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春天的楓也很迷人！ 每年兩波楓紅的台北奧萬大 不用出國就能愜意地賞

健行筆記 / 健行筆記阿珠珠

早就聽聞台北奧萬大春天的楓很迷人，

等了很多年終於如願到訪，

沒想疫情期間來訪的遊客也很多，

還好入園人數有控管，也有量體溫和酒精消毒，

所以進入園區也不至於太擁擠，

賞楓賞景和吃美食的旅遊品質還不錯!

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每年台北奧萬大在3~5月楓就開始變紅了!

不用出國也不用翻山越嶺在市區就能賞到美美的楓真的超特別!

一般人的既有印象是要到秋冬季節才能看到楓紅，

台北奧萬大的楓樹因為是嫁接日本的品種，

它的嫩芽會有一個多月的時間是紅色的新芽，

然後再因氣溫和雨量的因素葉綠素會產生變化由紅轉綠，

等到秋冬時節又會再一次的變紅再慢慢掉落!

所以說台北奧萬大每年會有兩波的楓紅季節唷!

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賞楓季節入園門票是大人  250元/人，可全額抵消費，

當天入口處排了一排的遊客在等候，

原來是要讓每個進入園區的人都有用餐的位置才開放入園，

工作人員 也會詢問有沒有不用餐的，園區會提供伴手禮讓你出園的時候再領取，

伴手禮是濾掛式的咖啡禮盒，裡面有10包咖啡，

我覺得還挺不錯的，就不排隊等餐點等座位直接買票進入園區拍照先囉!

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等逛完園區拍完照之後再領取我們的咖啡禮盒伴手禮唷!

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台北奧萬大的大門口就很好拍了!大門口的楓葉五彩繽紛超美的!

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走進窄窄的奧萬大大門感覺就像進入另一個桃花源，

處處充滿著童話浪漫繽紛的色彩，

讓人拿著相機、手機就想一直拍一直拍個不停啦!

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喜歡這種一間一間包廂式的用餐區，

對了!台北奧萬大的餐點是素食的唷!

在這裡是吃不到肉的唷!

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 餐點都送上來了，用餐的人都跑去拍照還沒回來呢!

阿珠珠從外頭遠遠拍下餐點看起來還不錯吃呢!

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一進門就看到可愛的熊大!

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園區挺大的，到處都是拍照的素材!

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除了賞楓區之外還有親水區，是真正的小溪流唷!

夏日來這戲水一定很消暑~

不過要注意自身的安全唷!

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戶外的用餐區~

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在許願亭裡遇見一隻可愛的貓咪~

 

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到處都是紅通通的又繽紛的楓~

 

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旅遊拍攝日期20200419

 

 

※溫馨小提醒

3~5月賞楓季的假日到台北奧萬大人潮挺多的，

陽明山竹子湖正值海芋季仰德大道有交通管制喔!

上山前請攜確認唷!

 

台北奧萬大樂活莊園

地址：台北市士林區平菁街10巷13號

電話：02-2861-9862

 

 

交通資訊:

台北奧萬大官網:http://www.goyms.com.tw/takeabreak/600.htm

自型開車

【路線1】： 由故宮往上，過明德樂園的紅綠燈左轉至善路三段71巷，往陽明山方向走，中間接平菁街

【路線2】：仰德大道往陽明山走到麥當勞右轉菁山路(例假日仰德大道交通管制) ，賞楓園就位於平菁街10巷內。

 

公車：

在捷運劍潭站 or 捷運士林站乘坐303公車至「下過溪站」下車，即到達平菁街10巷巷口，步行約三分鐘即可到達。

 

 

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奧萬大 步道 賞楓

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