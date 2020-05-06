拍好拍滿！ 南勢角暮春山桐花盛開綻放 來一場最美麗的邂逅

最美的相遇 , 總在最美的時光裡出現 .

最美的緣份 , 總在不經意間走進心裡 .

最美的眷戀 , 總能綻放出銘心的情愫 .

相知

相惜

感恩 ~ 生命中所有美好的遇見 !

一樹樹淡淡的雪白桐花 , 繁華也好 , 孤獨也罷 ...

許個願 ~ 歲月靜好 , 有個祥和幸福的人生 !!

寄情淡雅雪白的桐花 , 隨微風傳送一縷思念情意 ~ 給遠方的親友 !

大自然的靜好花絮 , 在藍天暖陽微風下 , 譜下一首首暮春的樂章 .

步道上落桐雪白花語 , 寫下了一條春宴臨別的浪漫詩路 .

賞花要趁早 , 不然得等來年了 !

懸念 ~ 暮春桐花綻放 , 是讓人懷念的時節 .

落桐紛紛 滿地情 , 讓愛灑滿人間 !

拾起一片片落桐 , 堆砌一個大大的 「愛心」 圖案 , 讓愛蔓延 ...

席慕蓉在【一棵開花的樹】寫著：「如何讓你遇見我 , 在我最美麗的時刻 ...」

雪白的桐花用她嬌柔的身子 , 彩繪著這一季的繽紛柔美 .

當繁華既盡 , 優雅轉身 . 輕輕飄落 ... 彷若雪花片片 , 令人眷戀 .

妳是人間的四月天 , 輕靈在春的光艷中交舞著 ...

妳感動了我 , 我珍藏了妳 . 常在爬山途中 , 不經意地邂逅美景 . 停下匆匆的腳步 , 融入瞬間美妙旋律 ...

這是老天爺對登山者的賞賜吧 !

時晴時雨 , 已然將步出人間四月天 . 疫情方興未艾 , 有多少閒情逸致品嚐人間四月的滋味 ?

多年來 , 在此地登山訓練穿梭林間 . 不時欣見枝上美麗的花朵 , 隨風搖曳翻揚飄落 . 刻意停下匆匆的腳步 , 捕捉她的倩影 . 拍照只是一個動作 , 儘管瞬間生動 , 或許融入了思念情愫 , 才有雋永的感動吧 !?

中和步道是官方規劃的步道 , 自然是大台北地區難得的優質步道 . 由牛埔山系(圓通寺)+南勢角山系(烘爐地)+外挖子山系(尾稜) , 串聯成U型環山步道 . 位在臺北盆地南方 , 國道3北二高 中和 - 安坑之間二個隧道上方 .

山腰間古剎寶殿 , 名廟聖佛 , 仰慕信徒遊客眾多 . 環山稜線上 , 景觀優美 , 視野絕佳 . 眺覽大台北盆地 , 美麗景致盡收眼底 , 令人心曠神怡 !

南勢角山系 (烘爐地)登山步道維護良好 , 大多是山友最喜愛的泥土山徑+木質階梯 . 處處綠蔭遮日 , 繁花飄香 . 山徑多樣 , 坡度起伏適中 , 行走其間格外舒暢 , 是大台北近郊很難得的優質步道 . 天候影響小 , 炎夏寒冬皆宜 . 除非豪大雨 , 即使陰雨天造訪 , 備好登山配置概念 , 影響也有限 . 也是天上山縱走路線中 , 山徑最精華的路段 .

北雁常在此地登山磨練 , 不時遇見長程縱走標準裝備的勇腳山友 , 總會相互默契招呼 . 烘爐地-南山福德宮&財神殿、南勢角山(小百岳)離市區近 , 眺望大台北盆地 , 俯瞰中永和、新店文山區視野極佳 . 造訪的遊客、山友眾多 .

今年 , 疫情陰影下 , 爬山能增強自身免疫力 . 值此桐花綻放之際 , 也有療癒撫慰功效 . 還好中和步道幅員遼闊 , 能外出走走看看 , 或說是小確幸吧 !

