大自然健身房！累到爆炸的「捎來步道+波津加山」，看山岳美景滿血復活

武漢肺炎的疫情還在世界各國狂燒,確診案例即將突破300萬人,但台灣已經連續14天零確診,感謝所有防疫最前線的醫護人員犧牲奉獻,讓大家在瞬息萬變的病毒災情中,還能擁有安全又放心的幸福感。

無孔不入的病毒倒是讓大家遠離室內 走進山林,於是各地的登山步道全都擠滿了憋壞了的群眾,從平易近人的大坑步道到路程遙遠的聖母步道,都能在一天之內塞進上千人!!

這對熱愛大自然的李老師造成小小的困擾,想登山卻又不想人擠人,於是李老師挑了一座可以把人操到爆炸的波津加山,希望能愜意無拘束的遠離人群 親近大自然。

波津加山果然如傳言般的折磨人,一路不停歇的在崎嶇坎坷陡坡上爬升,又是深蹲 又是抬腿 又是伸展 又是攀爬,既能強化心肺功能 還能訓練核心肌群,強身健體功能絲毫不輸花大錢的健身房。想擁有健美身材的朋友們,就跟著李老師一起來體驗純天然健身房的妙用吧!!

捎來步道是進出波津加山健身房的最佳通道,好走卻陡升的階梯是最嗆辣的暖身活動。

捎來步道有東西二個進出口,西側入口在谷關路郵局旁,人多 車多 商店多 適合搭公車登山的人,東側入口在溫泉巷的盡頭,馬路二旁都能停車 適合自己開車的人。

原本以為谷關會像廬山溫泉一樣的蕭條,想不到二旁盡是高檔的溫泉飯店,讓李老師心癢難耐 直想著要來泡湯享受一番。

鮮紅顯眼的捎來步道就掛在牆上,完全不用怕找不到入口。

全程都是用心維護的木棧道階梯,不須燒腦 就這麼一直往上踩~~

步道很人工 周遭環境卻很自然,馬上就在欄杆上捕獲一隻晶瑩淡綠的弄蝶幼蟲。

不管是哪種材質的階梯,全都是又長又陡 但都安全好踩。

雖然沿途都能躲在濃密樹蔭下,但不停的踩著樓梯往上爬還是讓人大噴汗。

在樹幹上捕獲一隻超迷你的細煙管蝸牛,完全顛覆李老師對蝸牛的印象!!

一座將近80度的陡高鐵製樓梯現身眼前,李老師不由得倒吸一口氣。

爬完了一圈樓梯 再轉上另一圈樓梯,沒完沒了的爬樓梯是最有效能的暖身運動。

總算一身香汗淋漓的爬到捎來步道終點,寬闊的樹林間坐落一棟舒適乾淨的休憩涼亭,想不到這裡居然也聚集不少人,看來武漢肺炎真的把大家都趕到戶外了!!

還有許多隻台灣黑熊站在平台前歡迎遊客,李老師先跟黑熊們寒暄互動一下!

喘口氣 再調整一下身心狀態後,就準備開始今天操到爆炸的大自然健身課程~~

波津加山的登山口就在捎來步道的終點處,指示牌和注意事項都很清楚,完全不用花費心思尋找。

李老師忐忑不安的站在波津加山步道起點前,因為這一步踏出就是操爆筋肉的無盡煉獄,而陰晴不定的天氣更讓人擔心猶豫!! 。

一定要相信自己!!李老師終究是勇敢的跨步邁向波津加山!!

一開始是一路下坡的好走步道,但千萬別因為這點小甜頭而掉以輕心。

走完輕鬆的下坡路段後,馬上就是地無三尺平的無盡爬坡。

儘管是很惡名昭彰的操到爆炸路線,波津加山卻因靠近谷關市區而呈現出都會氣息,連山徑旁的指標都是時尚又大氣。

長得帥的李老師還獲得一顆堅石大心,象徵人與山之間情比金堅 此生不渝。

穿梭在蓊鬱的森林裡,綠意之中肯定有蓬勃發展的生態活動,只不過陡升的爬坡讓人自顧不暇,根本沒有心情觀察一旁的小驚喜。

絕對沒有最難走的路段,只有更難走的路段!!

走到少數零星的平緩路段,雖然距離很短 但還是讓喘吁吁的人爽了一下。

遇到滑下山坡的大樹幹,不要慌張 雙手用力HOLD住就好了!!

高抬雙腳跨過橫亙前路的岩石,一二 一二 左右 左右,持續這種高費力的體能活動,體力當然變好 身材當然變好 健康當然變好。

健身課程都還不到一半就已經筋疲力盡了,看到慈祥的老松爺爺立刻撲在懷裡。

不規則形狀的岩石堆是最佳的健身場所,運用全身每一塊肌肉 使勁的越過障礙吧!!

強壯的樹藤攀附在巨大的岩壁上,散發出蠻荒原始卻充滿力道的能量!!

絲毫沒有喘息的空間,前方依舊是看不到盡頭的坎坷陡升石坡。

你只能一步接著一步 龜速的賣力往上爬,看到2K的指標出現時,李老師又是開心又是感動~~

看到簡易護欄出現時 代表難度又要增加了。

將近1公尺高的擋路大石頭也是個難關,非得要手腳並用 使出蠻力才能順利跨過。

令人聞名喪膽的石瀑路段終於出現,大大小小的岩石 密密麻麻的佈滿路徑,就算是平路也是很難走!!

更何況是需要爬升的陡坡,不僅費力 還要小心別被尖銳岩石割傷!!

