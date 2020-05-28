享受親子健行踏青！ 台北炮子崙瀑布 推薦初次帶孩子健行路線

深坑炮子崙瀑布(又稱四龍瀑布)，位於台北東區車程不需要30分鐘，就可以在炎炎夏日帶孩子來避暑的小幽谷，非常推薦初次帶小小孩戶外健行的家庭。

因周邊充滿山林古道，所以路程規劃也可以依照每個孩子年齡隨時做安排調整?

行程分享：這次行程Mountain家安排的非常簡單，就是直接衝炮子崙瀑布，主要是我們保留大部分的時間，讓小mountain在瀑布旁非常安全的小溪玩水，若時間充裕或是安排整天健行的家庭，就可以另外再規劃加入附近的茶山古道。

路程總長：可能1公里(因無標誌)

所需時間：約15-20min

所需物品：水、點心、薄外套、防蚊、尿布1-2片、尿布墊、乾洗手、濕紙巾、寶寶更換衣物(若玩水)、拖鞋

前往炮子崙瀑布的路程，雖然短暫但沿路還是有一些蜂窩，小徑較窄，因位於溪邊瀑布，道路也較多青苔，所以還是要注意安全。但不得不說這裡真的很適合夏天帶小小孩來玩耍，然後再順道去深坑吃臭豆腐(咦)?的半日遊！

另外，這裡很推薦的另個原因，是瀑布旁就有廁所及小休息區，雖然遊客不少，但大家都很熱情與互相，所以我們也隨興找張椅子直接在那兒幫小mountain換衣服換尿布XD，但不讓孩子感冒很重要? #當然隨身垃圾記得要帶下山哦

最後，不論你的家，是否成功登頂或完成步道，最重要的，就是好好享受與孩子爬山的過程與回憶!