例假日喜愛遊走自然山林賞桐花的人潮仍會多些 , 保持社交距離還是必要的 . 祈求南山聖佛恩寵所有的賞花人 , 皆健康平安 .

或許天候影響、疫情顧慮、行動受限 ... 不便上山者 , 網看四、五月雪的桐花滿滿嬌姿情懷 , 看山、看雲、看雨、看過客 ... 更看靜好時光 , 舒心寓目的桐花春宴 , 也是療癒的神遊 .

【季節限定】的桐花 , 環山步道上處處可見 , 南勢角山系(烘爐地)的桐花較牛埔山系(圓通寺)多且集中 . 主稜線上大多集中在往新店柴埕路60巷山徑兩側(近主稜線)、觀山亭、好地方休息亭、新樂園休息亭、青春嶺休息亭 .

【南勢角山 登山口選擇】

a 捷運南勢角站4號出口→右向 興南路前行→左轉 華新街(南洋美食街)→接華夏科技大學旁109巷→ 沿產業道路直上走→前行右側見華夏1、2登山口相鄰 . (全程泥土山徑上稜線) 捷運站 - 登山口約30分鐘 (前段走在市街 , 後段單純產業道路) . @ 華夏1登山口的對面 , 有山徑往外挖子山 .

b 產業道路續上行→ 經耕讀亭沿右側山邊產業道路→K歌小店旁&大池塘旁上山→眾助亭旁3登山口 . ( 全程鋪枕木階上稜線) 捷運站 - 登山口約40分鐘 (前段走在市街 , 後段單純產業道路) .

c 行車到大尊土地公(財神殿)前停車場 , 沿石階經南山福德宮後方 , 直上稜線步道 . (採此路線者 , 大多屬一般遊客短程悠閒健走)

d 捷運南勢角站4號出口→右向 興南路二段直行→穿越國道3下方涵洞→叉路取左向399巷往烘爐地→天鳳宮 人車分流→石階陡上烘爐地 . 健走此條路徑缺點多 : 距離最遠 , 若從捷運站徒步到高速公路涵洞 , 距離長 . 涵洞到人車分流前走在狹窄巷道公路 , 來往車輛多 , 紛亂且有段距離 . @ 公車平日只行車至過涵洞旁 , 假日雖有行駛到財神殿的班車 , 但是香客、遊客多 .

【健行造訪路程時間供參考】 不含休息時間 .

捷運南勢角站4號出口→約30分鐘華夏1、2登山口(約40分鐘眾助亭旁3登山口)→約25分鐘(眾助亭旁登山口約12分鐘) →光明頂→約10分鐘新店柴埕路60巷岔路→約5分鐘觀山亭岔路→約10分鐘好地方休息亭→往烘爐地小環線岔路(取腰遶路)→約5分鐘福德宮+財神殿→小環線(取上爬路)返回主稜線→約15分鐘南勢角山(又名烘爐地山 , 小百岳)→約5分鐘新樂園休息亭→休息亭直行(右下往紫竹寺)→石龍洞→約25分鐘青春嶺休息亭→約5分鐘青青草原(超大岩石)→折返 .

↑ 華夏科技大學側邊 , 華新街109巷沿產業道路往上走 .

約10分鐘抵華夏1登山口 , 轉個彎就是 2登山口 .

下圖 循水管扶手直上為主稜線往光明頂 . 下方水管扶手另一邊是腰遶路(較難走) .

路跡不錯 , 大方向掌握正確 , 留意指標 , 隨山稜線漸漸往上走 ...

不時 , 右方可看到往南山福德宮 , 南勢角一帶 . 左方 新店一帶 .

華夏1、2登山口前產業道路續上行 , 到受福宮旁的眾助亭旁登山口 . 登山路徑清晰單純許多 , 全程枕木階 . 此條路徑沿途桐花相迎 ... 登山口附近多桐花 , 只是還未盛開 . 約10分鐘就可上到主稜線 . 若天候不佳 , 建議走這段 .

主稜線三岔路口 , 前方 上光明頂 , 右側 下眾助亭登山口 .

這裡就是 光明頂 , 視野遼闊 ! 北向 - 陽明山 , 東向 - 新店文山區 .

光明頂右方的路徑 , 是華夏1、2登山口爬上來的 .