如果二隻腳不夠使用,那就變成四腳獸吧!!

愈是艱辛困苦的環境愈能激發李老師的鬥志,即使已經穿著短褲了,李老師還是捲起褲管 準備全力衝刺!!

努力拚搏的時候 回頭看到遼闊的山岳美景,HP值就能慢慢回血復原~~

咬緊牙關 拼命的踩著石塊泥濘往上爬,苦痛的時間有如天長地久般的漫長,卻只不過才往前推進0.5K,李老師已經飢餓難耐 手腳痠軟 渾身疲累 神智渾噩,李老師已經快要爆炸了!

幸好過了2.5K之後就沒有崎嶇坎坷的石瀑陡坡了,廣袤的森林 平緩鬆軟的樹葉步道,李老師有如從地獄被拉回天堂啦~~~

帶著完成任務的好心情走到2.7K處的涼亭,想不到這段把人操到爆炸的路線竟也這麼多人,每個人臉上都盪漾著開心的笑容,這種成就與喜悅 只有親自走過才能懂啊!!

在涼亭吃完午餐 稍作休息後,李老師又是一尾活龍,勇猛頑強的往登頂之路前進。

剛開始還是走在舒適的森林小徑裡,李老師天真的以為苦難已經過去 雨過就要天晴了。

突然間漫長的嶙峋石塊陡坡再次出現,但補充完能量的李老師才沒在怕,衝啊!! 波津加山 我們來了!!

波津加山同時也是早期台電的保線道路,因此沿途都能發現傾倒的電線杆與纜線,只有這根木作電線杆迄今屹立不搖。

這套大自然健身課程愈往後愈是高耗能,還好冥冥之中一切自有安排,還好有那座舒適的涼亭,讓李老師能夠吃飽飯 充完電 繼續向前走!!

就把吃苦當作吃補,盡全力克服各種歪七扭八的爬坡地形。

手臂用力拉扯,肚子用力撐住,雙腿用力一蹬,透過不斷的鍛鍊 大幅提升肌耐力與核心肌群。

一陣激烈的訓練後就能稍作休息,空曠處那片空靈飄渺的山與雲是最佳犒賞。

山頭上盛開呂宋莢蒾的小白花簇,為翠綠山頭帶來一片潔白四月雪。

再往上 眼前是一堆亂石崩雲,看似大魔王等級的關卡,卻因釘在石塊上的踏板而變得輕鬆容易。

過關之後是另一個視野遼闊的展望處,雄偉壯麗的山景是每一個登山人的最愛。

小徑二旁意外出現清新翠綠的小膜蓋蕨,輕飄飄的枝條像在歡迎邁向終點的贏家。

驚而不險的巨岩石坡可不是只有一段,奮力爬上石坡後 是另一段陡峭石坡,電池滿格的李老師卻享受鍛鍊 樂在其中。

咬著牙 含著淚 用盡了洪荒之力,李老師終於克服層層難關 登上頂峰,波津加山果然名不虛傳 辣度狠勁絲毫不輸百岳路線,甚至超越百岳的難度。

波津加山不僅能殘忍又扎實的訓練體能,猶如折磨虐待的過程也狠狠的訓練了堅忍意志,於是登上頂峰之後 是海闊天空 是神清氣爽,是的 就是很爽!!

過程很苦 登頂很爽,但還有更讚的禮物在山頂等著。

三角點旁 懸崖邊突出一棵獨一無二的杜鵑樹,擴散的枝幹猶如一張尊貴的王座,只有成功登頂的王者才能有資格享受的專屬榮耀,坐在杜鵑花王座上 享受腳底懸空的驚奇暢快。

還有更厲害的!!

山頂上那顆突出懸崖外的嶙峋奇岩,孤高崢嶸的傲立外型像是王者的勝利閱兵台,勝利的王者 居高臨下 御風攬雲 睥睨天下。

這麼厲害的奇岩妙石 功能可不只一項,可以是閱兵台 也可以是伸展台,於是李老師化身山野名模,在伸展台做出各種無恥度的高級POSE。

四月照理說是台灣杜鵑漫山盛開的季節,不料山頭卻依舊只是一片翠綠,只留下這一小撮的粉紅杜鵑花,看來李老師是錯過了屬於台灣高山獨有的粉紅浪漫。

登頂很有成就感 但大自然健身課尚未結束,回程是不間斷的陡下石坡,正好訓練平衡感和不同部位的肌肉組織。

下山還是要小心翼翼的龜速前進,走在又滑又陡又崎嶇的石坡上,更能感受一旁拉繩和鐵柱的重要性!!

再次走到驚險的石瀑區,層層堆疊的岩石像是珍貴高檔的翡翠寶石,卻是最令人膽顫心驚的障礙關卡!

岩石表面的青苔和泥巴讓每一步都變得驚悚,為了安全 再次變身四腳獸!!

在經歷了漫長的爆膝下坡和四次的滑倒後,李老師終於安全的回到谷關溫泉巷的登山口。

完成操到爆炸健身課的那一刻,肌肉的痠痛還在,但身體的疲累和精神的委靡卻是一掃而空,除了體能的訓練,清淨的空氣 野外的體驗 生態的探索 頂峰的視野,這些可都不是花錢找冷氣健身房能獲得的。

不過,如果想讓身材更健美 體態更勻稱,那就得要再去一趟 二趟 三趟 更多趟…..

後記:為了感謝老天爺的保佑,李老師決定每順利完成一次登山行程,就小額捐款一次,這次就捐給荒野保護協會,希望能為台灣的生態環境盡點心力,歡迎大家一起共襄盛舉!!