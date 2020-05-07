快訊

錢櫃KTV大火輪值指揮官不是他 懲處最高層級卻是他

紓困之亂蘇貞昌兩度致歉 宣布中央審核、基層免責

賞桐追螢一次滿足！ 「浪漫台三線」美不勝收的初夏夜晚

健行筆記 / 健行筆記Straybirds

穀雨迎賓品茗

鄭板橋詩云：不風不雨正晴和，翠竹亭亭好節柯。最愛晚涼佳客至，一壺新茗泡松蘿。」

穀雨是24節氣中的第6個節氣，是春季的最後一個節氣，也是唯一將物候、時令與稼穡農事緊密對應的一個節氣。「清明斷雪，穀雨斷霜，穀雨節氣的到來意味著寒潮天氣已結束，極利於農作物中穀類作物的生長。

對於爬山的人來說，穀雨過後，表示即將進入登山的旺季，隊長特別備好上好的老茶，邀集大伙到元貞居品茗，並來一趟飛沙縱走賞桐，小試身手暖身一下，為今年的登山活動揭開序幕。爬完山後再至燒炭窩賞螢，渡過浪漫的初夏夜晚。cb69c7d51a35d09e98d0e77ee90c89c9.jpg

↑飛沙賞桐（感謝本隊一姐小玉美拍）

↑燒炭窩賞螢（感謝本隊一姐小玉美拍）

eac5414e14e62a6c31c5aec5bb72f4ec.jpg

↑8:30於新竹芎林石壁潭元貞居前合影

「飛沙縱走」，位於新竹縣芎林鄉飛鳳山區，是由飛鳳山經石壁潭山、中坑山、牛欄窩山、下橫坑山、雞寮坑山、南何山、南何山南峰至沙坑山之連稜縱走，沿著芎林與橫山鄉界而行，共8座山頭與基點，綿延16~17公里。6a0f2cc4006e79fc7875079c0e382fb2.jpg

08c30822e23e2feb9dd72cddd4f6e7aa.jpg

8033e9b1df09e3f67ccf6277eca51c23.jpg↑本次活動由飛鳳山石壁潭登山口起登2745d044c975f3e6cbd553d7aa5cf770.jpg

a53dc6d29a5e4e0fbc01602a74071f50.jpg

081d9cdabc0bd140e1895758a127c8dc.jpg

b4b5a4c3f3b18cc9c73d2119a368dea3.jpg

9ff3301fbf52104a1058a53c5426b29f.jpg

↑一開始為一段爬升路段，走不到30分鐘就看到滿地桐花。240077417864fba276133b9f31d6dd9d.jpg

ead29df3b60b532b4cc176d64a598a26.jpg↑9:20來到觀景台，可眺望竹東地區4f20338560aa46aabbca87f1380b6e17.jpg

1d358965bd04282284d350741e465608.jpg

↑9:30登頂本日第一座基點▲石壁潭山(H402m)f7d5c6995871ce3ccc1474857731118c.jpg

6df8a09aa9260da101b862796a4a779a.jpg

cb51e13d61e267baf1d442d304055e41.jpg↑接著循稜至觀日坪叉路口，步道平緩，起伏不大。7fd174757a3f968b87bc307bd7357c22.jpg

c6edd17460f5682ca6f75b9fef3e87c4.jpg

2eeeee1f9f11f0486ffaf3204017c615.jpg↑於觀日坪叉路左轉桂花步道，10:30扺達飛沙縱走的起點▲飛鳳山(H423m)，團拍後折返觀日坪。10f9336d0d2de63273868b7eb1a2e6d3.jpg

dc1066ea3085e9b5292e05ead8b438db.jpg

727333a3af58fb3a80a665c4338ec523.jpg

↑飛鳳山是新竹著名的郊山風景區，假日觀日亭人聲鼎沸，考量社交距離，在此不做休息，繼續向中坑山推進。030f8f7a21450dfe6637c587c28e1d4b.jpg

8b452503a1682ac01655385845e9ff1c.jpg↑11:05來到此行第三個基點▲中坑山(又稱王爺坑山，H462 m，小百岳#27)4de6d41300302aa500e6a73a059bc113.jpg

ff652186a51bc972522e505c4df897af.jpg

000db63e86405a76d85cc9eb42488abc.jpg

↑接著離開飛鳳山風景區範圍，正式進入飛沙縱走路徑，為原始的泥土步道，隨處可見桐花飄落，頗有詩意。a8b20f289026ff195a0a12731e4da942.jpg

