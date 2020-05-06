拍好拍滿！ 南勢角暮春山桐花盛開綻放 來一場最美麗的邂逅

健行筆記 / 健行筆記Peiyahn Wen

最美的相遇 , 總在最美的時光裡出現 .

最美的緣份 , 總在不經意間走進心裡 .

最美的眷戀 , 總能綻放出銘心的情愫 .

相知 

相惜

感恩 ~ 生命中所有美好的遇見 !

a84905c4e5a30a11b68c203f6a27a865.jpg

一樹樹淡淡的雪白桐花 , 繁華也好 , 孤獨也罷 ...  

許個願 ~ 歲月靜好 , 有個祥和幸福的人生 !!0a4bab0a781a447398bc602736658a9d.jpg

寄情淡雅雪白的桐花 , 隨微風傳送一縷思念情意 ~ 給遠方的親友 !

51613bdd79f8ed34cb171edb97a39ec8.jpg

大自然的靜好花絮 , 在藍天暖陽微風下 , 譜下一首首暮春的樂章 .

步道上落桐雪白花語 , 寫下了一條春宴臨別的浪漫詩路 .

賞花要趁早 , 不然得等來年了 !55b9f5231fd472d3b4245dd797da2772.jpg

98e1ad053f977101fd5646680a2a250f.jpg

2ca39cdd44df8fe0758fb0c04a846596.jpg

懸念 ~ 暮春桐花綻放 , 是讓人懷念的時節 .

落桐紛紛 滿地情 , 讓愛灑滿人間 !

拾起一片片落桐 , 堆砌一個大大的 「愛心」 圖案 , 讓愛蔓延 ...

6b7bd2ccccb659780c39e4715bd44048.jpg

席慕蓉在【一棵開花的樹】寫著：「如何讓你遇見我 , 在我最美麗的時刻 ...」

雪白的桐花用她嬌柔的身子 , 彩繪著這一季的繽紛柔美 .

當繁華既盡 , 優雅轉身 . 輕輕飄落 ... 彷若雪花片片 , 令人眷戀 .

妳是人間的四月天 , 輕靈在春的光艷中交舞著 ...

妳感動了我 , 我珍藏了妳 .033c99b6f42f8d4601aa33c73329d714.jpg常在爬山途中 , 不經意地邂逅美景 . 停下匆匆的腳步 , 融入瞬間美妙旋律 ... 

這是老天爺對登山者的賞賜吧 !3668fa1077bf6d8d83c16a801ed4a954.jpg

時晴時雨 , 已然將步出人間四月天 . 疫情方興未艾 , 有多少閒情逸致品嚐人間四月的滋味 ?

多年來 , 在此地登山訓練穿梭林間 . 不時欣見枝上美麗的花朵 , 隨風搖曳翻揚飄落 . 刻意停下匆匆的腳步 , 捕捉她的倩影 . 拍照只是一個動作 , 儘管瞬間生動 , 或許融入了思念情愫 , 才有雋永的感動吧 !?

02334a74a6813395d6b38117258a9c1b.jpg

中和步道是官方規劃的步道 , 自然是大台北地區難得的優質步道 . 由牛埔山系(圓通寺)+南勢角山系(烘爐地)+外挖子山系(尾稜) , 串聯成U型環山步道 . 位在臺北盆地南方 , 國道3北二高 中和 - 安坑之間二個隧道上方 .

山腰間古剎寶殿 , 名廟聖佛 , 仰慕信徒遊客眾多 . 環山稜線上 , 景觀優美 , 視野絕佳 . 眺覽大台北盆地 , 美麗景致盡收眼底 , 令人心曠神怡 !

南勢角山系 (烘爐地)登山步道維護良好 , 大多是山友最喜愛的泥土山徑+木質階梯 . 處處綠蔭遮日 , 繁花飄香 . 山徑多樣 , 坡度起伏適中 , 行走其間格外舒暢 , 是大台北近郊很難得的優質步道 . 天候影響小 , 炎夏寒冬皆宜 . 除非豪大雨 , 即使陰雨天造訪 , 備好登山配置概念 , 影響也有限 . 也是天上山縱走路線中 , 山徑最精華的路段 . 

