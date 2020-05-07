看「帶3歲孩子爬玉山」事件　安全才是「親子健行」最首要！

原本沒有打算要寫這一篇文章，因為我已經寫過不少篇關於親子健行安全提醒。但眼看事情在媒體上愈演愈烈，除了網友們一致的抨擊外，也不乏醫師們為這一個事件撰寫文章。為了弄清楚事情的原委，晨爸開始一路滑著PTT 搜尋被網友截下，已被刪除的原文。

事情是這樣的：有一個家庭帶著3歲的孩子朝登玉山的夢想之路邁進，回到家後將這個艱辛的過程寫成一篇文章。這也沒什麼，只要有完備的登山計畫，擬訂撤退規則，以安全為最優先考量，並規畫讓孩子享受旅程，親子健行上玉山是一件很美的事情。

那為什麼他們會被群起圍剿呢？當我閱讀完這夫妻倆的文章後，我理解了。輕率的態度，忽視裝備的重要性 (連風雨衣都沒有帶)，未在排雲山莊訂餐、也未租用睡袋…等(自己完全沒有準備)，對路線未做完整認識，最後發現他們體能也嚴重不足，並將旅程多著眼於父母的欲望…。言盡於此，其實我已經細數完所有他們所犯的錯誤，加上許多專家的評論，也不差我一篇了。所以我撰寫此文的目的，是想帶著大家回到帶孩子爬山的原點和初衷。

安全才是親子健行最首要的事

記得去年的奧斯卡金像獎最佳記錄片：赤手登峰，一位傳統攀岩的好手，為了追尋自己的攀登夢想及內心深處的平靜，他選擇了挑戰徒手攀登優勝美地公園之酋長岩。影片中除了令人緊張興奮的攀登過程，還有他在親情與夢想之間的重大抉擇。對於觀賞電影的我來說，也同時檢視了自己心之所向。攀岩家、登山家或各樣極限運動家因著各種不同原因，捨下當時的安全防護，而完成壯舉或失去生命，這些行動所帶來的生命及哲學意義值得我們借鏡，但不該成為父母帶孩子上山的方式。要知道，極限運動家們並不是以莽撞的冒險行為來從事活動，而是經年累月的練習及地形探勘，才敢勇於嘗試未知的領域，這才是身為父母們在帶孩子上山前應學習的態度。我要說的其實是：「身為成人的你，為了自己的冒險旅程而將自身置於險地，那是你個人的選擇，但是帶孩子爬山就該盡力讓全家保有安全的旅程。」

以下是我認為在帶孩子上山之前，父母們應有的準備：

登山計畫書：現今的資訊取得方法比過去容易的多，我們還有什麼理由不為每一個行程撰寫計畫書呢？不管是路線、地形、水源、沿途的明顯標示，我們都能在健行筆記或其他網路平台找到資源，關於氣候，中央氣象局也有人性化的天氣預報App供參考，甚至可以使用手機下載GPX路跡，以防止迷途事件發生。再將糧食計畫、裝備及撤退計畫填入就是一份完整的計畫書，為了全家人的安全，我們能不做嗎？

計畫書內容：

車程計畫：登山口位置，集合、接駁及回程相關資訊。

路線時程表：為每個明確標示位置訂下預計抵達時間。

裝備檢點表：針對不同類形的行程，攜帶合適的裝備，並在出發前確實檢視。

天氣預報：隨時觀望氣候的變化，在預計出發日的前三天準確率較高。

糧食計畫：每餐的糧食規畫及攜帶量，了解路途中哪裡有水源可供飲用。

地圖：將地圖讀熟，了解將會在哪些岔路或明顯標示轉向，並了解每段路的地形狀況。

撤退計畫：為撤退規畫最合適、安全的路線。

裝備：事件中母親的文章提及，一路上有無數的山友勸他們一家人撤退，卻無法撼動他們的心志，我要說的是：他們決心令人激賞，卻又無知莽撞。為什麼山友會在第一眼看到當事人就認為他們不該上山？因為裝備。父親穿著牛仔褲，母親著逛街的羽絨大衣，帶著3歲小孩走在玉山步道上，山友們當然會費盡唇舌，是為了希望他們能夠平安下山。每個領域有每個領域合適的裝備，就像不會有人穿著球鞋攀上酋長岩是一樣的道理。在帶孩子上山前，有認真了解過該穿什麼樣的衣服，頭燈、雨具及其他無數裝備，我們都有準備好嗎？

