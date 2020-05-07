快訊

錢櫃KTV大火輪值指揮官不是他 懲處最高層級卻是他

紓困之亂蘇貞昌兩度致歉 宣布中央審核、基層免責

看「帶3歲孩子爬玉山」事件　安全才是「親子健行」最首要！

健行筆記 / 健行筆記晨晨登山隊
一對爸媽上周日帶3歲女童攀登玉山，將過程分享在PTT和網路，引發網友正反熱議批評。 圖／翻攝自PTT
一對爸媽上周日帶3歲女童攀登玉山，將過程分享在PTT和網路，引發網友正反熱議批評。 圖／翻攝自PTT

原本沒有打算要寫這一篇文章，因為我已經寫過不少篇關於親子健行安全提醒。但眼看事情在媒體上愈演愈烈，除了網友們一致的抨擊外，也不乏醫師們為這一個事件撰寫文章。為了弄清楚事情的原委，晨爸開始一路滑著PTT 搜尋被網友截下，已被刪除的原文。

事情是這樣的：有一個家庭帶著3歲的孩子朝登玉山的夢想之路邁進，回到家後將這個艱辛的過程寫成一篇文章。這也沒什麼，只要有完備的登山計畫，擬訂撤退規則，以安全為最優先考量，並規畫讓孩子享受旅程，親子健行上玉山是一件很美的事情。

那為什麼他們會被群起圍剿呢？當我閱讀完這夫妻倆的文章後，我理解了。輕率的態度，忽視裝備的重要性 (連風雨衣都沒有帶)，未在排雲山莊訂餐、也未租用睡袋…等(自己完全沒有準備)，對路線未做完整認識，最後發現他們體能也嚴重不足，並將旅程多著眼於父母的欲望…。言盡於此，其實我已經細數完所有他們所犯的錯誤，加上許多專家的評論，也不差我一篇了。所以我撰寫此文的目的，是想帶著大家回到帶孩子爬山的原點和初衷。

安全才是親子健行最首要的事

記得去年的奧斯卡金像獎最佳記錄片：赤手登峰，一位傳統攀岩的好手，為了追尋自己的攀登夢想及內心深處的平靜，他選擇了挑戰徒手攀登優勝美地公園之酋長岩。影片中除了令人緊張興奮的攀登過程，還有他在親情與夢想之間的重大抉擇。對於觀賞電影的我來說，也同時檢視了自己心之所向。攀岩家、登山家或各樣極限運動家因著各種不同原因，捨下當時的安全防護，而完成壯舉或失去生命，這些行動所帶來的生命及哲學意義值得我們借鏡，但不該成為父母帶孩子上山的方式。要知道，極限運動家們並不是以莽撞的冒險行為來從事活動，而是經年累月的練習及地形探勘，才敢勇於嘗試未知的領域，這才是身為父母們在帶孩子上山前應學習的態度。我要說的其實是：「身為成人的你，為了自己的冒險旅程而將自身置於險地，那是你個人的選擇，但是帶孩子爬山就該盡力讓全家保有安全的旅程。」

以下是我認為在帶孩子上山之前，父母們應有的準備：

登山計畫書：現今的資訊取得方法比過去容易的多，我們還有什麼理由不為每一個行程撰寫計畫書呢？不管是路線、地形、水源、沿途的明顯標示，我們都能在健行筆記或其他網路平台找到資源，關於氣候，中央氣象局也有人性化的天氣預報App供參考，甚至可以使用手機下載GPX路跡，以防止迷途事件發生。再將糧食計畫、裝備及撤退計畫填入就是一份完整的計畫書，為了全家人的安全，我們能不做嗎？

計畫書內容：

  • 車程計畫：登山口位置，集合、接駁及回程相關資訊。

  • 路線時程表：為每個明確標示位置訂下預計抵達時間。

  • 裝備檢點表：針對不同類形的行程，攜帶合適的裝備，並在出發前確實檢視。

  • 天氣預報：隨時觀望氣候的變化，在預計出發日的前三天準確率較高。

  • 糧食計畫：每餐的糧食規畫及攜帶量，了解路途中哪裡有水源可供飲用。

  • 地圖：將地圖讀熟，了解將會在哪些岔路或明顯標示轉向，並了解每段路的地形狀況。

  • 撤退計畫：為撤退規畫最合適、安全的路線。

裝備：事件中母親的文章提及，一路上有無數的山友勸他們一家人撤退，卻無法撼動他們的心志，我要說的是：他們決心令人激賞，卻又無知莽撞。為什麼山友會在第一眼看到當事人就認為他們不該上山？因為裝備。父親穿著牛仔褲，母親著逛街的羽絨大衣，帶著3歲小孩走在玉山步道上，山友們當然會費盡唇舌，是為了希望他們能夠平安下山。每個領域有每個領域合適的裝備，就像不會有人穿著球鞋攀上酋長岩是一樣的道理。在帶孩子上山前，有認真了解過該穿什麼樣的衣服，頭燈、雨具及其他無數裝備，我們都有準備好嗎？