北雁常在此地登山磨練 , 不時遇見長程縱走標準裝備的勇腳山友 , 總會相互默契招呼 .df763a6215187d5b63ec96529ec3a4bd.jpg烘爐地-南山福德宮&財神殿、南勢角山(小百岳)離市區近 , 眺望大台北盆地 , 俯瞰中永和、新店文山區視野極佳 . 造訪的遊客、山友眾多 .54ddfd079dcca326a2d1ec1e5526b246.jpg

8fbb257243737761b6a213d95fb21f22.jpg

今年 , 疫情陰影下 , 爬山能增強自身免疫力 . 值此桐花綻放之際 , 也有療癒撫慰功效 . 還好中和步道幅員遼闊 , 能外出走走看看 , 或說是小確幸吧 ! 

例假日喜愛遊走自然山林賞桐花的人潮仍會多些 , 保持社交距離還是必要的 . 祈求南山聖佛恩寵所有的賞花人 , 皆健康平安 .

或許天候影響、疫情顧慮、行動受限 ... 不便上山者 , 網看四、五月雪的桐花滿滿嬌姿情懷 , 看山、看雲、看雨、看過客 ... 更看靜好時光 , 舒心寓目的桐花春宴 , 也是療癒的神遊 .

 【季節限定】的桐花 , 環山步道上處處可見 , 南勢角山系(烘爐地)的桐花較牛埔山系(圓通寺)多且集中 . 主稜線上大多集中在往新店柴埕路60巷山徑兩側(近主稜線)、觀山亭、好地方休息亭、新樂園休息亭、青春嶺休息亭 .a2b221e5c6ad450cfa7cf13bb6a237ea.jpg

bd952ea17a715eb07afe35396573df82.jpg南勢角山 登山口選擇】

a 捷運南勢角站4號出口→右向 興南路前行→左轉 華新街(南洋美食街)→接華夏科技大學旁109巷→ 沿產業道路直上走→前行右側見華夏1、2登山口相鄰 . (全程泥土山徑上稜線) 捷運站 - 登山口約30分鐘 (前段走在市街 , 後段單純產業道路) . @ 華夏1登山口的對面 , 有山徑往外挖子山 .

b 產業道路續上行→ 經耕讀亭沿右側山邊產業道路→K歌小店旁&大池塘旁上山→眾助亭旁3登山口 . ( 全程鋪枕木階上稜線) 捷運站 - 登山口約40分鐘 (前段走在市街 , 後段單純產業道路) .

c 行車到大尊土地公(財神殿)前停車場 , 沿石階經南山福德宮後方 , 直上稜線步道 . (採此路線者 , 大多屬一般遊客短程悠閒健走)

d 捷運南勢角站4號出口→右向 興南路二段直行→穿越國道3下方涵洞→叉路取左向399巷往烘爐地→天鳳宮 人車分流→石階陡上烘爐地 . 健走此條路徑缺點多 : 距離最遠 , 若從捷運站徒步到高速公路涵洞 , 距離長 . 涵洞到人車分流前走在狹窄巷道公路 , 來往車輛多 , 紛亂且有段距離 . 公車平日只行車至過涵洞旁 , 假日雖有行駛到財神殿的班車 , 但是香客、遊客多 .

【健行造訪路程時間供參考】  不含休息時間 .

捷運南勢角站4號出口→約30分鐘華夏1、2登山口(約40分鐘眾助亭旁3登山口)→約25分鐘(眾助亭旁登山口約12分鐘) →光明頂→約10分鐘新店柴埕路60巷岔路→約5分鐘觀山亭岔路→約10分鐘好地方休息亭→往烘爐地小環線岔路(取腰遶路)→約5分鐘福德宮+財神殿→小環線(取上爬路)返回主稜線→約15分鐘南勢角山(又名烘爐地山 , 小百岳)→約5分鐘新樂園休息亭→休息亭直行(右下往紫竹寺)→石龍洞→約25分鐘青春嶺休息亭→約5分鐘青青草原(超大岩石)→折返 .

12a2adf189079739759a9330dfb80423.jpg

aa8a48a4d6b2aa8bab9bca3b0e0bf06f.jpg

↑  華夏科技大學側邊 , 華新街109巷沿產業道路往上走 .

約10分鐘抵華夏1登山口 , 轉個彎就是 2登山口 .

下圖 循水管扶手直上為主稜線往光明頂 . 下方水管扶手另一邊是腰遶路(較難走) .

路跡不錯 , 大方向掌握正確 , 留意指標 , 隨山稜線漸漸往上走 ...

不時 , 右方可看到往南山福德宮 , 南勢角一帶 . 左方 新店一帶 .

