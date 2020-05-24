小鎮寧靜而美麗！ 新竹關西「浪漫台三線」迷人牛欄河親水公園 & 關西老街

依稀記得有人說過：一個城市，要有一條河，河流是城市的靈魂。客居新竹的日子，發現竹苗地區不僅處處有清澈的河流，翠綠山巒更是橫亙綿延，遊旅其中，不時可見「我家門前有小河，後面有山坡…」的景象，著實令人嚮往。自小生長在嘉南平原，山之於我們，自然是具有「陌生的引力」；而小河曾是童年美好的回憶，後來卻都已成不堪聞問的排水溝渠。一條美麗的河流，是城市的靈魂，也是人們心靈的期待與寄託。

曾騎過冬山河的美，也曾漫步於淡水河的浪漫，一條美麗迷人的河流，值得追逐尋覓。查閱地圖，得知關西也有一處河流親水公園，便特別一訪，也順遊「臺灣真善美」節目中介紹過的老街。

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車子導航設定牛欄河親水公園 ，它要將車子導入河邊步道 ，問過岸邊的客家鄉親 ，便將車停於路旁。（ 中正路，渡船頭橋前）

不遠處的潮音禪寺

從親水公園最下游開始走，這座是水堤，也是道路。

河水倒映著山丘、屋舍、人影，美麗寧靜的畫面，是小鎮的日常。

魚梯水流潺潺，不知是否會有逆流而上的魚兒?

河中綠油油的水生植物，讓人聯想詩人的詞句：在康河的柔波裡，我甘心成為一條水草……

阿婆在河邊擣洗衣服

我問她水質是否潔淨，阿婆說這一池是湧泉，和河水不同。客家婦女勤儉的美德，伴著牛欄河的水，悠悠流過歲月無數。

爬上河堤瞧瞧，堤外是一片青翠清新的菜園。

牛欄河的水也算清澈，平緩段只見它默默流淌，落差處則能聆聽它淙淙水聲。

古韻盎然的東安橋，是牛欄河唯美的註腳！

這般的青山綠水，就在小鎮旁。

沿著河畔走，山水風光一路相伴。

心情亦如晨光中的河景，清新明淨。

穿過東安古橋，彷彿也穿越一段讓人回味的舊時光。

石砌的古橋，就是有著自然樸實的美，天然的灰色調，半圓的曲線，婉約而怡人。

一點鷺鷥白，點綴河流的清閒。

青山碧樹伴水綠

水牛應是昔日牛欄河的老朋友，現今只能成為岸上的意象。

漫步風光明媚的河岸，讓人遺忘時光的流動。

青山綠水陪伴中，古橋熠熠生輝。

垂釣之樂

上段景觀

北二高跨河而過

騎單車遊河，是另一種悠閒。

層層階梯水瀑

上游景緻

走到上游步道盡頭後，從河對岸步道折返。

草繩與竹片編製的造景

來到東安橋另一邊

透過拱形橋墩欣賞河景，別有一番感受與情趣。

東安橋上俯瞰牛欄河

東安橋西側有寬廣的臨時停車場，導航設定【 東安橋 】，可能較適當。

逛至東安橋已近中午，於是先到街上用餐，之後順路去電視介紹過的老街，不過原來關西有兩處老街，我往「老街」的指標走去 ，只見兩旁都是現代建築，並非節目中所見，於是查看手機，才知應是另一處「石店尾老街」。

雖然弄錯了，不過途中卻也看到關西美麗的山丘田野景色。

市場旁的紅磚舊樓

來到老街

電視節目介紹過的特色書店

古早的牛欄河與東安橋（書店懸掛的照片）

書店小閣樓

老街確實已老

逛完老街，剛好順路走到早上的入口，再把牛欄河未走的路段走完。坐在河岸邊小歇片刻 時，抬頭看見天空這幅景象 ，數一數共有十一條，這應是見過最多的，對照那一盞太陽能路燈 ，心裡也浮現許多的問號。

牛欄河流過關西，伴著小鎮從純樸到繁盛；優美的東安橋，靜臥河上近百年，依舊承載著居民的人來車往；石店尾老街的繁華已成過往，褪舊的赭紅磚瓦，仍努力得散發曾經的紅艷。河流、古橋、老街，這臺三線上的幸福小鎮，有著自屬的美麗與浪漫 。