賞桐追螢一次滿足！ 「浪漫台三線」美不勝收的初夏夜晚

穀雨迎賓品茗

鄭板橋詩云：「不風不雨正晴和，翠竹亭亭好節柯。最愛晚涼佳客至，一壺新茗泡松蘿。」

穀雨是24節氣中的第6個節氣，是春季的最後一個節氣，也是唯一將物候、時令與稼穡農事緊密對應的一個節氣。「清明斷雪，穀雨斷霜」，穀雨節氣的到來意味著寒潮天氣已結束，極利於農作物中穀類作物的生長。

對於爬山的人來說，穀雨過後，表示即將進入登山的旺季，隊長特別備好上好的老茶，邀集大伙到元貞居品茗，並來一趟飛沙縱走賞桐，小試身手暖身一下，為今年的登山活動揭開序幕。爬完山後再至燒炭窩賞螢，渡過浪漫的初夏夜晚。

↑飛沙賞桐（感謝本隊一姐小玉美拍）

↑燒炭窩賞螢（感謝本隊一姐小玉美拍）

↑8:30於新竹芎林石壁潭元貞居前合影

「飛沙縱走」，位於新竹縣芎林鄉飛鳳山區，是由飛鳳山經石壁潭山、中坑山、牛欄窩山、下橫坑山、雞寮坑山、南何山、南何山南峰至沙坑山之連稜縱走，沿著芎林與橫山鄉界而行，共8座山頭與基點，綿延16~17公里。

↑本次活動由飛鳳山石壁潭登山口起登

↑一開始為一段爬升路段，走不到30分鐘就看到滿地桐花。

↑9:20來到觀景台，可眺望竹東地區

↑9:30登頂本日第一座基點▲石壁潭山(H402m)

↑接著循稜至觀日坪叉路口，步道平緩，起伏不大。

↑於觀日坪叉路左轉桂花步道，10:30扺達飛沙縱走的起點▲飛鳳山(H423m)，團拍後折返觀日坪。

↑飛鳳山是新竹著名的郊山風景區，假日觀日亭人聲鼎沸，考量社交距離，在此不做休息，繼續向中坑山推進。

↑11:05來到此行第三個基點▲中坑山(又稱王爺坑山，H462 m，小百岳#27)

↑接著離開飛鳳山風景區範圍，正式進入飛沙縱走路徑，為原始的泥土步道，隨處可見桐花飄落，頗有詩意。

↑穿過密林及一處別墅後來到一片柑橘園，展望不錯（可惜空品不佳）。

↑續行再鑽入密林，11:40來到此行第四個基點▲牛欄窩山(又稱上橫坑庄山，H463 m)，在此大休息用午餐。

↑12:15續行進入本日行程最經典的桐花大道。

↑12:36接竹36線道取右步行一小段，由左邊登山條處再次進入山徑。

↑12:50來到此行第五個基點▲下橫坑山(H470m)

↑13:05續行十多分即來到此行第六個基點▲雞寮坑山(H473m，連稜最高峰)。

顯伯公

客家人對於土地公有一種濃厚的情感，這份情感與早期客家先民拓墾的時空背景有關。所以，有客家人的地方就會有伯公，在臺三線上的客家聚落中，便可見到不同形式、樣貌的伯公廟與伯公。

↑13:20來到顯伯公，有水源是休息的好地方(有新舊二座)

↑續行入林，接下來會三進三出柑橘園，並穿越一段芒林較高的雜木林，為此行較不好走的路段。

↑14:14接到竹25縣道出口有一鄉鎮界大榕樹，為關西鎮芎林鄉與橫山鄉等三鄉鎮之交界。

↑取右沿竹25縣道續行一段後，由左邊南何山登山口入林。 ↑14:45來到第七個基點▲南何山(H379 m)

↑15:00來到第八個基點▲南何山南峰(H365 m)

↑15:10經過一處電塔後，來到沙坑山登山口

↑爬上鋁梯，經過一小段徒坡，15:00來到第八個基點▲沙坑山(H398 m)

↑因為晚上還有節目，就不續走大肚山了，經過義確山後接產業道路至五和街，16:40搭在地接駁車回元貞居。

↑在元貞居簡單盥洗後，來吃芎林在地美食～阿東窯烤Ｇ。

燒炭窩自然文化園區

燒炭窩桐花步道，總長約3公里，步程約需一個半鐘頭，適合全家踏青健行。5月桐花季節，油桐花綻放開滿山頭，一欉欉雪白光的花朵隨風飄落，形成一條地毯式的桐花步道，美不勝收。入夜後，還有翩翩起舞的螢火蟲點亮夜空，賞桐、觀螢的樂趣，走一趟燒炭窩桐花步道就一次滿足。

↑晚餐後至燒炭窩賞螢，螢火蟲大出（聽說月底至五月初還會爆大量），為今日行程畫下完美Ending。