撤退：帶孩子爬山的旅途中，永遠都應把這件事放在心上。山永遠都在，(嘉明)湖也不會輕易的乾涸；這次天氣不好！這個崩塌我沒把握帶孩子通過！孩子有點不舒服，是否為高山症？ 只要有任何影響安全的因素，撤退永遠是親子健行中的首要選項。朋友以這事件例，留言給我說：「如果以晨晨登山隊的標準，孩子的鞋子掉到難以撿到的地方 (撿拾有可能造成無法回復的風險)，應該就會撤退了！」他說對了，我們確實會因此撤退。你有為你們家定義撤退標準嗎？有為每個一行程思考過撤退路線嗎？

高山症：玉山每年都有因高山症而離世的人，而大部份針對此事評論的醫生，也用數據說明了高山症對於孩子的風險。我認為帶孩子上高山，父母們絕對要認真看待此事，但也不用因此視帶孩子上高山為畏途。針對高山症的預防，從晨爸所寫「第一次親子健行好好玩」書中有提及：

  • 維持好的體能狀態，平時就該運動，培養上山的體力。

  • 睡眠充足，在上山前三天，讓全家人都有足夠的睡眠。

  • 感冒、身體狀況不佳，不要勉強上山。

  • 高度適應，在2000公尺左右睡一晚進行高度適應，在超過2000公尺海拔，避免單日健行上升800公尺。

  • 平時就引導孩子，明確的說出自己身體感受，才能在山上判斷孩子的身體狀況。

  • 健行過程隨時觀察孩子的身體及心理情況。

  • 頭部頸部保暖，不要吹風受涼。

  • 遇到任何疑似高山症情況，都要直接判定為高山症，應馬上下撤。

此案的父親從凌晨1點鐘出發，開車至東埔，然後從塔塔加直接走至排雲山莊，除了沒有足夠的睡眠外，加上單日上升海拔3400公尺，是將全家人置於高山症的風險中。

換個角度想，以上的安全考量不也是每位親近山林的人們應具備的態度嗎？以此為鑑，讓等我們下山的家人安心，也讓社會資源用在真正需要的人身上。

父母的心態

你帶著孩子爬山的初衷是什麼？晨爸曾經詢問過親子健行社團裡的父母們，因而收集到大量的理由，不管是有目標性的或是想要改變現況的，都是父母們對於孩子本身及親子關係的期待：讓全家人遠離3C，從爬山中改善過敏體質，建立健康強壯的身體，培養孩子勇敢及獨立的性格，學習慢活的生活態度，親子關係更緊密…等，每個家庭都有屬於自己的初衷。

帶孩子爬山，絕不是為了滿足自己用來炫耀的工具。

不管是郊山、中級山或高山，請父母先放下登頂及收集山頭的想法，想想你們帶孩子一起爬山的初衷，並試著與孩子一起享受過程。

孩子的想法

在眾多評論文章中，我比較不認同的是：「孩子被帶到山上，是因為他們沒有決定的權力，所以是無辜被虐的。」

當事人的情況，我確實不知，所以無法評論。但用一杆子打翻一船人的這句話，等於讓努力帶著孩子翻山越嶺的父母們被誤解，我實在不能接受。

我所看到的是，許多親子健行家庭在每次的行程中，充份讓孩子參與準備及決策。我們理解孩子是獨立的個體，要懂得尊重他們；孩子也在旅程中漸漸懂得團隊合作的重要性，不該因為年紀小就要他人禮讓自己。

所以回應那句評論，他們不是沒有決定的權力，我們在每次的行程中學習，找到親子之間的平衡點。更進一步，在孩子往後的人生裡，我們依然會尊重他，尊重他們選擇人生方向的權力。

5612f8a13f1b63f830a8f0c3c182dade.jpg

晨晨3歲時 自己走到松蘿湖

登山 玉山 步道

延伸閱讀

山友眼中小惡魔 蜱蟲咬人不鬆口

影／玉山超前布署人流管制 想登玉山如同中樂透難

登山得提防這隻山中小惡魔 被叮到死都不鬆口

「被人騙」和 「騙自己」哪個比較讓人難受？

相關新聞

看「帶3歲孩子爬玉山」事件　安全才是「親子健行」最首要！

原本沒有打算要寫這一篇文章，因為我已經寫過不少篇關於親子健行安全提醒。但眼看事情在媒體上愈演愈烈，除了網友們一致的抨擊外，也不乏醫師們為這一個事件撰寫文章。為了弄清楚事情的原委，晨爸開始一路滑著PTT