0300eda177cbc8e851ff7064af24a6ab.jpg

497f909523e63fe01046bbf079a7dab2.jpg華夏1、2登山口前產業道路續上行 , 到受福宮旁的眾助亭旁登山口 . 登山路徑清晰單純許多 , 全程枕木階 . 此條路徑沿途桐花相迎 ... 登山口附近多桐花 , 只是還未盛開 .621a59057f7a105ecdb6089af2b1d443.jpg約10分鐘就可上到主稜線 . 若天候不佳 , 建議走這段 .10372d41d6fb21e826ad4532f9a11ebd.jpg

1fad5a07800ebba9a974815bd5147026.jpg主稜線三岔路口 , 前方 上光明頂 , 右側 下眾助亭登山口 .2a8f371df7657febb1228b1691f7f950.jpg

2a56e8976858e30fa5042552581e3bc7.jpg這裡就是 光明頂  , 視野遼闊 ! 北向 - 陽明山 , 東向 - 新店文山區 .

光明頂右方的路徑 , 是華夏1、2登山口爬上來的 . 

有一顆台北縣政府四等控制點 .8ebb0932e15347eca0bf080d43177b51.jpg

6cece827b32f8b22cfb5b59013267ff8.jpg

066fb58d515b4d789a6654c15d88da2a.jpg

3c1d3b36fe11668520e33600c787eb9f.jpg光明頂 , 前行沿主稜線往烘爐地福德宮方向 .79c917b0e79adecf17839aa19f1cfa13.jpg

d58524482f6f71f4a892ae338db5fc70.jpg眺望圓通寺方向山稜線 , 二山頭 左是長壽嶺 , 右是國旗嶺 . 國道3高速公路穿越圓通寺下方 .72807be8634bd2d7619f2d7b98117821.jpg

49aedab910849ad9ab7019a6d3b08b04.jpg左 主稜線 , 右 陡下鴛鴦亭 .

走上階梯 , 往左側新店的安康地區眺望 , 景觀優美 .de7910a272cf0caea65902367ca6ad59.jpg

c8559a1ffe911076a54bf2783a1793d0.jpg

e7b13ad8b6d73f94bca3bd250fe96d4e.jpg

526787cb91d707988ecd81e986d21739.jpg岔路口有標示 , 左邊是通往新店市柴埕路60巷 . 右 主稜線向上 . 

往柴埕路60巷的沿路山徑 , 桐花花況佳 , 繁多盛開中 , 夾道相迎 !87defe60177a70999540c652b8d1e56f.jpg

b3a7d33a0bdc41c346e28fa215285945.jpg

01235c04903e1bb924b8171ad564fb4f.jpg

be45ca70c1837944da5bf6186520fbf7.jpg午後浪漫一身 , 走著走著 ... 轉角遇見浪漫 ! 落桐飄飛 , 雪白桐花堆砌愛心 ...6226476f5d9a609f48f57b319626eef2.jpg

0523bf2eb082f6d437cf9d065ee6fc13.jpg

ef9dcf11c4b2dcd748668c67e2b59896.jpg一樹樹淡淡的雪白桐花 , 美到意亂情迷 ...b72b2d1a7959e16f87fcdb7b82ff07e9.jpg

477d9a15b7c7f675f65c1425a5567b30.jpg

d6cb500958dd4ecfa87b3de424401e6c.jpg

576fd36a0a10a0b067be297e991c5ff8.jpg

22081d7dbb53170eb4c381554b455341.jpg

c747ca19d81e302153714fb85f83ecdb.jpg

36cf7ed1bc02fcef285e0217ff00c165.jpg

c7ec7bf110c61b72f05a067bb31510ad.jpg

20451cee746043db4ccbd079bb1ef58c.jpg

c047f375304fc6b1e9384f259c3f2d94.jpg

beb1c3840a5df35a166bea300edf05bd.jpg暮春桐花饗宴 , 鳶尾蘭來相伴 !cbe358f9b435afbf2765d69fd2c4e31a.jpg

4866f59d0138acde70c0806b972f29ee.jpg繁華既盡 , 輕輕飄落 ... 柔美浪漫 , 令人迷醉 ! 

