登山控入門必看！4大登山裝備教你挑：毛帽、防曬帽、頭巾、手套

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專欄目的: 登山相關知識博大精深，故擬彙整目前所學相關登山知識，利往後快速瀏覽並分享給喜愛登山的同好，一同交流。若有說明錯誤之處，惠請指教。

1) 保暖帽必要性!

  • 頭部是全身微血管密度較高的地方，也是熱能容易散發的地方，因此頭部的保暖，尤其是在高山上，非常重要。頭部若著涼則更容易引發高山症，故一回到營地，或行進間空曠地帶，記得將毛帽戴上保暖。

  • 保暖帽必須要能覆蓋住三個重點——兩側的太陽穴以及後腦杓，才能達到效果。

  • 帽子若沒有防風效果，可以用雨衣或外層風衣的帽兜來輔助。

  • 毛帽的使用時機多處於靜止狀態，像是中途休息或晚上過夜，因為身體產生熱能較少易受風寒。

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2) 防曬帽重要性!

  • 高山上的紫外線比平地強，防曬是必備。

  • 可以視個人需求選擇圓盤帽或鴨舌帽。

  • 紫外線的波長有三段，分別為短波(傷害最大，容易被臭氧層吸收)、中波(致癌性最強，傷及表皮，讓皮膚脫皮紅腫)、長波(最弱，但穿透最強，能進入真皮層)。

  • 中波在中級山或郊山，因為地形的阻礙，容易被減弱，但在高山，無形的紫外線往往是皮膚的殺手，更要注意。

  • 登山時往往會穿長褲長袖，反倒是頸部以上皮膚大多暴露，最佳的保護就是戴上遮陽帽

  • 寬大的圓盤帽子有最好的保護，除了防曬也可以防風，穿過樹林可以擋樹枝與落葉割傷。

  • 鴨舌帽仍有死角，耳朵常常容易曬傷。

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3) 需要頭巾嗎? 

  • 頭巾是在山上萬用的一項裝備

  • [功用1] 脖子與臉部的保暖與防曬

  • [功用2] 遮蔽口鼻，避免直接吸入寒冷的空氣

  • [功用3] 擦汗

  • [功用4] 包紮傷口

  • [功用5] 將衣服塞進頭巾，當枕頭

  • [功用6] 女生綁頭髮

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4) 手套

  • 功能為耐磨與保暖

  • 拉繩或通過一些崎嶇地形，避免手部受傷，可以選用較薄、耐磨材質的手套，靈活度較高。

  • 用於手部的保暖，通常最好具備「防風＋保暖」的機能。

  • 建議攜帶兩份手套，一副是輕薄作行徑間保護，不影響手指的靈活度，最好可以直接觸控螢幕，如此不用常常穿脫。另一副選比較厚耐磨抗寒用，防水更是雪地必備保護免於凍傷。

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