賞桐追螢一次滿足！ 「浪漫台三線」美不勝收的初夏夜晚

穀雨迎賓品茗 鄭板橋詩云：「不風不雨正晴和，翠竹亭亭好節柯。最愛晚涼佳客至，一壺新茗泡松蘿。」 穀雨是24節氣中的第6個節氣，是春季的最後一個節氣，也是唯一將物候、時令與稼穡農事緊密對應的一個節氣

拍好拍滿！ 南勢角暮春山桐花盛開綻放 來一場最美麗的邂逅

最美的相遇 , 總在最美的時光裡出現 . 最美的緣份 , 總在不經意間走進心裡 . 最美的眷戀 , 總能綻放出銘心的情愫 . 相知 相惜 感恩 ~ 生命中所有美好的遇見 ! 一樹

見美照就衝！情侶爬山「吵到快分手」 她超無奈：北大武不是網美景點

現今網路世代，人們所追的不再是影視明星，而是經營網路社交平台的網紅，追隨者會因為他們的外型、個性、心態等去挑選自己想Follow的對象。近期有一位身材姣好的健身女教練在Instagram上分享爬上「北大武山」的美照，結果卻收到一名男網友私訊，抱怨他和女友因為她「整趟路吵到快分手」，讓她備感無奈：「我只是分享我自己的生活！」

生態小教室／山友十大疑惑之一：登山聽到燒開水聲？到底是什麼鳥！

　　嗨大家好，我是莫名！歡迎來到莫名的生態小教室。今天的主題，可以稱得上是山友十大疑惑之一──到底那種叫聲像燒開水一樣「逼～逼～逼～逼～逼～」不斷往上飆高音的鳥，是什麼鳥呢？ 　　相信山友們一定都在

帝雉、藍腹鷴傻傻分不清？山友們最愛拍的主角 三分鐘生態小教室教你分辨

　　嗨大家好，我是莫名！歡迎來到莫名的生態小教室。今天呢，莫名要來介紹兩種山友們非常喜愛，卻時常弄錯的生物。沒錯，我們今天的主角就是帝雉與藍腹鷴！ 　　帝雉與藍腹鷴是兩種常會在FB等社群軟體

山友注意！致死率最高30% 新人畜共通傳染病在台現蹤

衛福部新增「發熱伴血小板減少綜合症」為第4類法定傳染病，國立中興大學獸醫學院研究團隊長期監測，發現該病原已在台灣動物族群現蹤，不得不慎。

莽撞爸「輕裝」帶3歲女攻玉山遭批 網：不會是最後一個

玉山是台灣第一高山，也是很多人爬山的夢想。一對父母為一圓夢想，上個月帶了3歲大的女兒出發攻頂，卻因準備不足遇到許多驚險情況，遭大量網友批評「簡直是自殺」。

冬季露營登山不怕冷！女神系「冬季山岳睡袋」 快速升溫的庇護所

冬季登山快速升溫庇護所-關於睡袋 登山遇到雪季最怕睡袋不暖，抖半天溫度都上不來。 Chinook女神系列登山睡袋重量800g-1000g，能找到輕又能極限低溫度-5～-15的睡袋真的難得。

絕美景色盡收眼底！阿爾卑斯山上的武嶺~奧地利「海拔最高的公路」

我在德國留學，那時還沒離開過德國。 欸你知道10/31-11/1放假嗎要不要走 對話框跳出了像是隨口問問的話， 好 我抱著反正也不一定會去的心情回應。 出發前一個小時才驚覺我答應了

在楓樹下前進！新竹峨眉「十二寮古道」沿路都是自然美景，還有裝置藝術可拍

不久前走過峨眉湖步道，那裡山清水秀風光怡人，而十二寮休閒農業園區位於湖泊的另一面，又有一條登山步道可健健身 ，便來走走看看。 車子停在十二寮休閒農園 。清晨的峨眉湖寧靜祥和，沿着山村馬路

四季花海賞不完！台北春天3大熱門賞花景點 北投賞櫻還能賞蝶

為了月底的會議，一連串的資料彙整、製作，頗有心力不足之感，上週末雖然要補班，不過正好也要回醫院門診與領藥，趁這個機會請了半天的假，先去就近走走賞花，再去門診領藥。沒想到抒壓太忘我，誤了門診時間，至少得

熱門新聞

公車就可到的極美瀑布！「滿月圓國家森林步道」超愜意 路線交通皆親民

拍好拍滿！ 南勢角暮春山桐花盛開綻放 來一場最美麗的邂逅

賞桐追螢一次滿足！ 「浪漫台三線」美不勝收的初夏夜晚

看「帶3歲孩子爬玉山」事件　安全才是「親子健行」最首要！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。