一路上 , 不時被這雪白落桐情緒感染 ... 如果邂逅不是這麼美 , 誰會懂得追隨花開花落 !?9c66e23e38ef7ed55b90697854df47af.jpg

d8e0dc84328f152d13e1cfc015056f04.jpg

85173abe8907f4fee5ff026c921e5b30.jpg↑ 折返右方主稜線續前行 , 依舊處處桐花綻放相迎 .4f1f515f55f7a361284dcd4dab621a9c.jpg

5829fb9bbace46f32c5aef6337850869.jpg

40ae4aec1d50a12f7ab5e8455d720abf.jpg珍惜最美的相遇  , 拍好拍滿 , 自不在話下 .1de6ffe82cc95ef4b5ac99afa8ae4557.jpg

67553a24b6e6c32f581c93f047092026.jpg

2729e99d553588d622fe69750aa02690.jpg

784b4d7a8b8fb0634a1bf8931da11fc6.jpg雪白的桐花用她嬌柔的身子 , 彩繪著這一季的繽紛柔美 .66dff4d718d1c47ac8b7a4a41ae349a2.jpg

3e118511e94c0ab76a7829ac9f1ea603.jpg

bdbe62058f2a99c89ea60ad7d92b9dfd.jpg

1c24173b44f53960655d1d5549db9309.jpg

8253e2afc1935e84ef69e23a7f59d2e9.jpg

a7df160e6da3436fc163d588d442b44b.jpg

62d66612f0be1c734b8c389e57089bf5.jpg

6e7f99482f1008bf3583a6ede5c30551.jpg95 木階 小小考驗 ! 

一路有美麗的花朵相伴 , 也不孤寂了 .192f7984a497d1037987e0f009368a4e.jpg

fc890c6b3fda0f42a5e7916e9dfab85b.jpg

782d154114d26ea63d92fe27e14dd06d.jpg

d66195b1f49b576c499f5f58666042ae.jpg三岔路口 , 左下觀山亭休憩平台 . 

路旁設有「奉茶」處 , 感恩 ~ 觀山亭熱誠的山友隨時供應茶水 .

入口左側迷你小花園 , 雪白桐花 , 鮮豔花卉熱情招呼 . 階梯上 , 桐花迎賓 !974210b9b032dd3d73c9d5567596c786.jpg

8bbf7da9df1c9e2c007c7ea3fb884c6d.jpg

87c68d2f4665274375e37a8972e14f9d.jpg

bf09e8eb6f040e55c088ad6b7ea06924.jpg

dea13c834a41796b501fb050cd5fa3da.jpg

9b1f3d8bf8e2bc75437eb9da87bc251a.jpg觀山亭就在稜線步道下方 , 近在眼前 . 設有觀景休息平台 , 提供 ~ 山友享受清幽的環境 !8e4e659cdbdcd96507b5dcdcde085a4d.jpg

8ea06b5b26950da059447385e310ca07.jpg

cbb7f6eb12ed9c25df218a678e7dc278.jpg

c56ebdf16ca08475a71ae779dd51a915.jpg眺望 ~ 新店的安康區 綠野香坡社區 .af349019bdb4f2d5b77eddddf5ea6412.jpg

c7864889281eae9458b0b3308ff1b151.jpg↑ 視野開闊 , 眼前賞心悅目美景 , 隨心慢走的舒壓旅程 , 毋須匆匆路過 , 隨遇而安吧 !?

敦厚的觀山亭莊主(左坐著的長者) , 殷切地和遊客互動 . 

北雁 時時經過此處下崛底 , 再上爬直上「南勢角山」做登山爬升訓練 , 總會和莊主&志工們 互道問安 ...2311e17c5f5504b26fde13eb3330f380.jpg

c14ae508c95156a934f2e45e5ccab19c.jpg

13d6e59299053a2810a9f5822adabc58.jpg桐花陸續綻放中 , 期待開滿二山坡山谷的盛況 , 肯定美不勝收 , 別錯過喔 .4f406caa1f0be2b032dc72d08f57c5de.jpg

c0793fd651b678a393b7c398a2b57f00.jpg

38aa00e6cd8ef625009a25aba48156f7.jpg

791cb39eff280525b0738f979fdcbc43.jpg

12d97ef6479560c3cf88adee748f10aa.jpg深谷幽蘭 , 淡淡地 隨風飄逸芳香 , 沁入心扉 ...d54af954422159c5dbcf84bcfb3b9dd9.jpg

c20c020e2af922083188c5350bc6a691.jpg

59bf4cf76531c21d821ecbdf5d90c2ee.jpg

96c5bc64071b840cea3b5eb92235b9b8.jpg

ac796a4c6f0257acdfcbe9e60ad292e2.jpg

左方山林 , 桐花綻放中連綿到下方山底登山口 . 桐樹下有山徑是通往柴埕路60巷的路徑(也就是前文造訪過的一小段山徑)  .cb018d74b5c473178b955e497447e1fe.jpg↑ 揮別觀山亭上 , 爬上階梯返回主稜線 , 往烘爐地方向續行 ...5b75a5c6269c2606d64037c827bbf86c.jpg

