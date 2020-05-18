為什麼要爬山？親自走出世界，才能見證台灣的美

「爬山其實沒有想象中有趣」

前前後後，接觸山文化也近三年了，經驗豐富的大有人在，但還是想說說最近的看法常常會有人問我：「嘿，為什麼要爬山啊？」背負著大重量，踏著崎嶇山路，把右腳與左腳互相交換位置，如此循序漸進的機械步伐，其實真的一點都不有趣。那何不待在家裡躺著，看著Netflix上新的片，玩著Switch最熱門的動森，跟著IG Story更新好友近況，何樂不為呢？拔升上了高海拔，沒有4G、3G甚至連wifi都硬生生的從生活中被剝奪。

你會再問「所以為什麼要爬山啊？」

食，現在有了uber eat 有了foodpanda，手機滑一滑，美食到你面前

衣，現在有了蝦皮，有線上購物平台，出門逛街？何必呢？

住，習慣的房間、熟悉的床鋪、溫暖的棉被，幹嘛在睡袋裡受苦？

行，休息，不就是為了走更長的遠的路，放假，不就是為了躺在床上享受奢持的自然醒。為什麼要出門？

育，小時候的自然課本，啊，好像忘了有這門課？反正出了社會也用不到？

樂，Switch、Netflix、Iphone.......

其實，每日重複的生活現象，養成了自己很多習慣，然而這些習慣皆依賴網路。可惜在山上，沒了網路，你就必須換個方式生活，換個習慣再次感受生活。

開始，會規劃生活，會紀錄片刻，會珍惜身旁的人事物。

「早起」

凌晨行動是日常的山文化，早起的鳥兒有蟲吃，早起的山友有日出賞；

「互助合作」

是山上的相處之道，沒有誰是完人，只能持續加強自己，以便下次邁出的步伐更大；

「友誼」

在低溫下與你一起邁開步伐的革命情感，沒了網路，山上的交流少了很多無謂干擾，交流也變得更加純粹。

攻頂並非勝利，因為你只完成了一半，還有一半下山的路等著你。但攻頂的感動卻難以言喻，努力一定會有回報？其實也未必，因為天氣不是我們能決定的，但越往山頂走，我能眺望的視野越遠這是一定的。

其實我在爬山前也沒想過「為什麼要爬山？」但不小心一踏上就上癮了，以前沒事就去購物中心閒晃，現在登山用品店反而成為每週打卡地點。

台灣很美，你不走出來，永遠不知道大家說的『台灣』有多美。