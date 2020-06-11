一定要收藏！ 北部地區仙氣滿滿 ９條療癒避暑杉木林步道

已經正是邁入夏季了，

阿珠珠要介紹幾條北部地區仙氣滿滿條療癒避暑杉木林步道，

讓你離開鋼筋水泥的都市叢林的療癒系杉木林步道，

一直以來對於杉木林步道就情有獨鍾，

不論是台灣杉還是柳杉還是冷杉....

就是喜歡走在直挺挺的杉林間，

一則可以不用被大太陽直射，二則喜歡漫步林間的悠然感!

還能盡情享受森林裡的芬多精圍盪在我的四周的感覺，

如果你也跟阿珠珠一樣喜歡這種療癒系的杉木林步道一定要收藏起來唷!

並給 阿珠珠旅遊部落格 一個讚唷!

一.太平山見晴懷舊古道

太平山的見晴懷古步道幾年前被國外媒體票選為全球最美的28條小路之一，

是太平山眾多條步道中最小而美的步道，

也可說是我們每次到太平山必走的一條步道。

步道因為颱風坍方有部分封閉中，目前開放的只有到0.9k處，

沿著舊有的運材軌道而建的步道，

沿途保留著舊鐵道、木馬、台車輪軸等歷史痕跡，

路徑平緩好走是一條老少咸宜的步道。

見晴雖是一條熱門的步道，

但我每次來很慶幸都能安安靜靜輕輕鬆鬆的走這條步道。

走著走著看見森林的前頭有曙光乍現的fu~

我想這就是傳說中的見晴吧!

二:太平山茂興懷舊古道

這次上太平山完全是為了這個停駛多年終於復駛的蹦蹦車而來，

因為我真的也等了很多年啦!

也聽聞蹦蹦車的車票超搶手，來了還不一定買到車票呢!

所以阿珠珠特地請了一天特休利用非假日前來，

雖然票價不便宜全票180/人。

關於蹦蹦車的購票資訊請看官網

https://tps.forest.gov.tw/TPSWeb/wSite/ct?xItem=4820&ctNode=371&mp=1

蹦蹦車票為來回車票，均現場購買，剩餘票數僅供參考，

提醒您自入園售票口至蹦蹦車站售票口，請預留1.5小時行車及步行時間。

從遊客中心的中央階梯的紫葉槭葉子大部分時間都是紅通通的，，

放一張幾年前五月份拍攝的紅通通的紫葉槭，

和下圖光禿禿的紫葉槭和下圖光禿禿的來做對比是不是很不一樣!

秋冬時節都已經掉光了只剩枯枝的紫葉槭也別有一番風味。

當天從太平山站到茂興站車程大約20幾分鐘左右到達，

11:30的車預留一個半小時在附近走走看看拍拍，

基本上是搭13:00的車回程，

若是你不想停留太久也可提前搭早一點的班車回程。

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步道在101年受蘇拉颱風影響步道縮減為900公尺，

可分為主線400公尺及上下環線各250公尺。

穿梭於鐵道和林木之間有中心曠神一輕鬆愉悅感。

三 .三峽台灣農林熊空茶園

前陣子去苗栗的銅鑼茶廠就很喜歡台灣農林的茶廠氛圍，

這回來到三峡的熊空茶園讓我更加驚喜，

這裡的環境更優佔地廣景色美，

疫情期間來到深山裡走走漫遊深呼吸真的是療癒又舒心!

在海拔700m的深山林內來場芬多精的茶鄉深度之旅也是很不錯的!

除了茶園之美之外熊空茶園另外一個令我心動的地方就是杉木林和古炭窯了。

跟著指標穿越過這片杉木林就可以來到古炭窯!

入園晃了三個多小時終於走下山，

最後來到園方最下方的杉木林，

我超喜歡漫步於這種直挺的杉木林間!

一則不會曬到太陽，二則喜歡漫步林間的自在感!

感覺滿滿的芬多精就圍繞在我的四周一樣療癒又舒心!

滿月圓位在新北市三峽區是一處風景秀麗的森林國家遊樂區，

因為周邊有一座山頭渾圓狀似滿月的滿月圓因而得名，

園區內有滿月圓瀑布和處女瀑布兩處都相當壯觀，

除了瀑布景觀美之外還有多條步道貫穿其中，

圓內林相豐富由其種植了不少的楓和槭樹，

每到入秋這裡算是北台灣重要的賞楓之地。

首先看到的是滿月圓瀑布，

水量很豐富，站在滿月小橋上觀瀑雖然離瀑布還有一點距離，

但卻能感受到滿滿的芬多精呢!

欣賞完了滿月圓瀑布繼續往上走來看看另一個也是很壯觀的處女瀑布，

這個瀑布可以比較近距離得欣賞它!

更能感受到被瀑布的水花飛濺到的真實感受，

滿滿的負離子正能量一次給它吸飽飽~

看了兩個瀑布之後，繼續走園區內的自導式步道剛好繞完一圈就可走出園區，

自導式步道不長平緩好走，

我們走了兩個多小時就把園內的步道走完了，

如果腳力好的還可以挑戰園區內的東滿步道走到東眼山去也是不錯的選擇喔!