1b7afec88c6d04c34de4ce7db5fb4a4a.jpg

ca83dc249617ab052a066c440c145f32.jpg

1453239f4e957da6b9ae0e74f4597f5a.jpg

52e26ecfa2d698acf79883fe1a768c40.jpg每一個霎那都是永恆 , 也令人珍惜 .40103fd2a0afd1280fa665d5924ec84b.jpg

c9fde8744c1a9e0669e1077aac1f3fa8.jpg

912c1c8bc9ac50fdca5557214640e052.jpg

4b1f412baf4638d67a04d67b572dabb8.jpg

5f1747e05aad4b96af0bdc6ae89a3acd.jpg雪白優雅的桐花綻放、飄落 ... 最美麗的時刻 , 滿心喜悅與感恩 ~~~b5ba17c66dfbcb9a80deea4f8243a63a.jpg

0e064f1bb2bea8b3db38f9f9e163880e.jpg

1fe974a79acdd20e0f4cb90bb6f2f799.jpg

23bd697247b65f3ebcb6d9ace785f137.jpg

好地方休息亭 , 離烘爐地福德宮很近 . 登南勢角山有一小段爬坡 , 因此諸多遊客、山友在此休息亭歇腳 . 若遇天候不佳時 , 成了最佳避風遮雨的好場所 . 

此時周遭的桐花盛開中 , 美極了 !13a2e80910f65c0338f8d1825061f862.jpg

1a34a5a0f3ba1f73ec636610a02de5e2.jpg

62658b0b5a280e266346bb14aacb5aa9.jpg

286dd7e4b25e6ce34d3e51d78772901f.jpg

b544f3d8fbb7eaa927c284c2bddfac49.jpg

764fd62743a7042567faa8f194408595.jpg

06e455bee68587d3948b68c66f2a1f23.jpg

55063fdb0d0be665f84757012c7693b5.jpg

4a6ebe77b2999ef0d240395b13f6a153.jpg

7e1e121472a8fcd7134c313a7e79400e.jpg

b3ab04f90f387027d7ec209b5c9e1f6e.jpg左 主線 , 右 南山福德宮 (前方還有路互通) . 但既到此 , 還是去福德宮看看 . 

先沿平緩腰繞路 , 繞行一圈造訪烘爐地之後 , 再往上走回來主稜線 .1f13bc7a88d1efd7702c38bf83649166.jpg

9a8dd7d8719cae812606c0f7aa730ed1.jpg

98ceb7b26a2470076606cef77dfe2d1f.jpg

8b276d2e61570e636f6369d1fca88d39.jpg

擁有全台灣最大尊的土地公的財神殿&南山福德宮(烘爐地) , 地處新北市中和南勢角山麓 . 登高攬勝 , 峰巒疊翠 , 景色怡人 . 晨昏夜幕風雲萬千、氣勢憾人 . 以靈驗著稱的烘爐地遠近馳名 , 吸引許多信徒前來摸著元寶誠心祈求 .

例假日喜愛膜拜進香、遊走自然山林賞桐花的人潮仍會多些 , 保持社交距離還是必要的 . 

祈求南山聖佛恩寵所有的進香賞花人 , 皆健康平安 .

95e3b55aa3a893b3695e6f8cb7937b0c.jpg

f5c7f0d6f120131ceb731631e3749b10.jpg

da3a5645707af62ebe40a24e6fd14395.jpg接駁公車、一般車輛 , 只能停在下方的財神殿前廣場 , 須徒步爬陡峭石階上來福德宮 . 

