全長十二公里！ 台中「東豐自行車綠廊」追風趣　健走騎乘兩相宜

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

東豐自行車綠廊，是全國第一條由廢棄鐵道改建的自行車專用道

也是國內唯一封閉型的自行車專用道，全長十二公里

IMG_20200523_100001.jpg

受疫情的影響，今年公司年度的活動不是取消就是延期，終於在4月下旬開始安排了活動

IMG_20200523_100007.jpg

IMG_20200523_100012.jpg

為了避免群聚及健身，選在石岡水壩其中一段景色優美的自行車道，約莫9點在松錳休閒車出租集合

這裡有腹地不小的停車場，很方便陸續抵達的夥伴停車

IMG_20200523_101345.jpg

IMG_20200523_101347.jpg

報到領了車順便拍張團體照後，夥伴們陸續出發

IMG_20200523_101401.jpg

松錳的路口過了紅綠燈就是石岡水壩

IMG_20200523_102929.jpg

IMG_20200523_102934.jpg

IMG_20200523_103059.jpg

我則因為還在等候晚到的夥伴稍晚出發，車行老闆也體恤我，從原本的預定的單人自行車，直接換了電動車，讓我省了些騎乘的苦力

IMG_20200523_103403.jpg

因為中午還有會餐，所以我和另一位晚到的夥伴，直接先前往花樑鋼橋 → 九號隧道

IMG_20200523_103446.jpg

IMG_20200523_103814.jpg

IMG_20200523_103815.jpg

當我們騎乘過花樑鋼橋，抵達九號隧道，竟遇上電力公司維修設備，我們的運氣…也太好了…

IMG_20200523_103816.jpg

只好將手機穿越過拉下的門攔，拍了張帶有神祕味道的隧道，

創建於1908年的九號隧道，是由磚砌所構建而成，整段幾乎都是曲線

抬頭看隧道頂端的題字~氣象雄深，即是隧道南口，為日據時代第五任台灣總督佐久間左馬太所題

當然在北口也有另一題字，只可惜這天沒機會瞧見，從上方題字也能見證了這段隧道的歷史

IMG_20200523_104304.jpg

隨後我們返程再騎乘在大安溪鐵橋，又稱花樑鐵橋，同樣於1908竣工，1998年為了行車效率，火車改走「新山線」

讓這一段台鐵西部縱貫鐵道最有特色的路段走入歷史

IMG_20200523_104442.jpg

IMG_20200523_104446.jpg

因著連日幾天的大小雨，立於橋上尚能感受溪流的奔騰

IMG_20200523_105230.jpg

IMG_20200523_105310.jpg

IMG_20200523_105312.jpg

長達12公里的綠廊，沿途大樹林立，騎乘涼爽之外，還有不少的景點

IMG_20200523_105750.jpg

像這一處開的甚好的九重葛

IMG_20200523_110102.jpg

IMG_20200523_110105.jpg

IMG_20200523_110111.jpg

IMG_20200523_110115.jpg

早期農村景象的彩繪

IMG_20200523_110325.jpg

IMG_20200523_111110.jpg

IMG_20200523_111112.jpg

或是著名的O蛋月台與3D彩繪

都能增加騎乘的豐富性與樂趣

IMG_20200523_114219.jpg

IMG_20200523_114220.jpg

IMG_20200523_114221.jpg

最後我們則來到情人木橋處集合，整座木橋沒有橋墩支撐，是台灣第一次引進木橋建設技術

可防七級以上強震，更是遠東地區跨距最長的景觀木橋

IMG_20200523_114335.jpg

IMG_20200523_114350.jpg

IMG_20200523_114352.jpg

中午則在石濃咖啡館，繼續餐會

IMG_20200523_134622.jpg

IMG_20200523_134706.jpg

IMG_20200523_135250.jpg

IMG_20200523_135255.jpg

整段車道專屬自行車，當然若要散步也是不錯，安全性很高，很適合親子行

IMG_20200523_135305.jpg

這活動早在一個月前就敲定，而活動前的幾場豪大雨，著實讓人忐忑不安

若是延期所有的程序又得重來一次，幸運的是，這一天從騎乘到午餐…

雖沒有朗朗晴天，倒也是涼風吹襲的舒爽天氣，讓人大呼我們真是一群幸運的夥伴^.^

城市漫遊。 gina

台鐵 咖啡 農村

延伸閱讀

騎單車遊台灣 3條絕美路線曝光

影／酒醉幫老婆會車撞倒人 還想毆打目擊者遭壓制

歐美掀搶購熱潮 中國自行車產業東山再起

疫情提高自行車違規率 日本東京警方加強取締

相關新聞

全長十二公里！ 台中「東豐自行車綠廊」追風趣　健走騎乘兩相宜

東豐自行車綠廊，是全國第一條由廢棄鐵道改建的自行車專用道 也是國內唯一封閉型的自行車專用道，全長十二公里 受疫情的影響，今年公司年度的活動不是取消就是延期，終於在4月下旬開始安排了活動