有一顆台北縣政府四等控制點 .

走下光明頂 , 前行沿主稜線往烘爐地福德宮方向 .

眺望圓通寺方向山稜線 , 二山頭 左是長壽嶺 , 右是國旗嶺 . 國道3高速公路穿越圓通寺下方 .

左 主稜線 , 右 陡下鴛鴦亭 .

走上階梯 , 往左側新店的安康地區眺望 , 景觀優美 .

岔路口有標示 , 左邊是通往新店市柴埕路60巷 . 右 主稜線向上 .

往柴埕路60巷的沿路山徑 , 桐花花況佳 , 繁多盛開中 , 夾道相迎 !

午後浪漫一身 , 走著走著 ... 轉角遇見浪漫 ! 落桐飄飛 , 雪白桐花堆砌愛心 ...

一樹樹淡淡的雪白桐花 , 美到意亂情迷 ...

暮春桐花饗宴 , 鳶尾蘭來相伴 !

繁華既盡 , 輕輕飄落 ... 柔美浪漫 , 令人迷醉 !

一路上 , 不時被這雪白落桐情緒感染 ... 如果邂逅不是這麼美 , 誰會懂得追隨花開花落 !?

↑ 折返右方主稜線續前行 , 依舊處處桐花綻放相迎 .

珍惜最美的相遇 , 拍好拍滿 , 自不在話下 .

雪白的桐花用她嬌柔的身子 , 彩繪著這一季的繽紛柔美 .

95 木階 小小考驗 !

一路有美麗的花朵相伴 , 也不孤寂了 .

三岔路口 , 左下觀山亭休憩平台 .

路旁設有「奉茶」處 , 感恩 ~ 觀山亭熱誠的山友隨時供應茶水 .

入口左側迷你小花園 , 雪白桐花 , 鮮豔花卉熱情招呼 . 階梯上 , 桐花迎賓 !

觀山亭就在稜線步道下方 , 近在眼前 . 設有觀景休息平台 , 提供 ~ 山友享受清幽的環境 !

眺望 ~ 新店的安康區 綠野香坡社區 .

↑ 視野開闊 , 眼前賞心悅目美景 , 隨心慢走的舒壓旅程 , 毋須匆匆路過 , 隨遇而安吧 !?

敦厚的觀山亭莊主(左坐著的長者) , 殷切地和遊客互動 .

北雁 時時經過此處下「崛底」 , 再上爬直上「南勢角山」做登山爬升訓練 , 總會和莊主&志工們 互道問安 ...

桐花陸續綻放中 , 期待開滿二山坡山谷的盛況 , 肯定美不勝收 , 別錯過喔 .

深谷幽蘭 , 淡淡地 隨風飄逸芳香 , 沁入心扉 ...

↑

左方山林 , 桐花綻放中連綿到下方山底登山口 . 桐樹下有山徑是通往柴埕路60巷的路徑(也就是前文造訪過的一小段山徑) . ↑ 揮別觀山亭上 , 爬上階梯返回主稜線 , 往烘爐地方向續行 ...

每一個霎那都是永恆 , 也令人珍惜 .

雪白優雅的桐花綻放、飄落 ... 最美麗的時刻 , 滿心喜悅與感恩 ~~~

好地方休息亭 , 離烘爐地福德宮很近 . 登南勢角山有一小段爬坡 , 因此諸多遊客、山友在此休息亭歇腳 . 若遇天候不佳時 , 成了最佳避風遮雨的好場所 .

此時周遭的桐花盛開中 , 美極了 !

左 主線 , 右 南山福德宮 (前方還有路互通) . 但既到此 , 還是去福德宮看看 .

先沿平緩腰繞路 , 繞行一圈造訪烘爐地之後 , 再往上走回來主稜線 .

擁有全台灣最大尊的土地公的財神殿&南山福德宮(烘爐地) , 地處新北市中和南勢角山麓 . 登高攬勝 , 峰巒疊翠 , 景色怡人 . 晨昏夜幕風雲萬千、氣勢憾人 . 以靈驗著稱的烘爐地遠近馳名 , 吸引許多信徒前來摸著元寶誠心祈求 .