不少初級山友 , 往往從此地起登 , 到後上方不遠處的南勢角山(小百岳) 只需20分鐘就能輕易攻頂 . 這「只為搶攻小百岳而攻頂」 貌似抄捷徑之途 , 到此達陣便忽焉了事 , 恐有失 山行者 一步一腳印 ...扎實地走入山林的初衷本色 ? 何不藉此多走一段路修行磨練 !?4a133f231622fb184a5cef8bfdfb2163.jpg

913a4006a93c700783d050c0bc06c3ad.jpg

51d2c4aeffd4386752e6158120c7b14b.jpg瞭望台上 , 眺望大台北盆地的北方 、東方 - 101高聳頂天 , 象山、四獸山、拇指山、猴山岳、二格山 ... 此處也是大台北夜景的極佳觀賞地 .4eecb20af332c591deec4ccc3eb64060.jpg

25864c88bc09e6eb5196876ff643d2ee.jpg眺望圓通寺方向山稜線中間凹下橘色建築是仁慈寺 , 右邊二山頭是長壽嶺 , 國旗嶺 . 國道3高速公路穿越牛埔山系(圓通寺)的下方 . 山系右下方是南山路巷底登山口 , 附近有復興國小登山口 .85351d1f7ba9d1681131942071643da0.jpg

d773eec7edcf75b5f208877eeda01a96.jpg俯瞰南勢角一帶 . 

國道3高速公路旁淺綠色的北ㄧ游泳館前的馬路 , 是南勢角捷運站旁延伸過來的興南路二段 , 穿越國道3下方涵洞後是興南路三段 , 附近有公車站牌&停車場 . 右向往烘爐地 (也就是從捷運站或山腳下起登的登山路線) .

8df8e5035a80ddce0be024a5a32016fe.jpg

c9f4e0502ab5c604c55cec8c67e0a042.jpg

f83e06b0c36251af613a6006daa120c7.jpg

50b4428de83a35f74357a1d7e4dbca67.jpg後山左側小巷是通往好地方休息亭的平緩腰遶路徑 , 前方直上陡峭木階梯往主稜線南勢角山 .77abc0c8e3528fc125e228473bd91a5a.jpg

1fee73bb0184f5be962290e040ad04f7.jpg↑ 爬上主稜線了 !4912720c300333f37c95c07cd2484684.jpg

7b1f8b69ab7235bc3ccde006c5420800.jpg

3bc22ff791ead29f326af709ea455a1e.jpg南勢角山又稱烘爐地山 , 小百岳 , 海拔302m 三等三角點654號 基石 .

白柱上書寫著 : 活動活動要活就要動 ! 這粉激勵人心的標語 , 也常被北雁選做群組問候之用 .6198634f160588bf058e69bc1ef935b1.jpg

3bce39274009140595cf538b02ee1227.jpg桐花時節 , 老童鞋+好友們 爬天上山 - 南勢角山 二小百岳縱走 , 抵中和步道 ...2839d0561d12ed16328b820c10a72269.jpg

248be52003c78cd14a9b5a39fa1fb93f.jpg南勢角山旁的忘憂亭 ,  亭內時時聚集來自各地山友遊客 . 步道至高點視野遼闊 , 眺望大台北盆地 一覽無遺 .08bc640022e51566f01dd3167fb6ffb2.jpg

2bbe3c348f743c2e3257f252d1765f65.jpg

eea018e5fdc9c40214d2ad658b20bb67.jpg

16cf5567b34c7c0feeee1b27b529cfd3.jpg

7a752780e0bfadc71d762c3ddaadc752.jpg

eef14140eb04d3191430caf95937671c.jpg

e3fc3fe32cc64523b3b5cdcb4a8d91a0.jpg

978bdff0e89d1ebbbe69335b4f8a4f50.jpg一般山友登上南勢角山就折返了 . 其實中和步道是天上山縱走最精華的一段 , 續行後段到青青草坪、彩蝶社區只要30分鐘 . 路徑單純 , 走在起伏不大的主稜線上 , 一路林蔭遮日 , 景色清幽 ,  挺不錯的喔 ! 2399cbdd60cb434407774f872850cbd6.jpg南勢角山下方的新樂園休憩區 , 山友時常在此處聚集停留 . 北雁在此處 , 有緣結識諸多山友 . 總會留步招呼寒暄 ...

