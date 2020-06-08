台版霍爾移動城堡！「李棟山莊」的廢墟之美，探尋藏在深處李崠山古堡

「 台版霍爾移動城堡 」 李 棟 山 莊

老兵不死只有凋零，獨守寒窯城堡拼拼湊湊50年。朱萬鶴老伯伯去年山莊廚房失火，淡然暫時離開此地一磚一瓦的反攻秘境。如今，如他所說的白了頭93歲高齡，由第二任莊主開始接手。

尖石TAPUNG古堡，又稱李棟山古堡是一座位在臺灣新竹縣尖石鄉的軍事要塞。那古城般的大門，總有讓人肅然起敬的仰望。

李崠山古堡有兩處登山口 : 1500m約略。舊線自李棟山莊起登，新登山口則位於李棟山莊前的產業道路4.6K的位置。馬美部落前叉路口前進李崠山來回約3.6公里。

今天我們還是來拜訪老朋友朱伯伯，去年山莊廚房大火，他老人家又已高齡93歲。把這裡交給第二任莊主，我們到山莊前還碰到新莊主 蔡清郎先生，在忙著山莊水源管線工程。

跟我們介紹現在的狀況 電話:0921-887418

1980建造、2006年齡已高，封莊。這是一個老兵的故事，也是一個38年不得已離開大陸再也回不到自己的家鄉的宿命。如今社會氛圍以不如往年，卻也無法再回到年輕時的舊夢。

心中的霍爾的移動城堡

這裡有著一段離鄉背景的故事。我靜靜的望著這不可思議的堅持，山門不鎮待雲封，山莊無燈等月照。古來以稀搖搖欲墜的山莊好景已不在，我靜靜的想起有多少的當初拿起槍桿的老北北。

如今能詮釋的就是如同這山莊一樣暮然難已回首，這裡跟台東白色小屋李爺爺的故事都是那個時代延伸。

以往這裡可以讓山友住住宿、吃吃便飯，也隨著莊主入住榮民之家慢慢的消失過往。

這裡是很多登山客駐足的回憶，更是見證世代的過往。

新的莊主公告。入內大家還是一樣借廁所請自己投入清潔費，這些微微的費用是可以讓這山莊不無小補的撐著這片天。

山莊一角

聽說這是以前的廚房，廚房後面是爺爺自己一磚一石修建的防空洞。歲月已慢慢流失，能撫慰他老人家的可能也是只有戰亂槍林彈雨後的防禦設施，是一份執著，更是一份能回家很遠的思念。

山莊後面有著一處養雞場，旁邊住著幾位原住民，跟一隻老狗望著吠叫著我們。

也許老狗知道要在再見到老主人也不知道何時了！無辜的望著每一位造訪的人是否有熟悉的身影！

穿越山莊後來到後山就是前往李崠山的登山口。從這裡開始穿梭在樹林間，像在打游擊戰般的挺進到李崠山古堡 - 李崠山。

開始之字形的落葉步道上走去

下過雨後的樹根不斷的阻擾著我們，滑阿！

山林中傳來不知名的鳥鳴聲，清脆的啼聲呼喊著我們。是我們打擾，還是牠們鮮少看到人群的喜悅？

從李棟山莊到李崠山古堡約略1500m，落差約500公尺。我們早上拜訪飛鳳山的山稜芎林鄉，不到中午我們又驅車前往尖石山陵線的李崠山。我朋友說早上他起床敲我們已到飛鳳山，下午要出發敲我們已到尖石鄉李崠山，下午密我們又到峨眉鄉的獅頭山。今天我們就像是打游擊戰的，躲躲藏藏在這新竹的山林饗宴。

接到馬美部落進來的產業道路。提醒一下，你若順著舊路走看著高繞的路牌指示，看起來上到李崠山的公里數比較近，其實不然。

高繞拉繩路徑濕滑泥濘，走在這寬敞的產業腰繞的路徑上，絕對好走又快喔。

所以來到這裡就會發現兩個路徑，一個就是直接垂直分三個上切段拉繩而上，一個就是腰繞著產業道路。指示牌。

要到李崠山的雨量計還是電信發射台，以前發射台是設立在古堡內，轉個彎就到了古堡。

這個叉路口也是新舊路口的匯整，右取就是探訪李崠山古堡。

高聳的古道城牆，跟以往的防禦工事不同，還真尤如古城般的呈現眼前，好奇的望著。

斷垣殘壁盡顯荒涼淒美之感，讓我很有感。我深深的聽到當時的轟轟烈烈護土的原住民的廝殺血淚。

尖石TAPUNG古堡 俗稱 李崠山古堡

TAPUNG是積雪的意思 但有另一說法泰雅族稱之為TAPONG蕨類之意

但都是鋪層在歷史歲月上的一段故事 雪退了陽光出現了 蕨類再起生命自有出口 活著的人就一珍惜古老留下的這塊美麗的土地

日治時期稱為李崠隘勇監督所，於九十二年（2003）指定古蹟時正式以原住民話TAPUNG古堡稱之

最高海拔的縣定古蹟。古堡外牆周圍槍口林立，青苔覆蓋彈痕己不復皂，牆高4米，厚兩尺。

古堡前的門牆後方是前往內鳥嘴山的路徑

一等衛星控制點牌子卻在牆外，可能因為維護古蹟，移到外圍。

這些城牆也代表著日本殖民，李崠山位於原住民勢力範圍至高點，以泰雅族為傳統領域。日治時期1910年到1913年，共有三次隘勇線前進戰役李崠山事件，當時臺灣總督佐久間左馬太更親自坐鎮兩個月督戰(網路參考)。

歷史是過去的回憶，也是一種抹滅不了的沉痛。既然已在此駐立著，就好好地了解他當時的歲月跟歷史的存在。

李棟山海拔1914M， 小百岳排名#028 一等三角點

(這裡的李崠山牌子新音譯為李棟山)

三角點旁另立有頭前溪水源保護點

今天的藍天空雖然沒對襯這李崠山一等三角點的展望，卻也看到這裡的故事。我順著右邊繞著城池一趟，看到不少槍眼。曾幾何時總有人未經許可冒入人家的家裡。那時的無助、那時的嘆息聲，著實讓這裡可悲可泣，如今這裡卻是旅人嘆為觀止的山之巔。

古堡中有著一大片空地，看不到肅殺氣忿。今天悠哉的在這看著藍天白雲。

一早就被我拉起來流汗之旅。走是為了下一趟山旅做準備，記得以前我們都是兩人行絕對行的旅程，如今卻因為很多人我們操心的更多。雖然很自在操心的心甘情願，想想多久我們沒有為自己走走。

這裡真的是一個秘境，有著老兵的故事、有著日本對原住民的保衛戰，更有著山行者的一片天。

人們要的是一種說不出來的旅行，旅行要對味就要看自己怎麼去履行。

昔日的城牆防禦堡壘如今已是雜草央苗叢生的倚靠處

靜靜的倚靠著這道任意門，隨手推開就是心裡的悸動跟故事，怎麼演下去就看自己的那份心。

山不在高，我在什麼都對味。

這一天我們來到尖石鄉山林間的「台版霍爾移動城堡」廢墟之美，望著想著，有一天故事會再回到原點！