撤退：帶孩子爬山的旅途中，永遠都應把這件事放在心上。山永遠都在，(嘉明)湖也不會輕易的乾涸；這次天氣不好！這個崩塌我沒把握帶孩子通過！孩子有點不舒服，是否為高山症？ 只要有任何影響安全的因素，撤退永遠是親子健行中的首要選項。朋友以這事件例，留言給我說：「如果以晨晨登山隊的標準，孩子的鞋子掉到難以撿到的地方 (撿拾有可能造成無法回復的風險)，應該就會撤退了！」他說對了，我們確實會因此撤退。你有為你們家定義撤退標準嗎？有為每個一行程思考過撤退路線嗎？

高山症：玉山每年都有因高山症而離世的人，而大部份針對此事評論的醫生，也用數據說明了高山症對於孩子的風險。我認為帶孩子上高山，父母們絕對要認真看待此事，但也不用因此視帶孩子上高山為畏途。針對高山症的預防，從晨爸所寫「第一次親子健行好好玩」書中有提及：

維持好的體能狀態，平時就該運動，培養上山的體力。

睡眠充足，在上山前三天，讓全家人都有足夠的睡眠。

感冒、身體狀況不佳，不要勉強上山。

高度適應，在2000公尺左右睡一晚進行高度適應，在超過2000公尺海拔，避免單日健行上升800公尺。

平時就引導孩子，明確的說出自己身體感受，才能在山上判斷孩子的身體狀況。

健行過程隨時觀察孩子的身體及心理情況。

頭部頸部保暖，不要吹風受涼。

遇到任何疑似高山症情況，都要直接判定為高山症，應馬上下撤。

此案的父親從凌晨1點鐘出發，開車至東埔，然後從塔塔加直接走至排雲山莊，除了沒有足夠的睡眠外，加上單日上升海拔3400公尺，是將全家人置於高山症的風險中。

換個角度想，以上的安全考量不也是每位親近山林的人們應具備的態度嗎？以此為鑑，讓等我們下山的家人安心，也讓社會資源用在真正需要的人身上。

父母的心態

你帶著孩子爬山的初衷是什麼？晨爸曾經詢問過親子健行社團裡的父母們，因而收集到大量的理由，不管是有目標性的或是想要改變現況的，都是父母們對於孩子本身及親子關係的期待：讓全家人遠離3C，從爬山中改善過敏體質，建立健康強壯的身體，培養孩子勇敢及獨立的性格，學習慢活的生活態度，親子關係更緊密…等，每個家庭都有屬於自己的初衷。

帶孩子爬山，絕不是為了滿足自己用來炫耀的工具。

不管是郊山、中級山或高山，請父母先放下登頂及收集山頭的想法，想想你們帶孩子一起爬山的初衷，並試著與孩子一起享受過程。

孩子的想法

在眾多評論文章中，我比較不認同的是：「孩子被帶到山上，是因為他們沒有決定的權力，所以是無辜被虐的。」

當事人的情況，我確實不知，所以無法評論。但用一杆子打翻一船人的這句話，等於讓努力帶著孩子翻山越嶺的父母們被誤解，我實在不能接受。

我所看到的是，許多親子健行家庭在每次的行程中，充份讓孩子參與準備及決策。我們理解孩子是獨立的個體，要懂得尊重他們；孩子也在旅程中漸漸懂得團隊合作的重要性，不該因為年紀小就要他人禮讓自己。

所以回應那句評論，他們不是沒有決定的權力，我們在每次的行程中學習，找到親子之間的平衡點。更進一步，在孩子往後的人生裡，我們依然會尊重他，尊重他們選擇人生方向的權力。

晨晨3歲時 自己走到松蘿湖