9b028b82490816f1b6f9664493b7ef39.jpg

23d67a03a2db968db8d159cf5c97d35b.jpg

b353bda0d586974a40c4a81fe4c89846.jpg

18674810dc826e37a4dfd2a9eb840c06.jpg

d5f98fddc9076e4c1c0ffa6def9002f3.jpg

↑穿過密林及一處別墅後來到一片柑橘園，展望不錯（可惜空品不佳）。

76225393b534196e38345f69a6e15af6.jpg

5669372f14b0f905dad580fb6b9eb195.jpg

↑續行再鑽入密林，11:40來到此行第四個基點牛欄窩山(又稱上橫坑庄山，H463 m)，在此大休息用午餐。75d28035262a9f5ea3f5952653c112b4.jpg

caab3ad36f3ff4dda7300c18495a3fbf.jpg

66cbd27ee2149939613f6ed22cbf4557.jpg

796c6efa9d8c011f1c8f84702521e40a.jpg

ed28ffd1cbde05650f146b1db8b5a67b.jpg

↑12:15續行進入本日行程最經典的桐花大道。efce042822491494df378e65afed4304.jpg

0838285c2f04dad824b123dc09ebc39a.jpg

↑12:36接竹36線道取右步行一小段，由左邊登山條處再次進入山徑。

5b58ffae8495426a43c282754caefbe9.jpg

2fa5ed3ff2b15d13e6e172c878735254.jpg

↑12:50來到此行第五個基點下橫坑山(H470m)

e5283ee0e0a2ca8081dc888984bbb5a9.jpg↑13:05續行十多分即來到此行第六個基點▲雞寮坑山(H473m，連稜最高峰)。

顯伯公

客家人對於土地公有一種濃厚的情感，這份情感與早期客家先民拓墾的時空背景有關。所以，有客家人的地方就會有伯公，在臺三線上的客家聚落中，便可見到不同形式、樣貌的伯公廟與伯公。30590ab1a9c7de73f29b436ccde099a4.jpg

2c4b01ad4d6b47cac333527d04ff9ccb.jpg↑13:20來到顯伯公，有水源是休息的好地方(有新舊二座)6c1c5539b5224198f6722d010466ce22.jpg

3bddd43704a230bdcf2fd1cd0926c2b3.jpg

1b9ffda6f1e50a2c311469315f1340e0.jpg

09fca360803fe1772f4b1eb6c94d9a82.jpg

70848660bbe6391470d00a3625177deb.jpg

55cefd7d5516a2c00730191ad6e0dace.jpg

↑續行入林，接下來會三進三出柑橘園，並穿越一段芒林較高的雜木林，為此行較不好走的路段。ebb3b9316f8b292da3b4d50d31408580.jpg

121b810a65aecd04202426a71af97390.jpg↑14:14接到竹25縣道出口有一鄉鎮界大榕樹，為關西鎮芎林鄉與橫山鄉等三鄉鎮之交界。377711ab3881d26dbf37c30b24bce9a0.jpg

3f6e2954c1f1ec8d9a41b9002812e540.jpg

f7031a39ea67a08a081e8d002a8fd2c3.jpg↑取右沿竹25縣道續行一段後，由左邊南何山登山口入林。ca349dc1fb134085fd6da9bf633952aa.jpg↑14:45來到第七個基點▲南何山(H379 m)4ef2c80f0aa69da9372c712b20e07323.jpg

↑15:00來到第八個基點▲南何山南峰(H365 m)f9fa66da7d65646c59e28ec9b8e67fe4.jpg

5be45e2d380baa1530074566dc411154.jpg

↑15:10經過一處電塔後，來到沙坑山登山口

a9182160b9d83ed05ee6b68d9795ec06.jpg

473e4f0009ff3b6d7f486879ee053dba.jpg

2406f4fd03ca3668c7b277e8ade068a0.jpg↑爬上鋁梯，經過一小段徒坡，15:00來到第八個基點沙坑山(H398 m)8ed6985c39ca06a6c518964b555a02ce.jpg

6258d819fe8e35f9f71fc01967862b83.jpg

a12fcf7897cbd8bc022a05e304eb9637.jpg↑因為晚上還有節目，就不續走大肚山了，經過義確山後接產業道路至五和街，16:40搭在地接駁車回元貞居。302d2a7e3a6a13cdfd34c8b9b7a2cb6a.jpg

259e0e13a43fbd3433cd2975e5f8fb19.jpg

d87f2eaecddbc67ae5d55ac0a24e0671.jpg↑在元貞居簡單盥洗後，來吃芎林在地美食～阿東窯烤Ｇ。

燒炭窩自然文化園區

燒炭窩桐花步道，總長約3公里，步程約需一個半鐘頭，適合全家踏青健行。5月桐花季節，油桐花綻放開滿山頭，一欉欉雪白光的花朵隨風飄落，形成一條地毯式的桐花步道，美不勝收。入夜後，還有翩翩起舞的螢火蟲點亮夜空，賞桐、觀螢的樂趣，走一趟燒炭窩桐花步道就一次滿足。667a2aa08d186e8336dae5f5fe42e7dc.jpg

e37c465339ee2fbe16b1a63f0dae703c.jpg

0c8fbd9daddf41ad3d9fdf5a742ae30f.jpg

↑晚餐後至燒炭窩賞螢，螢火蟲大出（聽說月底至五月初還會爆大量），為今日行程畫下完美Ending。

步道 登山 賞螢

延伸閱讀

數百人聚集曾文水庫抗議 先喊戴口罩、保持安全距離

賞桐不忘防疫！2020桃園客家桐花祭線上登場

客家桐花祭登場 邀你賞4月雪

苗栗客家桐花祭伯公祭祀揭開序幕 安心防疫快樂賞桐

相關新聞

看「帶3歲孩子爬玉山」事件　安全才是「親子健行」最首要！

原本沒有打算要寫這一篇文章，因為我已經寫過不少篇關於親子健行安全提醒。但眼看事情在媒體上愈演愈烈，除了網友們一致的抨擊外，也不乏醫師們為這一個事件撰寫文章。為了弄清楚事情的原委，晨爸開始一路滑著PTT

