動的山椒魚來說，無疑是最大的威脅。加上山友們也因為聽說有山椒魚而常隨意翻動石塊不放回，破壞了山椒魚可利用的棲地，以至於在近幾年的調查中，南湖山椒魚的數量都創下歷年新低。還請各位山友們在想洗碗筷、想圖個方便時，也想一想瀕危的南湖山椒魚吧！

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圖為某次在南湖山區的非傳統路徑發現的山椒魚

以上就是本篇【生態、風景全都包！你所未見的南湖大山】的全部內容了！希望有帶給各位山友不同面向的南湖大山！如果對我的圖文介紹有興趣，歡迎大家追蹤我的臉書「莫名」以及IG「wei_c_h」。兩者都會不定時發布與登山、生態相關的圖文喔！

FB：https://pse.is/STYCV

IG：https://www.instagram.com/wei_c_h/

登山 玉山 阿里山

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