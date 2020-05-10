你不知道的五個「桐花冷知識」！ 油桐花有分公母還真的能榨「油」？

嗨大家好，我是莫名！歡迎來到莫名的生態小教室。又到了春夏之交，儘管天氣仍不太穩定，山林裡的植物們卻已經爭奇鬥艷了起來。其中正有一種植物，不僅花朵如雪花般紛飛，更被選為客家族群的代表植物。是的，我們今天的主角，正是這陣子大家最耳熟能詳的五月雪：

油桐花！▲廣受遊客喜愛的油桐花

不知道各位山友有沒有發現，油桐花不僅會出現在遊客如織的觀光勝地，就連山徑上都能偶爾能遇到滿地的花瓣。然而即使是這麼有名、這麼常見的植物，卻仍有許多人對它的由來、用途與生態地位不甚熟悉。今天莫名就來分享五個關於桐花的冷知識，希望大家能對油桐這種植物更加了解。還等什麼？我們開始吧！

什麼？油桐原來不只一種？

沒錯，其實我們口中的「油桐」有兩種，一種是俗稱千年桐的木油桐（Aleurites montana），另一種俗稱三年桐的油桐（Aleurites fordii）。千年桐數量最多，也是一般遊客賞花的主要對象，三年桐則相對少見了些。至於兩者的區別可以參考「三扁光，千杯皺」這口訣，意思是「三年桐的腺體無柄扁平，果實外表光滑；千年桐的腺體為有柄杯狀，果實外表具有皺褶」

▲千年桐的杯狀腺體

什麼？油桐花是外來種？

很令人意外吧？平時我們說到外來種，往往會想到福壽螺、小花蔓澤蘭等人人喊打的生物，但其實油桐花也是外來種喔！先前有提到的兩種油桐（三年桐與千年桐），原產地都在中國的長江流域，後來因其軍工業的價值而由日本人大量引進、栽植。確實不是臺灣本地原生的生物呢！

另外補充一個小故事，其實除了日本人引入，臺灣人也曾大量種植油桐。那是在1970年代，日本家具業需要大量的「梧桐」當材料，但臺灣當時的梧桐因為簇葉病而長得不理想，商人便動起歪腦筋，想要以類似的油桐魚目混珠。然而被識破後也造成臺灣的油桐、梧桐都失去外銷機會，得不償失呢。

▲由貓空纜車俯瞰山林中的油桐

什麼？油桐花有毒？

嗯，其實這個說法並不太正確，應該是說油桐的「果實」是有毒的。油桐的種子含有油桐酸，誤食會造成消化道出血、低血鉀等症狀，嚴重甚至有呼吸困難或昏迷的可能。儘管大家在賞油桐的時候應該沒有機會撿拾到它們的果實、種子，但由於油桐數量不少，若是親子出遊還是要特別注意，避免幼童誤食喔～

▲千年桐雄花

什麼？油桐花有分公母？

想不到吧？油桐花是單性花，多數雌雄異株，也就是一朵花中不會同時有雌蕊與雄蕊，而大多數都是整株開雄花或整株開雌花。那要怎麼判斷雄雌花呢？來來來，莫名教你兩個小訣竅：

用地上的花判斷：雄花會整朵整朵地掉下來，而雌花則是一瓣一瓣地掉落。

用樹上的花判斷：雄花一個枝條通常有近百朵花，非常茂密；雌花相對就較少，一個枝條只有十朵左右，遠看其實滿明顯的！

▲千年桐的雌花

▲雌花多半是單片花瓣掉落，跟雄花整朵掉落不太一樣

什麼？油桐花真的能榨「油」？

通常我們聽到能用來榨油的植物，都會想到橄欖、棕櫚、大豆等廚房常客，但你知道其實油桐也能用來榨油嗎？利用油桐種子榨出來的「油」稱為桐油，可以用來製作油紙油布、做成保護木製品的漆，甚至也是過去軍工業的防鏽保養用品，直到後來化工合成製品的出現才被取而代之。當然，由於油桐的果實有毒的關係，桐油是不能食用的喔！

▲雨後滿地都是被打落的桐花

好的，以上就是【你不知道的五個桐花冷知識】的所有內容啦！莫名盡量用輕鬆簡單的方式來寫，希望大家能在登山活動中多多注意身邊的動植物，若有疏漏之處還麻煩高手們不吝指正。

最後，如果對我的圖文介紹有興趣，也歡迎大家追蹤我的臉書「莫名」以及IG「wei_c_h」。兩者都會不定時發布與登山、生態相關的圖文喔！

FB：https://goo.gl/RWKrEY

IG：https://www.instagram.com/wei_c_h/