沿路步道旁有不少休憩亭 , 是喜愛休閒踏青爬山者的福利 .f93f347203ca25013e2dfb12561df687.jpg

fecdcf6fe6113322b262c62b01cfec97.jpg

f814db1f3aa4e7e66c9d857eada50d07.jpg

ebf4ff28ee886d6b894b006ffc46c368.jpg

956e16fd48ec0bc4eabf5f561ca1286c.jpg

16f1d575716b7869b219040af17f10cb.jpg此處桐花不少 , 路徑上的花已綻放 ! 旁側滿山坡的桐花 , 歷年來頗有看頭  , 唯總是較晚綻放 . 此時尚期待桐花盛況再現 .b9c6bec128bf3ec9ce24a7b00f869114.jpg

7ab452f3c282c7bb23b9938ba2b55b58.jpg

972e3f5f5949d3757bc1ab0db5f46242.jpg

11fe0f63ddc3f8ccfc582cfb4ed29a41.jpg

a1bba7d409b6e5416711b8ade24fd6e9.jpg主線山徑穿過涼亭 . 往前方石階陡上 . 右方岔路陡下往紫竹寺 .ea13d77b5a7106c73249b46db7b6c7bf.jpg

77511f70651e65b7d1d6a21617b85807.jpg名為清境小農場 256c277ad87a522224f4b1952ada1e60.jpg

5ebb92b1dbce50e5240a1c780d017707.jpg

a8b0679d4a924fe8f36514150c3b0c79.jpg

6ac04050b57b8543f388557fa4b6d53e.jpg特別喜愛這一帶有特色的山徑 , 即使夏日經過 , 也感覺清幽舒暢 !689f1a70b70969e006e07a3e9b5059ca.jpg

b118bc5951273e69e8defa009529d8cd.jpg

694e82829fb6b4f84e29c3720fe5693b.jpg

fbe2619f7aae2e790dc485268aa64e9d.jpg

3faf5e95ce7fed0241ca97988f523f30.jpg

da3f459d563de4db9c7352c131796bba.jpg

702ba09150f7b7e7577dc246f68e1dc7.jpg

e50c96e9545a557d2dc93168f6f94c27.jpg新店安康地區 , 綠色建築 - 安坑焚化爐 .5da9d80a7f85a4a2aa59ed5468815475.jpg

eb8354b245b1cfc52f32c90fb76daf0f.jpg

83fd5dffe6151b9f34de1a8714df925a.jpg青春嶺的休息亭 , 往來山友停留多 , 也是不少短程山友的折返點 .b2f09b0d06b862b4a7062706127e14d8.jpg

74bb5ea95dd537a26a139f9a0ec86c40.jpg

7ea610eeb643f13e11ccfad16d4c830f.jpg

1215bea01bb05e66548e11da8ab55afa.jpg

d80a201e16165a4821f39dddd62fac74.jpg

48f8c10eecca80e2ee8c0bde2d31c237.jpg

39d6417fdd7a918aa6623a5b5b15f2bf.jpg

175209522a1538281cf5c561b9ed9bd3.jpg

d29f10a17b305e17329e362bd3658f36.jpg

3dac065b7ae103b6f8259a878893187d.jpg

908e12c61bfe815814307d1d20de5484.jpg

0e3ab0ae560eef9b876d11516af4d2d8.jpg下切 ... 抵青青草坪 + 大岩壁+大石桌 = 深具特色的地標 ! 成了大小團體山隊的集合場 . 哈哈 , 那尖尖的岩壁是打卡熱點 , 貌似迷你版的中央尖 ! 82def4a6b40540af2580be849f5bf693.jpg有些短程山友選擇此處為折返點 .01dd08c0c5c473c7e0bd78e5f824715a.jpg

c8397660aacb8cfa8eb1193a50941caf.jpg

7c3c11e21ef3a20f3ae8d6ab61038fb8.jpg折返青春嶺休息亭 . fd6ec1dcfd44bbdfde40e40704adb780.jpg

暮春 邂逅雪白桐花綻放飄飛 ... 

珍藏 生命中所有美好的遇見  .

傳送 微微感動給遠方的朋友 !

北 雁 日 誌   2020 . 4/23

登山 步道 公路

延伸閱讀

第一名在彰化！全台TOP10油桐花賞花地點來了

苗栗／三義 外庄山桐花林 眺望關刀山

新北／土城桐花公園 滿地四月雪

影／藤山步道、佛心賞桐秘境 花雨落下遊客讚嘆

相關新聞

拍好拍滿！ 南勢角暮春山桐花盛開綻放 來一場最美麗的邂逅

最美的相遇 , 總在最美的時光裡出現 . 最美的緣份 , 總在不經意間走進心裡 . 最美的眷戀 , 總能綻放出銘心的情愫 . 相知 相惜 感恩 ~ 生命中所有美好的遇見 ! 一樹