滿月圓森林遊樂區的杉木林範圍不大最主要分布在自導式步道這一區，

但是整個園區還是值得一遊所以被阿珠列入這次的精選杉林步道之一。

五.東眼山自導式步道

我到東眼山國家森林遊樂區已經數回，

卻是我第一次走到東眼山的三角點，

前兩次都不知道這園區內的東眼山是小百岳之一，

所以這回來無論如何都要走到三角點挑戰一座小百岳。

步道很完善沿著層層的階梯而上越走風景越美唷!

終於走道東眼山的三角點了，

東眼山標高1212m編號#6261 的小百岳#022的三等三角點，

從步道口起登邊走邊拍大概走了一個半小時到三角點。

東眼山每一個季節去都很適合來走走，

體力好的可以登頂或是走相關山岳如志繼山或是東滿步道皆可，

像我這種體力較差的就循著園區的自導式步道慢慢走不一定要登頂，

輕輕鬆鬆慢步在杉林間也是不錯的選擇喔!

六.山上人家鵝公髻山

這次原本計畫要來爬山山上人家後山的鵝公髻山的，

但是因為比較晚出發所以只走了一小段的步道就回頭了，

所以我們這一天不但有賞到美美的櫻花，

也有走到一小段鵝公髻山那杉林步道，

還有在山上人家的森林咖啡館喝到好喝的咖啡喔!

來山上人家助餐廳11點才開始用餐，

平常時間要喝下午茶或咖啡就要到森林咖啡館來唷!

所以說若是要走完全程的鵝公髻山就要早點出發唷!

新竹五峰。山上人家森林農場。白蘭部落迦南遊客中心櫻花處處開

櫻花開的時候山上人家又會展現出另一種粉紅色的浪漫風情唷!

而且是往山上人家的途中沿路都是這樣粉紅的浪漫美景

七:馬武督探索森林

馬武督探索森林位於新竹關西鎮錦山里也是阿珠珠的故鄉，

馬武督探索森林的前身為錦仙森林遊樂區，

錦山里馬武督居的居民大部分是客家人也有少部分的泰雅族人，

『武督』在泰雅族是指人員物資匯集處的意思，

在日據時期改為馬武督一直沿用至今約有五十年的歷史。

幾年前三立電視台的偶像劇綠光森林在馬武督探索森林裡拍攝，

來此追劇賞景的遊客增多不少也讓這片美麗的杉林打響了知名度。

馬武督探索森林園區頗廣但是大部分都是柳杉林，

走入林間完全沒有夏日炎熱的感覺，

因為杉木林蔭可以讓我們很愜意的慢步林間，

享受森林裡大自然芬多精的洗禮。

順著指標我們來看國寶楊梅老樹。

一公一母的楊梅老樹常年常伴左右，夫妻神木深居園區五百年，

據學者研究這是原生種的楊梅很是珍貴唷!

馬武都地區的雨量豐沛，且地勢高低起伏大，

園區內有幾個大小不一的瀑布，

藉由瀑布的衝擊將水分子中的負離子激發出來，

使得瀑布四周充滿著對於人體有益的空氣維他命，

當我們走到瀑布的時候當下就覺得全身舒暢。

還記得前面介紹的東眼山自導式步道嗎?

同樣也是慢步杉林間只不過馬武督探索森林的步道比較原始一些，

其實我比較喜歡這種原始的步道感覺比較腳踏實地~，

這條步道教做元氣步道，走一趟元氣步道讓你元氣滿滿喔!

八.雪霸觀霧遊憩區雲霧步道

印象中雪霸國家公園的範圍很大，

雪霸位居台灣島中北部的雪山山脈，雪山、大霸尖山及聖稜線等高山和自然地型為景觀，

其主要包括新竹的觀霧遊憩區，苗栗的雪見遊憩區還有台中的武陵遊憩區為主軸，

是一座自然資源相當豐富的國家公園。

之後我們就來走一下雲霧步道，

Yulun是泰雅族語雲霧的意思，步道長約846公尺，

是一條幾乎都是木棧道所連結而成的環型步道，

走一圈大約30 分鐘，步道的展望極佳可以眺望觀霧的山景，

也是感受雲霧山嵐的極佳步道，雖我們來的時後是個大晴天無法感受到雲霧之美，

但卻能清楚的看到眼前綿延的山峰也是很不錯滴。

九.加里山

位於苗栗南庄東河村鹿場部落的加里山我是第一次造訪，

加里山屬於中級山高度2200公尺是小百岳之一，

山頂有一個一等三角點，又有台灣的富士山的別名唷!

從這個登山口有兩座山可以起登。

往上走就是哈勘尼山往下切就是加里山。

我們的腳力能走完加里山就已經是好棒棒了!

這次來純粹是想來爬爬山挑戰我人生另一個小百岳，

沒想到春天的加里山春意濃色彩繽紛好多的高山植物都開花了。

最讓人興奮的是看到了一葉蘭和森氏杜鵑，

當然還有很多很多不知名的植物，

加里山這條登山步道其實並不難走也不容易迷路，

因為沿路的標示坐得挺完善的，

像這個岔路就有有心人把木頭打個叉讓人勿進很貼心。

在加里山的山屋旁有一條舊鐵道，是以前載運木材的鐵道，

聽說這條舊鐵道可以通到觀霧呢!

