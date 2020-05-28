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海拔700m深呼吸！三峽台灣農林熊空茶園 漫步茶鄉賞柳杉林

健行筆記 / 健行筆記阿珠珠

前陣子去苗栗的銅鑼茶廠就很喜歡台灣農林的茶廠氛圍，

這回來到三峡的熊空茶園讓我更加驚喜，

這裡的環境更優佔地廣景色美，

疫情期間來到深山裡走走漫遊深呼吸真的是療癒又舒心!

 

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來熊空茶園光吃飯是不用買門票的，

若是想要入園區走走就必須收取入園費100元!

可惜的是入園費是不能抵餐點和飲料費用，只能抵商品還不找零!

門票限當日使用!園區禁帶外食喔!

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午餐時間我們點了兩份套餐來享用，

紅燒子排套餐，排骨燉的很軟爛香氣也足還不錯吃!

套餐包含了一碗白飯燙高麗菜、毛豆炒豆干配菜還有一顆茶葉蛋、手工餅乾、

還有一杯茶有機的蜜香紅茶或是碧螺春綠茶有冷熱任選!

茶葉蛋很入味還挺好吃的!

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老爺點的紅牛腩套餐野還不錯吃!

 

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餐點採用自助式點餐，自取用餐完還要自己回收唷!

 

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入門票可以抵這些商品當作伴手禮，但是不找零唷!

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吃飽喝足之後就去園區走走，

雖說要收取入園費但是相當值得，

因為園區內相當大可以在裡面待上一整天都沒問題，

在海拔700m的深山林內來場芬多精的茶鄉深度之旅也是很不錯的!

 

熊空茶園2.JPG

 

第一次來熊空茶園發現這裡四季皆美!

熊空茶園位處於三峽群山的秘境之中，海拔700m占地168公頃，

光是茶園就有6公頃的面積，

茶葉採自然農法的有機栽種無毒無化學肥料的自然環境下生長，

除了茶園之外還保有最原始的山林之美，

四季皆有不同的風情，秋冬有楓紅落羽松

初春有粉嫩的櫻花盛開，

還有四季皆宜的杉木林，跟我一起來場讓人流連忘返的森林之旅吧!~

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四、五月雖然沒有特別的花季，

只有茶園邊的杜鵑花也開了!

但是看到綠色的楓葉，

和剛發芽一片綠意的落羽松也是別有一番風情~

 

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五月的三峽群峰之間處處開滿著油桐花!好美呢!

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漫步在茶園裡享受慢活輕旅行~

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哇!這一整排葉子超大葉片的小灌木它居然也是茶葉的一種!

台茶8號  阿薩姆紅茶

大葉種的茶葉好特別!

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這個同心茶園也是超特別的!

可惜沒有空拍機不然肯定可以拍得更美!

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關於同心茶園的介紹請看上圖↑ 

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茶葉的生長地多半都在盛行雲霧帶，

每到午後就會出現雲霧飄渺的景象超夢幻的!

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跟著指標穿越過這片杉木林就可以來到古炭窯!

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很難得看到這種古炭窯，

關於古炭窯:半世紀前熊空栽種大面積茶園及林場，

附近居民靠燒木炭及製茶維生，

製炭過程從取柴、疊柴、入窯、封窯、供火、冷卻至出炭窯約需45天，

隨著時代變遷兩座炭窯雖已沒落但仍坐落在森林裡細述著當年的榮景...

日前變成了拍照打卡的超夯景點!

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互拍

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翠綠的落羽松林和櫻花林~

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走累了還可以到森林裡的咖啡館來喝杯咖啡或茶!

還有一些蛋糕和茶點或是商品可以選購!

 

 

 

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買了一瓶冷泡茶，清涼又解渴~

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入園晃了三個多小時終於走下山，

最後來到園方最下方的杉木林，

我超喜歡漫步於這種直挺的杉木林間!

一則不會曬到太陽，二則喜歡漫步林間的自在感!

感覺滿滿的芬多精就圍繞在我的四周一樣療癒又舒心!

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園區自下午四點就不再讓遊客入園，

所以我們也逛得差不多了就準備下山囉!

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沿路上欣賞著路邊和遠山的五月雪油桐花真是美不勝收!

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旅遊拍攝日期2020/05/03

 

交通資訊

1. 南下國道3號下安坑交流道，往安坑方向，經安康路、安坑路、成福路，

於李溪口香腸店左轉接竹崙路，經台灣農林北區精製廠，繼行約10 公里可抵達。2. 北上國道3號下三峽交流道，往三峽方向，經復興路、介壽路一段，

於橫溪三叉路口右轉接溪東路，接竹崙路，經台灣農林北區精製廠，繼行約10公里可抵達。 

 

 

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