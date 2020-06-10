全長十二公里！ 台中「東豐自行車綠廊」追風趣　健走騎乘兩相宜

東豐自行車綠廊，是全國第一條由廢棄鐵道改建的自行車專用道

也是國內唯一封閉型的自行車專用道，全長十二公里

受疫情的影響，今年公司年度的活動不是取消就是延期，終於在4月下旬開始安排了活動

為了避免群聚及健身，選在石岡水壩其中一段景色優美的自行車道，約莫9點在松錳休閒車出租集合

這裡有腹地不小的停車場，很方便陸續抵達的夥伴停車

報到領了車順便拍張團體照後，夥伴們陸續出發

松錳的路口過了紅綠燈就是石岡水壩

我則因為還在等候晚到的夥伴稍晚出發，車行老闆也體恤我，從原本的預定的單人自行車，直接換了電動車，讓我省了些騎乘的苦力

因為中午還有會餐，所以我和另一位晚到的夥伴，直接先前往花樑鋼橋 → 九號隧道

當我們騎乘過花樑鋼橋，抵達九號隧道，竟遇上電力公司維修設備，我們的運氣…也太好了…

只好將手機穿越過拉下的門攔，拍了張帶有神祕味道的隧道，

創建於1908年的九號隧道，是由磚砌所構建而成，整段幾乎都是曲線

抬頭看隧道頂端的題字~氣象雄深，即是隧道南口，為日據時代第五任台灣總督佐久間左馬太所題

當然在北口也有另一題字，只可惜這天沒機會瞧見，從上方題字也能見證了這段隧道的歷史

隨後我們返程再騎乘在大安溪鐵橋，又稱花樑鐵橋，同樣於1908竣工，1998年為了行車效率，火車改走「新山線」

讓這一段台鐵西部縱貫鐵道最有特色的路段走入歷史

因著連日幾天的大小雨，立於橋上尚能感受溪流的奔騰

長達12公里的綠廊，沿途大樹林立，騎乘涼爽之外，還有不少的景點

像這一處開的甚好的九重葛

早期農村景象的彩繪

或是著名的O蛋月台與3D彩繪

都能增加騎乘的豐富性與樂趣

最後我們則來到情人木橋處集合，整座木橋沒有橋墩支撐，是台灣第一次引進木橋建設技術

可防七級以上強震，更是遠東地區跨距最長的景觀木橋

中午則在石濃咖啡館，繼續餐會

整段車道專屬自行車，當然若要散步也是不錯，安全性很高，很適合親子行

這活動早在一個月前就敲定，而活動前的幾場豪大雨，著實讓人忐忑不安

若是延期所有的程序又得重來一次，幸運的是，這一天從騎乘到午餐…

雖沒有朗朗晴天，倒也是涼風吹襲的舒爽天氣，讓人大呼我們真是一群幸運的夥伴^.^

城市漫遊。 gina