見美照就衝！情侶爬山「吵到快分手」 她超無奈：北大武不是網美景點

現今網路世代，人們所追的不再是影視明星，而是經營網路社交平台的網紅，追隨者會因為他們的外型、個性、心態等去挑選自己想Follow的對象。近期有一位身材姣好的健身女教練在Instagram上分享爬上「北大武山」的美照，結果卻收到一名男網友私訊，抱怨他和女友因為她「整趟路吵到快分手」，讓她備感無奈：「我只是分享我自己的生活！」

生態小教室／山友十大疑惑之一：登山聽到燒開水聲？到底是什麼鳥！

　　嗨大家好，我是莫名！歡迎來到莫名的生態小教室。今天的主題，可以稱得上是山友十大疑惑之一──到底那種叫聲像燒開水一樣「逼～逼～逼～逼～逼～」不斷往上飆高音的鳥，是什麼鳥呢？ 　　相信山友們一定都在

帝雉、藍腹鷴傻傻分不清？山友們最愛拍的主角 三分鐘生態小教室教你分辨

　　嗨大家好，我是莫名！歡迎來到莫名的生態小教室。今天呢，莫名要來介紹兩種山友們非常喜愛，卻時常弄錯的生物。沒錯，我們今天的主角就是帝雉與藍腹鷴！ 　　帝雉與藍腹鷴是兩種常會在FB等社群軟體

山友注意！致死率最高30% 新人畜共通傳染病在台現蹤

衛福部新增「發熱伴血小板減少綜合症」為第4類法定傳染病，國立中興大學獸醫學院研究團隊長期監測，發現該病原已在台灣動物族群現蹤，不得不慎。

莽撞爸「輕裝」帶3歲女攻玉山遭批 網：不會是最後一個

玉山是台灣第一高山，也是很多人爬山的夢想。一對父母為一圓夢想，上個月帶了3歲大的女兒出發攻頂，卻因準備不足遇到許多驚險情況，遭大量網友批評「簡直是自殺」。

冬季露營登山不怕冷！女神系「冬季山岳睡袋」 快速升溫的庇護所

冬季登山快速升溫庇護所-關於睡袋 登山遇到雪季最怕睡袋不暖，抖半天溫度都上不來。 Chinook女神系列登山睡袋重量800g-1000g，能找到輕又能極限低溫度-5～-15的睡袋真的難得。

絕美景色盡收眼底！阿爾卑斯山上的武嶺~奧地利「海拔最高的公路」

我在德國留學，那時還沒離開過德國。 欸你知道10/31-11/1放假嗎要不要走 對話框跳出了像是隨口問問的話， 好 我抱著反正也不一定會去的心情回應。 出發前一個小時才驚覺我答應了

在楓樹下前進！新竹峨眉「十二寮古道」沿路都是自然美景，還有裝置藝術可拍

不久前走過峨眉湖步道，那裡山清水秀風光怡人，而十二寮休閒農業園區位於湖泊的另一面，又有一條登山步道可健健身 ，便來走走看看。 車子停在十二寮休閒農園 。清晨的峨眉湖寧靜祥和，沿着山村馬路

四季花海賞不完！台北春天3大熱門賞花景點 北投賞櫻還能賞蝶

為了月底的會議，一連串的資料彙整、製作，頗有心力不足之感，上週末雖然要補班，不過正好也要回醫院門診與領藥，趁這個機會請了半天的假，先去就近走走賞花，再去門診領藥。沒想到抒壓太忘我，誤了門診時間，至少得

超大片彩壁峽谷區、好泡的天然泉池！南投「馬海濮溫泉」歡樂遊

又跑來南投找野溪溫泉啦，這一次的目標是位於廬山的馬海濮溪，從一處不怎麼起眼的河道向上溯，沿途滿滿的溫泉源頭，峽谷內還有非常漂亮的彩壁區，來到小巧可愛的溫泉池，裡頭溫度舒適不需再調溫，想要試試三溫暖的話

山思而行！ 針山攀登檢討報告讀後 更珍惜有限的生命

人類最古老而強烈的情緒，便是恐懼；而最古老最強烈的恐懼，便是對未知的恐懼(摘自美國科幻小說家Howard Phillips Lovecraft)，武漢病毒造成的世界各國的排華現象，正是緣自於對病毒傳播

熱門新聞

沿著峭壁驚險行進！單攻「玉山主峰」詳細路程筆記

拍好拍滿！ 南勢角暮春山桐花盛開綻放 來一場最美麗的邂逅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。