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揭開沉寂49年舊蘇花公路 你一定沒去過的「一元紙鈔」拍攝點-象鼻隧道
【象鼻隧道】你沒去過的一元紙鈔拍攝景點!
揭開沉寂49年的舊蘇花公路
民國50年(西元1961)年發行舊台幣壹元紙幣上，外觀像似大象鼻子的象鼻隧道。就位於花蓮縣秀林鄉和平村附近。因西元1971年和平隧道通車後，象鼻隧道就沉寂至今約49年。因為同行的攀岩好手宗翰哥的許願，台灣8000米專業嚮導小黑哥與鴨子哥如期替我們一「圓」夢想。
民國20年（西元1931年）國民政府將日治時期修築的臨海道路改名為「蘇花公路」
民國39年（西元1950年）舊和平隧道開通
民國60年（西元1971年）新和平隧道開通
絕美之路：蘇花公路的故事https://reurl.cc/D9xXGd
第一天：台北火車站東三門 → 蘇澳19:00台北火車站三門集合出發 → 20:50蘇澳（住宿）住宿：昌哥老家（打地舖）
第二天：蘇澳 → 和平隧道 ～10號隧道口 ～ 象鼻隧道 ～ 10號隧道口～和平隧道 → 台九丁線9.8k明隧道 ～ 烏岩角海灘
第三天：烏岩角海灘 ～ 大、小魔王 ～ 烏岩角 ～大、小魔王 ～ 烏岩角海灘 ～台九丁線9.8k明隧道 → 蘇澳 → 台北火車站東三門
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