賞桐追螢一次滿足！ 「浪漫台三線」美不勝收的初夏夜晚

穀雨迎賓品茗 鄭板橋詩云：「不風不雨正晴和，翠竹亭亭好節柯。最愛晚涼佳客至，一壺新茗泡松蘿。」 穀雨是24節氣中的第6個節氣，是春季的最後一個節氣，也是唯一將物候、時令與稼穡農事緊密對應的一個節氣

拍好拍滿！ 南勢角暮春山桐花盛開綻放 來一場最美麗的邂逅

最美的相遇 , 總在最美的時光裡出現 . 最美的緣份 , 總在不經意間走進心裡 . 最美的眷戀 , 總能綻放出銘心的情愫 . 相知 相惜 感恩 ~ 生命中所有美好的遇見 ! 一樹

見美照就衝！情侶爬山「吵到快分手」 她超無奈：北大武不是網美景點

現今網路世代，人們所追的不再是影視明星，而是經營網路社交平台的網紅，追隨者會因為他們的外型、個性、心態等去挑選自己想Follow的對象。近期有一位身材姣好的健身女教練在Instagram上分享爬上「北大武山」的美照，結果卻收到一名男網友私訊，抱怨他和女友因為她「整趟路吵到快分手」，讓她備感無奈：「我只是分享我自己的生活！」

生態小教室／山友十大疑惑之一：登山聽到燒開水聲？到底是什麼鳥！

　　嗨大家好，我是莫名！歡迎來到莫名的生態小教室。今天的主題，可以稱得上是山友十大疑惑之一──到底那種叫聲像燒開水一樣「逼～逼～逼～逼～逼～」不斷往上飆高音的鳥，是什麼鳥呢？ 　　相信山友們一定都在

帝雉、藍腹鷴傻傻分不清？山友們最愛拍的主角 三分鐘生態小教室教你分辨

　　嗨大家好，我是莫名！歡迎來到莫名的生態小教室。今天呢，莫名要來介紹兩種山友們非常喜愛，卻時常弄錯的生物。沒錯，我們今天的主角就是帝雉與藍腹鷴！ 　　帝雉與藍腹鷴是兩種常會在FB等社群軟體

山友注意！致死率最高30% 新人畜共通傳染病在台現蹤

衛福部新增「發熱伴血小板減少綜合症」為第4類法定傳染病，國立中興大學獸醫學院研究團隊長期監測，發現該病原已在台灣動物族群現蹤，不得不慎。

莽撞爸「輕裝」帶3歲女攻玉山遭批 網：不會是最後一個

玉山是台灣第一高山，也是很多人爬山的夢想。一對父母為一圓夢想，上個月帶了3歲大的女兒出發攻頂，卻因準備不足遇到許多驚險情況，遭大量網友批評「簡直是自殺」。

冬季露營登山不怕冷！女神系「冬季山岳睡袋」 快速升溫的庇護所

冬季登山快速升溫庇護所-關於睡袋 登山遇到雪季最怕睡袋不暖，抖半天溫度都上不來。 Chinook女神系列登山睡袋重量800g-1000g，能找到輕又能極限低溫度-5～-15的睡袋真的難得。

絕美景色盡收眼底！阿爾卑斯山上的武嶺~奧地利「海拔最高的公路」

我在德國留學，那時還沒離開過德國。 欸你知道10/31-11/1放假嗎要不要走 對話框跳出了像是隨口問問的話， 好 我抱著反正也不一定會去的心情回應。 出發前一個小時才驚覺我答應了

在楓樹下前進！新竹峨眉「十二寮古道」沿路都是自然美景，還有裝置藝術可拍

不久前走過峨眉湖步道，那裡山清水秀風光怡人，而十二寮休閒農業園區位於湖泊的另一面，又有一條登山步道可健健身 ，便來走走看看。 車子停在十二寮休閒農園 。清晨的峨眉湖寧靜祥和，沿着山村馬路

四季花海賞不完！台北春天3大熱門賞花景點 北投賞櫻還能賞蝶

為了月底的會議，一連串的資料彙整、製作，頗有心力不足之感，上週末雖然要補班，不過正好也要回醫院門診與領藥，趁這個機會請了半天的假，先去就近走走賞花，再去門診領藥。沒想到抒壓太忘我，誤了門診時間，至少得

熱門新聞

公車就可到的極美瀑布！「滿月圓國家森林步道」超愜意 路線交通皆親民

拍好拍滿！ 南勢角暮春山桐花盛開綻放 來一場最美麗的邂逅

賞桐追螢一次滿足！ 「浪漫台三線」美不勝收的初夏夜晚

看「帶3歲孩子爬玉山」事件　安全才是「親子健行」最首要！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。