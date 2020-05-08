春天的楓也很迷人！ 每年兩波楓紅的台北奧萬大 不用出國就能愜意地賞
早就聽聞台北奧萬大春天的楓很迷人，
等了很多年終於如願到訪，
沒想疫情期間來訪的遊客也很多，
還好入園人數有控管，也有量體溫和酒精消毒，
所以進入園區也不至於太擁擠，
賞楓賞景和吃美食的旅遊品質還不錯!
每年台北奧萬大在3~5月楓就開始變紅了!
不用出國也不用翻山越嶺在市區就能賞到美美的楓真的超特別!
一般人的既有印象是要到秋冬季節才能看到楓紅，
台北奧萬大的楓樹因為是嫁接日本的品種，
它的嫩芽會有一個多月的時間是紅色的新芽，
然後再因氣溫和雨量的因素葉綠素會產生變化由紅轉綠，
等到秋冬時節又會再一次的變紅再慢慢掉落!
所以說台北奧萬大每年會有兩波的楓紅季節唷!
賞楓季節入園門票是大人 250元/人，可全額抵消費，
當天入口處排了一排的遊客在等候，
原來是要讓每個進入園區的人都有用餐的位置才開放入園，
工作人員 也會詢問有沒有不用餐的，園區會提供伴手禮讓你出園的時候再領取，
伴手禮是濾掛式的咖啡禮盒，裡面有10包咖啡，
我覺得還挺不錯的，就不排隊等餐點等座位直接買票進入園區拍照先囉!
等逛完園區拍完照之後再領取我們的咖啡禮盒伴手禮唷!
台北奧萬大的大門口就很好拍了!大門口的楓葉五彩繽紛超美的!
走進窄窄的奧萬大大門感覺就像進入另一個桃花源，
處處充滿著童話浪漫繽紛的色彩，
讓人拿著相機、手機就想一直拍一直拍個不停啦!
喜歡這種一間一間包廂式的用餐區，
對了!台北奧萬大的餐點是素食的唷!
在這裡是吃不到肉的唷!
餐點都送上來了，用餐的人都跑去拍照還沒回來呢!
阿珠珠從外頭遠遠拍下餐點看起來還不錯吃呢!
一進門就看到可愛的熊大!
園區挺大的，到處都是拍照的素材!
除了賞楓區之外還有親水區，是真正的小溪流唷!
夏日來這戲水一定很消暑~
不過要注意自身的安全唷!
戶外的用餐區~
在許願亭裡遇見一隻可愛的貓咪~
到處都是紅通通的又繽紛的楓~
旅遊拍攝日期20200419
※溫馨小提醒
3~5月賞楓季的假日到台北奧萬大人潮挺多的，
陽明山竹子湖正值海芋季仰德大道有交通管制喔!
上山前請攜確認唷!
台北奧萬大樂活莊園
地址：台北市士林區平菁街10巷13號
電話：02-2861-9862
交通資訊:
台北奧萬大官網:http://www.goyms.com.tw/takeabreak/600.htm
自型開車
【路線1】： 由故宮往上，過明德樂園的紅綠燈左轉至善路三段71巷，往陽明山方向走，中間接平菁街
【路線2】：仰德大道往陽明山走到麥當勞右轉菁山路(例假日仰德大道交通管制) ，賞楓園就位於平菁街10巷內。
公車：
在捷運劍潭站 or 捷運士林站乘坐303公車至「下過溪站」下車，即到達平菁街10巷巷口，步行約三分鐘即可到達。
阿珠珠最近搞在fb弄了一個粉絲專頁，喜歡阿珠珠文章的朋友可以到粉絲頁幫阿珠珠按個讚唷!點我 阿珠珠的旅遊部落格粉絲專頁
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言