台版霍爾移動城堡！「李棟山莊」的廢墟之美，探尋藏在深處李崠山古堡

「 台版霍爾移動城堡 」 李 棟 山 莊 老兵不死只有凋零，獨守寒窯城堡拼拼湊湊50年。朱萬鶴老伯伯去年山莊廚房失火，淡然暫時離開此地一磚一瓦的反攻秘境。如今，如他所說的白了頭93歲高齡，由第二任

揭開沉寂49年舊蘇花公路 你一定沒去過的「一元紙鈔」拍攝點-象鼻隧道

【象鼻隧道】你沒去過的一元紙鈔拍攝景點! 揭開沉寂49年的舊蘇花公路 民國50年(西元1961)年發行舊台幣壹元紙幣上，外觀像似大象鼻子的象鼻隧道。就位於花蓮縣秀林鄉和平村附近。因西元197

海拔700m深呼吸！三峽台灣農林熊空茶園 漫步茶鄉賞柳杉林

前陣子去苗栗的銅鑼茶廠就很喜歡台灣農林的茶廠氛圍， 這回來到三峡的熊空茶園讓我更加驚喜， 這裡的環境更優佔地廣景色美， 疫情期間來到深山裡走走漫遊深呼吸真的是療癒又舒心! 來熊

大自然健身房！累到爆炸的「捎來步道+波津加山」，看山岳美景滿血復活

武漢肺炎的疫情還在世界各國狂燒,確診案例即將突破300萬人,但台灣已經連續14天零確診,感謝所有防疫最前線的醫護人員犧牲奉獻,讓大家在瞬息萬變的病毒災情中,還能擁有安全又放心的幸福感。 無孔不入

登山控入門必看！4大登山裝備教你挑：毛帽、防曬帽、頭巾、手套

專欄目的: 登山相關知識博大精深，故擬彙整目前所學相關登山知識，利往後快速瀏覽並分享給喜愛登山的同好，一同交流。若有說明錯誤之處，惠請指教。 1) 保暖帽必要性! 頭部是全身微血管密度較高的地

小鎮寧靜而美麗！ 新竹關西「浪漫台三線」迷人牛欄河親水公園 & 關西老街

依稀記得有人說過：一個城市，要有一條河，河流是城市的靈魂。客居新竹的日子，發現竹苗地區不僅處處有清澈的河流，翠綠山巒更是橫亙綿延，遊旅其中，不時可見「我家門前有小河，後面有山坡…」的景象，著實令人嚮往

為什麼要爬山？親自走出世界，才能見證台灣的美

「爬山其實沒有想象中有趣」 前前後後，接觸山文化也近三年了，經驗豐富的大有人在，但還是想說說最近的看法常常會有人問我：「嘿，為什麼要爬山啊？」背負著大重量，踏著崎嶇山路，把右腳與左腳互相交換位置，如

生態小教室／臺灣有幾種「水晶蘭」？三分鐘教你分辨

　　嗨大家好，我是莫名！歡迎來到莫名的生態小教室。最近大家在瀏覽臉書時可能會發現，陸陸續續有山友在山上看到水晶蘭囉！每回這種植物一登場，總是能立刻吸引登山者的目光。但看著看著大家是不是也隱約覺得奇怪：

你不知道的五個「桐花冷知識」！ 油桐花有分公母還真的能榨「油」？

嗨大家好，我是莫名！歡迎來到莫名的生態小教室。又到了春夏之交，儘管天氣仍不太穩定，山林裡的植物們卻已經爭奇鬥艷了起來。其中正有一種植物，不僅花朵如雪花般紛飛，更被選為客家族群的代表植物。是的，我們今天

高山上有蛇？淺談「菊池氏龜殼花」 特定海拔才有機會看見

嗨大家好，我是莫名！歡迎來到莫名的生態小教室。終於，連續寫了五週的生態介紹，終於要迎來這超～級容易令山友們起爭議的物種了。是的，我們今天的主角，就是偶爾會在山徑上出沒的細長生物：蛇！ 但是總論「蛇」

春天的楓也很迷人！ 每年兩波楓紅的台北奧萬大 不用出國就能愜意地賞

早就聽聞台北奧萬大春天的楓很迷人， 等了很多年終於如願到訪， 沒想疫情期間來訪的遊客也很多， 還好入園人數有控管，也有量體溫和酒精消毒， 所以進入園區也不至於太擁擠， 賞楓賞景和吃美食的旅遊

熱門新聞

住在雲端上、走在稜線上！健行「玉山後四峰」體驗被美景震撼

全長十二公里！ 台中「東豐自行車綠廊」追風趣　健走騎乘兩相宜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。