走訪雪山神木　「大雪山」拉近人與動物的距離

因為身心疲憊，需要能量，這次假期我們自然地選擇熟悉的地方—「大雪山國家森林遊樂區」，幸運地當天臨時訂到了小木屋。

第一天，前往雪山神木，距離遊客中心約7K處，由神木停車場出發，步行來回約3Km，到達雪山神木後可續行接天池，我們在雪山神木前停留，欣賞數隻金翼白眉飛翔覓食，聆聽悅耳的鳥叫聲。

之後開車前往小雪山旅遊資訊站，那兒人雖多，但卻鴉雀無聲，只有大砲「喀喳、喀喳」聲，原來鳥友們在等待拍攝火冠戴菊。接著我們在前往天池的路上，巧遇小松鼠、金翼白眉與山羌，牠們大方地接納我們靠近，並專注努力地在地上找食物，我們靜靜地享受這片刻。

回到餐廳，享用完豐盛的晚餐，我帶著孩子們去夜遊囉！

夜晚的大雪山，走起來很舒服，幸運地遇到了台灣長鬃山羊，我們四目相對長達十多分鐘，直到牠轉身離去。

後來巧遇一群鳥友們，原來他們在尋找白面鼯鼠，就在尋找與等待的過程中，我們幸運地看到白面鼯鼠覓食、跳耀、爬樹、滑翔......真是精彩。這次並不是我們第一次看到白面鼯鼠，但卻是觀賞最久最精彩的一次，白面鼯鼠其中有一個動作是坐在樹枝上正對著我們，輕咬著樹葉，那一刻我深深感受到牠在跟我們打招呼Say Hello！

「保持良善的心，我們會再次見面的。」

第二天，我們與鳥友們一起等待帝雉出現，就在談笑間，哈！帝雉默默在低頭覓食呢！孩子們立即進入無聲模式，為了靠近帝雉些，又不驚嚇到牠，跟著鳥友黃老師一樣匍匐前進，這一刻的畫面令我感動萬分，即使後來難得看到帝雉展翅，但都沒有比看到兩個孩子自然投入其中的畫面，充滿希望與感動！

這次拜訪大雪山，放慢腳步，沒有走鳶嘴山與稍來山，但卻因此體會到大雪山不同的風情，我們看到了林鵰、鵂鶹、台灣獼猴、金翼白眉、小松鼠、山羌、長鬃山羊、帝雉、藍腹鷴......

大雪山·拉近「人」與「動物」的距離。

騎雲隊·感恩大地萬物！