例假日喜愛膜拜進香、遊走自然山林賞桐花的人潮仍會多些 , 保持社交距離還是必要的 .

祈求南山聖佛恩寵所有的進香賞花人 , 皆健康平安 .

接駁公車、一般車輛 , 只能停在下方的財神殿前廣場 , 須徒步爬陡峭石階上來福德宮 .

不少初級山友 , 往往從此地起登 , 到後上方不遠處的南勢角山(小百岳) 只需20分鐘就能輕易攻頂 . 這「只為搶攻小百岳而攻頂」 貌似抄捷徑之途 , 到此達陣便忽焉了事 , 恐有失 山行者 「一步一腳印 ...」扎實地走入山林的初衷本色 ? 何不藉此多走一段路修行磨練 !?

瞭望台上 , 眺望大台北盆地的北方 、東方 - 101高聳頂天 , 象山、四獸山、拇指山、猴山岳、二格山 ... 此處也是大台北夜景的極佳觀賞地 .

眺望圓通寺方向山稜線中間凹下橘色建築是仁慈寺 , 右邊二山頭是長壽嶺 , 國旗嶺 . 國道3高速公路穿越牛埔山系(圓通寺)的下方 . 山系右下方是南山路巷底登山口 , 附近有復興國小登山口 .

俯瞰南勢角一帶 .

國道3高速公路旁淺綠色的北ㄧ游泳館前的馬路 , 是南勢角捷運站旁延伸過來的興南路二段 , 穿越國道3下方涵洞後是興南路三段 , 附近有公車站牌&停車場 . 右向往烘爐地 (也就是從捷運站或山腳下起登的登山路線) .

後山左側小巷是通往好地方休息亭的平緩腰遶路徑 , 前方直上陡峭木階梯往主稜線南勢角山 .

↑ 爬上主稜線了 !

南勢角山又稱烘爐地山 , 小百岳 , 海拔302m 三等三角點654號 基石 .

白柱上書寫著 : 活動活動要活就要動 ! 這粉激勵人心的標語 , 也常被北雁選做群組問候之用 .

桐花時節 , 老童鞋+好友們 爬天上山 - 南勢角山 二小百岳縱走 , 抵中和步道 ...

南勢角山旁的忘憂亭 , 亭內時時聚集來自各地山友遊客 . 步道至高點視野遼闊 , 眺望大台北盆地 一覽無遺 .

一般山友登上南勢角山就折返了 . 其實中和步道是天上山縱走最精華的一段 , 續行後段到青青草坪、彩蝶社區只要30分鐘 . 路徑單純 , 走在起伏不大的主稜線上 , 一路林蔭遮日 , 景色清幽 , 挺不錯的喔 ! 南勢角山下方的新樂園休憩區 , 山友時常在此處聚集停留 . 北雁在此處 , 有緣結識諸多山友 . 總會留步招呼寒暄 ...

沿路步道旁有不少休憩亭 , 是喜愛休閒踏青爬山者的福利 .

此處桐花不少 , 路徑上的花已綻放 ! 旁側滿山坡的桐花 , 歷年來頗有看頭 , 唯總是較晚綻放 . 此時尚期待桐花盛況再現 .

主線山徑穿過涼亭 . 往前方石階陡上 . 右方岔路陡下往紫竹寺 .

名為清境小農場

特別喜愛這一帶有特色的山徑 , 即使夏日經過 , 也感覺清幽舒暢 !

新店安康地區 , 綠色建築 - 安坑焚化爐 .

青春嶺的休息亭 , 往來山友停留多 , 也是不少短程山友的折返點 .

下切 ... 抵青青草坪 + 大岩壁+大石桌 = 深具特色的地標 ! 成了大小團體山隊的集合場 . 哈哈 , 那尖尖的岩壁是打卡熱點 , 貌似迷你版的中央尖 ! 有些短程山友選擇此處為折返點 .

折返青春嶺休息亭 .

暮春 邂逅雪白桐花綻放、飄飛 ...

珍藏 生命中所有美好的遇見 .

傳送 微微感動給遠方的朋友 !

北 雁 日 誌 2020 . 4/23