可惜都已經損壞了~

我們中午時間到達這山頂，

山頂上好熱鬧啊!連拍這個三角點都得排隊排好久呢!

會想來加里山是因為我真的很喜歡走柳杉林步道，

午後陽光照耀在林間，光影好美喔!

走在高聳直立的柳杉林步道會讓人精神放鬆一周辛苦工作的壓力瞬間釋放。

太平山(引用自旅遊資訊王)

★ 自行開車：1、國道五號：由國道一號(中山高)至汐止系統交流道轉走國道五號(北宜高速公路)，

過雪山隧道至頭城交流道下，轉走濱海公路(2號省道)至壯圍再轉走台7線經宜蘭市、員山、大同，

過百韜橋至棲蘭森林遊樂區左轉即可到達。2、國道五號：由國道三號(二高)至南港系統交流道轉走國道五號(北宜高速公路)，

過雪山隧道至頭城交流道下，轉走濱海公路(2號省道)至壯圍再轉走台7線經宜蘭市、員山、大同，

過百韜橋至棲蘭森林遊樂區左轉即可到達。ps.由宜蘭市往太平山及翠峰湖車程約110~150分鐘，

距太平山最近加油站約43公里(台7甲101公里處之大同加油站)，請注意車內油箱油量。★搭乘大眾運輸：1、搭乘國光客運往宜蘭或羅東的班車即可到達。宜蘭站電話03-9365441，羅東站電話03-95420542、自宜蘭搭往仁澤方向的客運即可到達。

台灣農林熊空茶園

1. 南下國道3號下安坑交流道，往安坑方向，經安康路、安坑路、成福路，

於李溪口香腸店左轉接竹崙路，經台灣農林北區精製廠，繼行約10 公里可抵達。2. 北上國道3號下三峽交流道，往三峽方向，經復興路、介壽路一段，

於橫溪三叉路口右轉接溪東路，接竹崙路，經台灣農林北區精製廠，繼行約10公里可抵達。

滿月圓森林遊樂區

開車

國道3號→三鶯交流道→縣道110線→三峽→省道台3線→大埔→

左岔路往省道台7乙線→湊合→插角→有木里方向→樂樂谷→滿月圓森林遊樂區

搭乘公車

由三峽搭台北客運往滿月圓公車，

下車沿蚋仔溪生態步道步行30分鐘（台北客運三峽站連絡電話02-26711914

東眼山遊客中心

1.桃園→大溪→省道台7線→復興→縣道119線→東眼山森林遊樂區→遊客中心停車場。2.三峽→大埔→省道台7線→三民→省道台7線復興→縣道119線→東眼山森林遊樂區→遊客中心停車場。

山上人家官網的交通指南

http://www.forest-park.biz/direction.html

觀霧交通資訊請參考雪霸官網

http://www.spnp.gov.tw/Article.aspx?a=QAXSkx02rh8%3d&lang=1

觀霧遊憩區（苗栗縣泰安鄉）

1. 前往觀霧旅遊行程路線，可行駛國道三號高速公路，於竹林交流道下後往竹東方向前進，

接新竹縣122縣道，經五峰往清泉至土場後前行大鹿林道主線至觀霧。2. 另由國道一號中山高速公路新竹公道五交流道，

銜接台68線東西向快速道路可快速到達竹東接竹縣122縣道。3. 大鹿林道主線寬3至4公尺，道路彎曲狹窄，會車不易，僅能行駛中型巴士以下之車輛。

另大眾運輸工具僅有新竹客運班車行駛至清泉，因此前往觀霧遊客之交通以自行開車為主。※通往觀霧遊憩區主要聯外道路大鹿林道，於93年艾莉颱風後嚴重毀損，

歷經林務局多年搶修，惟地層嚴重破碎，修復不易。目前中、小型車輛雖勉可通行至觀霧，

惟建議遊客以高底盤車輛為宜，並注意山區氣候，勿冒然上山，並遵守國家公園法相關規定，以維自身安全。

馬武督探索森林

【自行開車】1、國道三號─由關西交流道，

接118縣道往關西方向過台3線續延118縣道於金鳥海族樂園旁右轉直上即可到達馬武督探索森林。【大眾運輸】1、客運─由關西搭乘新竹客運往金鳥樂園、羅浮、

復興之班車至金鳥海族樂園站，於金鳥海族樂園右轉直上即可到達馬武督探索森林。

加里山交通資訊

國道1號下頭份交流道，接124縣道到南庄，過南庄橋轉苗21鄉道往東河方向，

過加拉灣大橋通往向天湖，直行經三角湖、石壁、石門、風美等地，

抵道路尾端的鹿場部落，接「鹿加古道」的產業道路前行，到加里山民宿所在登山口。

※本篇照片皆非當季現況，都是阿珠珠歷年來累積的步道資訊分享，

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