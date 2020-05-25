登山控入門必看！4大登山裝備教你挑：毛帽、防曬帽、頭巾、手套
專欄目的: 登山相關知識博大精深，故擬彙整目前所學相關登山知識，利往後快速瀏覽並分享給喜愛登山的同好，一同交流。若有說明錯誤之處，惠請指教。
1) 保暖帽必要性!
- 頭部是全身微血管密度較高的地方，也是熱能容易散發的地方，因此頭部的保暖，尤其是在高山上，非常重要。頭部若著涼則更容易引發高山症，故一回到營地，或行進間空曠地帶，記得將毛帽戴上保暖。
- 保暖帽必須要能覆蓋住三個重點——兩側的太陽穴以及後腦杓，才能達到效果。
- 帽子若沒有防風效果，可以用雨衣或外層風衣的帽兜來輔助。
- 毛帽的使用時機多處於靜止狀態，像是中途休息或晚上過夜，因為身體產生熱能較少易受風寒。
2) 防曬帽重要性!
- 高山上的紫外線比平地強，防曬是必備。
- 可以視個人需求選擇圓盤帽或鴨舌帽。
- 紫外線的波長有三段，分別為短波(傷害最大，容易被臭氧層吸收)、中波(致癌性最強，傷及表皮，讓皮膚脫皮紅腫)、長波(最弱，但穿透最強，能進入真皮層)。
- 中波在中級山或郊山，因為地形的阻礙，容易被減弱，但在高山，無形的紫外線往往是皮膚的殺手，更要注意。
- 登山時往往會穿長褲長袖，反倒是頸部以上皮膚大多暴露，最佳的保護就是戴上遮陽帽
- 寬大的圓盤帽子有最好的保護，除了防曬也可以防風，穿過樹林可以擋樹枝與落葉割傷。
- 鴨舌帽仍有死角，耳朵常常容易曬傷。
3) 需要頭巾嗎?
- 頭巾是在山上萬用的一項裝備
- [功用1] 脖子與臉部的保暖與防曬
- [功用2] 遮蔽口鼻，避免直接吸入寒冷的空氣
- [功用3] 擦汗
- [功用4] 包紮傷口
- [功用5] 將衣服塞進頭巾，當枕頭
- [功用6] 女生綁頭髮
4) 手套
- 功能為耐磨與保暖
- 拉繩或通過一些崎嶇地形，避免手部受傷，可以選用較薄、耐磨材質的手套，靈活度較高。
- 用於手部的保暖，通常最好具備「防風＋保暖」的機能。
- 建議攜帶兩份手套，一副是輕薄作行徑間保護，不影響手指的靈活度，最好可以直接觸控螢幕，如此不用常常穿脫。另一副選比較厚耐磨抗寒用，防水更是雪地必備保護免於凍傷。
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